Venezuela

El proyecto de amnistía llega al debate final en la Asamblea Nacional de Venezuela

El texto aguarda para su segunda y última discusión en medio de cuestionamientos de ONG y activistas, que advierten que excluye a militares detenidos, exiliados y varios períodos de arrestos

Guardar
El político opositor venezolano Jesús
El político opositor venezolano Jesús Armas sostiene una camiseta en la que se lee: "Liberen a todos los presos políticos", mientras se reúne con simpatizantes tras su liberación (REUTERS/Maxwell Briceno)

El proyecto de ley de amnistía para presos políticos en Venezuela aguarda para su segunda y última discusión en el Congreso, en medio de cuestionamientos de ONG, activistas y familiares que advierten que el texto excluye a militares detenidos, exiliados y varios períodos de arrestos.

A continuación, las cinco áreas que especialistas consultados por la agencia de noticias EFE recomiendan incorporar en la futura legislación.

Períodos

La amnistía, impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, se concibió para cubrir casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo.

Sin embargo, el artículo 6 de la iniciativa la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas en el país, entre el golpe de Estado ocurrido en abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas ocurridas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.

Concretamente, cubre eventos específicos ocurridos en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.

“Tal como está redactada la ley, se excluye a una cantidad de presos políticos que fueron detenidos en el marco de una represión sistemática”, dijo a EFE el coordinador de exigibilidad de la organización Provea, Marino Alvarado.

La selección de períodos, señaló, deja por fuera incluso a defensores de derechos humanos que fueron excarcelados durante el proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.

Familiares alertaron que “más de la mitad” de los presos políticos seguirán encarcelados si se aprueba la amnistía con esta limitación.

Entre los posibles excluidos estarían el abogado de Provea Eduardo Torres —detenido en 2025—, la hispanovenezolana Rocío San Miguel —arrestada en febrero de 2024— y el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona —encarcelado en 2021—, quienes ya fueron liberados, pero con procesos judiciales aún vigentes.

Familiares de presos políticos en
Familiares de presos políticos en una vigilia en el exterior de la cárcel Rodeo I en Guatire, Venezuela, el 23 de enero de 2026 (AP Foto/Ariana Cubillos)

Los cargos

El proyecto excluye a personas “procesadas o condenadas” por violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio, narcotráfico o delitos contra el patrimonio público, también corrupción.

A juicio de Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, esta es una argumentación “errada”.

El fin de la detención es político en muchas ocasiones” y no necesariamente se relaciona con los cargos imputados, explicó.

La cúpula del poder chavista:
La cúpula del poder chavista: Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (Palacio de Miraflores)

Exiliados

Si bien la legislación contempla la extinción de todas las acciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados, “no queda claro” si los exiliados políticos con casos abiertos podrán regresar o “en qué condiciones”, advirtió Alvarado.

El diputado chavista Roy Daza afirmó, en una entrevista concedida este martes al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que las personas que han sido solicitadas por la Fiscalía deben regresar primero al país y “ponerse a derecho”.

Una vez que se investigue, agregó, “se aplicará o no se aplicará” la amnistía, dependiendo del caso.

Familiares de presos políticos se
Familiares de presos políticos se manifiestan en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

Militares

El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que en principio el proyecto “pareciera que no excluye a los presos políticos militares”.

Sin embargo, advirtió, al revisar “con más detalle” los eventos y períodos incluidos en la amnistía se evidencia la exclusión de “muchísimas” situaciones y “operaciones militares” que dejaron presos políticos.

Pareciera ser que la intención clara es no incluir a los militares dentro de la amnistía”, consideró.

El Gobierno encargado contabiliza 896 excarcelaciones desde diciembre, mientras que desde el 8 de enero la ONG ha verificado 431 beneficiados. Ninguno militar.

Hasta el 2 de febrero, Foro Penal contabilizaba 687 presos políticos en Venezuela, 182 de ellos militares.

