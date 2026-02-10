Jorge Rodríguez descartó que haya elecciones en Venezuela hasta lograr estabilidad y acuerdos con la oposición

Jorge Rodríguez aseguró que no habrá elecciones en Venezuela hasta lograr estabilidad política y acuerdos con la oposición (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que no habrá elecciones en Venezuela en el período inmediato y condicionó cualquier convocatoria a un proceso previo de estabilización política y acuerdos con la oposición. Durante una entrevista con el periodista Rob Schmitt, del canal estadounidense Newsmax, el vocero del chavismo y hermano de la presidenta encargada del régimen, Delcy Rodríguez, afirmó que el país atraviesa una etapa en la que la prioridad del gobierno es restablecer la normalidad institucional, reducir la polarización y construir consensos básicos antes de avanzar hacia un nuevo calendario electoral.

Las declaraciones se produjeron a poco más de un mes de la captura y traslado a Estados Unidos del ex dictador Nicolás Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico, un episodio que Rodríguez describió como “altamente traumático” pero que, según dijo, fue procesado por el país con “madurez”. En ese contexto, sostuvo que el Ejecutivo interino trabaja para estabilizar la situación interna y avanzar en un proceso de reconciliación nacional, mientras la vida cotidiana en Caracas se mantiene con niveles de normalidad. Consultado sobre la posibilidad de elecciones a corto plazo, fue categórico: “Lo único que podría decirle es que no habrá una elección en este periodo inmediato donde debe lograrse la estabilización…”. Según explicó, solo si se alcanza un acuerdo con todos los sectores políticos sobre un cronograma aceptado de manera amplia, y si se consolida un clima de coexistencia y paz, el país volverá a las urnas.

Rodríguez rechazó que esta postura implique un reconocimiento de ilegitimidad de las lecciones presidenciales de 2024, en la que la oposición acusó a Maduro de cometer fraude contra su abanderado Edmundo González Urrutia, y atribuyó la situación actual a años de división política. Señaló que, en las conversaciones mantenidas con representantes del gobierno estadounidense, incluido el senador Marco Rubio, uno de los puntos reiterados ha sido la necesidad de estabilidad y respeto a la soberanía venezolana. En ese marco, defendió el rol de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, al afirmar que su liderazgo se ajusta a lo establecido por la Constitución.

El gobierno venezolano impulsa una reorientación de su modelo económico hacia una economía de mercado y mayor apertura a la inversión extranjera (REUTERS/ARCHIVO)

La entrevista también expuso un cambio relevante en el discurso económico del oficialismo que intentó sin éxito instalar el socialismo en Venezuela. El funcionario chavista admitió errores en la aplicación del modelo económico, que llevó a Venezuela a la mayor crisis de pobreza en su historia, y planteó una reorientación hacia esquemas de mercado con mayor apertura a la inversión extranjera. “El interés de Venezuela es seguir adelante y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de mercado libre”, afirmó, al ser consultado sobre el deterioro económico del país y la necesidad de atraer capitales. Según detalló, el gobierno impulsa reformas legales para facilitar la llegada de empresas, en particular en el sector energético, con el objetivo de aprovechar las vastas reservas de petróleo, gas y oro del país.

Rodríguez explicó que una reciente modificación a la legislación petrolera, aprobada con apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, busca habilitar la explotación de campos no desarrollados y crear condiciones más favorables para la inversión extranjera, especialmente de compañías estadounidenses. Aseguró que existe un entendimiento creciente con Washington y anticipó una próxima visita del secretario de Energía de Estados Unidos para profundizar la cooperación. En ese sentido, sostuvo que el petróleo venezolano, aún bajo tierra, no genera beneficios y que el objetivo del gobierno es transformarlo en recursos destinados a servicios públicos y bienestar social.

Una reforma a la legislación petrolera busca atraer capitales internacionales, especialmente estadounidenses, hacia los sectores de petróleo, gas y oro de Venezuela (AP/ARCHIVO)

En el plano político interno, Rodríguez puso énfasis en una estrategia de reconciliación basada en la Ley de Amnistía que impulsa el Parlamento. Al ser consultado sobre el eventual regreso de dirigentes opositores exiliados a causa de la persecución del régimen, como la lider del antichavismo y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, evitó referirse a nombres propios y planteó el tema en términos generales. “A través de esta Ley de Amnistía, estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición que están fuera cumplan con la ley para que puedan regresar al país”, afirmó. No obstante, estableció que la iniciativa excluye a quienes, según el gobierno, promovieron hechos de violencia, pedidos de intervención extranjera o acciones armadas contra Venezuela.

Al cierre de la entrevista, Rodríguez sostuvo que el país atraviesa una etapa decisiva. Afirmó que, tras semanas de intensas negociaciones y cambios acelerados, Venezuela enfrenta una oportunidad para redefinir su rumbo político y económico. En su planteo, la estabilización interna, la apertura económica y la reconciliación política son condiciones previas para cualquier proceso electoral futuro y para la reinserción del país en un escenario internacional marcado por la cooperación pragmática y el respeto institucional.