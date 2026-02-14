Venezuela

Un grupo de presos políticos venezolano inició una huelga de hambre en Zona 7 y los familiares se sumarán a la protesta

La manifestación comenzó en la noche del viernes en y busca presionar por la liberación de los detenidos por el régimen, mientras sus allegados anunciaron que se sumarán a la medida y permanecerán encadenados cerca del centro de reclusión

Familiares de presos políticos asisten
Familiares de presos políticos asisten a una vigilia afuera del centro de detención en la Zona 7 (REUTERS/Fausto Torrealba)

Un grupo de presos políticos inició una huelga de hambre la noche del viernes en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como Zona 7, al este de Caracas, con el objetivo de exigir su liberación.

La protesta, según informaron familiares a la agencia EFE, será respaldada este sábado por parientes de los detenidos, quienes también se sumarán a la huelga mientras permanecen encadenados desde el jueves cerca del centro de reclusión.

Según relatan los familiares, su acción responde al incumplimiento de la promesa hecha hace una semana por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien había asegurado que las excarcelaciones se realizarían tras la aprobación de la ley de amnistía. “A más tardar el viernes están todos sueltos”, prometió la semana pasada.

Sin embargo, el Parlamento —controlado por el chavismo— aplazó la discusión, lo que generó incertidumbre y malestar entre los allegados y seres queridos de los presos.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que más de 300 presos comunes en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, iniciaron también una huelga de hambre en protesta por presuntas torturas físicas y psicológicas.}

Una persona se manifiesta frente
Una persona se manifiesta frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, encabezado por la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció en X que los familiares están siendo “castigados con la incertidumbre, el silencio impuesto y el dolor de no saber” si sus parientes serán liberados.

No obstante, valoró la determinación de quienes permanecen encadenados y advirtió que “no descansarán, no callarán, no se irán hasta que cada uno de ellos sea libre”.

Desde el 8 de enero, unas diez personas pasaron las noches encadenadas cerca de Zona 7 para exigir la excarcelación de sus familiares, luego de que Jorge Rodríguez anunciara la liberación de un “número importante” de presos políticos.

El proyecto de ley de amnistía, que cubriría los casos desde 1999, será debatido la próxima semana en su segunda y última discusión, luego de que surgieran diferencias en torno a un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

Cabe recordar que la ONG Foro Penal reportó que encabeza la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este martes que ha verificado 431 excarcelaciones desde el inicio del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado hace poco más de un mes. Según detalló la organización en su cuenta de X, el registro abarca el periodo comprendido entre el 8 de enero y el 10 de febrero a las 18:00, y se basa en una verificación caso por caso.

Familiares de presos políticos se
Familiares de presos políticos se manifiestan en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

Foro Penal aclaró que solo considera como excarcelaciones aquellas en las que la persona recupera efectivamente la libertad, excluyendo los casos en que el liberado pasa de la prisión al arresto domiciliario. La ONG reiteró su postura crítica ante las medidas restrictivas que acompañan algunas salidas de prisión y señaló que “no hay libertad” cuando existen condiciones que limitan la autonomía de los excarcelados y calificando estos mecanismos como “sistemas de control represivo” que deberían eliminarse.

Desde el anuncio del proceso de liberaciones por motivos políticos, Foro Penal realiza un seguimiento constante para precisar cuántas personas recuperan la libertad y bajo qué condiciones. A su vez, hacen hincapié en la importancia de eliminar las restricciones que acompañan algunas excarcelaciones.

En paralelo, el viernes por la noche un avión con 109 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos llegó a Venezuela procedente de Miami, como parte del programa Gran Misión Vuelta a la Patria, que gestiona los retornos al país.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en la plataforma Telegram que el grupo estaba conformado por 83 hombres, 15 mujeres, 10 niños y un adolescente de 17 años. El vuelo, operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, corresponde al número 111 desde que Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado.

(Con información de EFE)

