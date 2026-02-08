Venezuela

“Queremos reconciliación, pero con la verdad”: las primeras reacciones de los presos políticos excarcelados este domingo en Venezuela

Juan Pablo Guanipa, Jesús Armas, Albany Colmenares y otros dirigentes se movilizaron junto a la ciudadanía para exigir libertad plena en el país

Las declaraciones de Juan Pablo Guanipa en Caracas

Varios de los presos políticos excarcelados este domingo en Venezuela ofrecieron sus primeras declaraciones públicas y exigieron la liberación de todas las personas que aún permanecen detenidas, rechazaron la persecución del régimen chavista y ratificaron que mantendrán su participación en la lucha por la restitución de la democracia.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa acudió a la Plaza Madariaga, al oeste de Caracas, donde decenas de vecinos y simpatizantes se congregaron para celebrar su excarcelación.

Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático. Venezuela tiene derecho a ser un país de oportunidades, a ser un país plural. Y yo estoy de acuerdo con que haya un proceso de reconciliación nacional, pero con la verdad por delante”, expresó Guanipa.

Los dirigentes opositores Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa se reencuentran con familiares de presos políticos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La jornada estuvo marcada por la presencia y el testimonio de otros dirigentes y activistas que fueron liberados. Jesús Armas, profesor universitario y líder vecinal, fue recibido por una multitud en la misma plaza.

En declaraciones a los medios, Armas subrayó que su liberación no implica renunciar al compromiso democrático.

Con más fuerza que nunca les decimos con dignidad que no nos quebraron, que no nos doblegamos y que no vamos a obedecer”, afirmó.

El dirigente opositor venezolano Jesús Armas saluda a familiares de presos políticos frente al centro de detención El Helicoide (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Aseguró, además, que continuará trabajando hasta lograr la libertad de todos los venezolanos y el respeto a la Constitución, al tiempo que recordó que aún quedan presos políticos en centros como El Rodeo y El Helicoide.

Según explicó, numerosos activistas permanecen en la clandestinidad como consecuencia de la persecución política, pero advirtió que “nada nos va a detener”.

Entre consignas y banderas, los participantes reclamaron que las medidas de excarcelación se amplíen a todas las personas detenidas por razones políticas.

Es un sentimiento de alivio compartido. Ver a nuestros profesores y líderes regresar a casa es una victoria moral para todos”, expresó uno de los jóvenes presentes.

Por su parte, las palabras de Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, dirigentes de Vente Venezuela excarcelados este domingo tras meses de detención, estuvieron marcadas por el agradecimiento a sus familias y por un mensaje dirigido a quienes aún siguen encarcelados.

Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, dirigentes de Vente Venezuela excarcelados este domingo tras meses de detención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Queremos darle gracias a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestros amigos. Gracias por acompañarnos en este proceso tan duro. No solo para nosotros sino para todos los que están siendo excarcelados y los muchos que faltan”.

“Aquí el miedo se acabó… ¡Libertad, libertad, libertad!”, expresó Colmenares y destacó que este momento marca el inicio de una nueva etapa para el país y la convicción de que “cuando el miedo se acaba y empezamos a levantar la cara con orgullo de ser venezolanos, es cuando empiezan a pasar las cosas extraordinarias”.

Las palabras de Albany Colmenares y Nikoll Arteaga, dirigentes de Vente Venezuela

Entretanto, el asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, Perkins Rocha, también fue excarcelado este domingo bajo estrictas medidas cautelares.

Su esposa, María Constanza Cipriani, expresó que ahora abogan por la libertad plena y sin restricciones. Rocha fue arrestado en agosto de 2024, tras cuestionar la proclamación de Nicolás Maduro como presidente y denunciar irregularidades en el proceso electoral. Durante su detención, fue vinculado a la divulgación de actas electorales que la oposición sostiene como prueba de fraude.

El Foro Penal, organización que lidera la defensa de los presos políticos, confirmó la verificación de 30 excarcelaciones este domingo y continúa revisando más casos.

Según la ONG, más de 380 personas han sido liberadas desde enero, aunque todavía quedan cientos de detenidos bajo cargos considerados arbitrarios por defensores de derechos humanos.

El asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, Perkins Rocha, también fue excarcelado este domingo bajo estrictas medidas cautelares

El proceso de excarcelaciones, iniciado tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de una ley de amnistía pendiente de aprobación, sigue en el centro de la agenda política y social en Venezuela.

(Con información de EFE)