La Asamblea Nacional de Venezuela
La Asamblea Nacional de Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Reparación

Alvarado señaló que desde Provea han pedido incluir reparaciones y la devolución de bienes a presos políticos que, afirman, han sido despojados.

Hay familias que le han quitado casas, carros, negocios. Si los hechos por los cuales se vinculan esos bienes ya no son delitos, todos esos bienes deberían incorporarse”, afirmó.

Himiob dijo que el proyecto no prevé medidas de reparación simbólica ni material, y tampoco garantiza la no repetición.

A su juicio, la exclusión de medidas de reparación se debe a lo que considera uno de los “errores conceptuales” del texto: “No hay un reconocimiento de que las personas que van a ser favorecidas con la amnistía son, en efecto, víctimas”, sostuvo.

(EFE)

Temas Relacionados

Venezuelaamnistiapresos políticosAsamblea NacionalÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El líder opositor Edmundo González Urrutia denunció que los derechos en Venezuela se convirtieron “privilegios” selectivos

En una reunión realizada en vísperas del Día de la Juventud, el opositor abordó junto a jóvenes universitarios los problemas institucionales y sociales que enfrentan en el contexto actual del país

El líder opositor Edmundo González

Luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Delcy Rodríguez afirmó que “en algún momento” viajará a EEUU

La declaración ocurrió tras despedirse de Chris Wright en Miraflores, donde ambos sostuvieron un encuentro privado en el que establecieron una “asociación productiva a largo plazo” en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica

Luego de reunirse con el

Venezuela retoma la conectividad aérea con la reanudación progresiva de rutas internacionales suspendidas desde noviembre

El aeropuerto de Maiquetía volverá a recibir vuelos de compañías como Avianca, Air Europa, Latam y American Airlines tras el levantamiento del bloqueo y la normalización de relaciones con Estados Unidos

Venezuela retoma la conectividad aérea

En Venezuela, el secretario de Energía de Donald Trump dijo que Estados Unidos impulsará un “aumento drástico” en la producción de petróleo

Caracas y Washington establecieron una “asociación productiva a largo tiempo” en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez

En Venezuela, el secretario de

El partido de María Corina Machado dijo que Venezuela vive una “oportunidad real” para avanzar hacia la libertad

La organización sostuvo que este escenario solo tendrá sentido si se traduce en el cese efectivo de la persecución política y en la restitución plena de los derechos ciudadanos

El partido de María Corina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso CDMX propone hasta 12

Congreso CDMX propone hasta 12 años de prisión por matar perros o gatos y multas de hasta 281 mil pesos

El tiempo justo que hay poner la lavadora para que quede limpia, según expertas

De cobrar la mínima a ganar un pozo millonario: un jubilado de Mendoza acertó los seis números al Loto Plus

PCM se pronuncia sobre proceso judicial de Cosco y advierte acciones legales por el Terminal Portuario de Chancay

Estos son los mejores free tours del mundo: el primero está en España

INFOBAE AMÉRICA
Kallas avisa de que la

Kallas avisa de que la UE "no necesita proteccionismo", en pleno debate por la "preferencia europea"

DeChambeau y Leishman, primeros líderes del torneo LIV de Adelaida

La comunidad internacional expresa su preocupación por la violencia en Sudán y pide evitar "medios destructivos"

El Teatro Real recibe el Trofeo Mezzo Internacional por su "excelencia y singularidad"

Putin mantiene invitación al diálogo a Zelenski y los líderes europeos, según el Kremlin

ENTRETENIMIENTO

El día que Emma Watson

El día que Emma Watson dijo no a “La La Land” y selló el destino de Emma Stone

Joaquín Sabina cumple 77 años: el retrato de un artista que eligió retirarse en la cima

Primer vistazo al regreso de ‘Scrubs’, la mítica serie cómica de médicos con Zach Braff

La olvidada película de James Van Der Beek junto a Antonio Banderas que se puede ver en Amazon Prime

Los proyectos que dejó listos James Van Der Beek antes de su muerte: desde la ‘precuela’ de ‘Una rubia muy legal’ a sus memorias