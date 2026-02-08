Desconfianza, deserciones y pérdida de beneficios: crecen las fracturas internas en el chavismo tras la captura de Maduro

Desconfianza, deserciones y bonificaciones menguantes minan el control del Partido Socialista en Venezuela (REUTERS/ARCHIVO)

En las afueras de la principal ciudad petrolera de Venezuela, Maracaibo, miembros de una filial local del partido socialista gobernante recorrieron casa por casa en las semanas posteriores a la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, preguntando a los residentes si aún apoyaban al partido que ha dirigido el país durante casi 20 años. El resultado: aproximadamente la mitad de los miembros dijeron que ya no lo hacían.

“La respuesta es muy mala”, dijo una persona que ayudó a liderar el esfuerzo. “Hay división entre nosotros”.

Aunque Reuters no pudo verificar de manera independiente los resultados de la consulta, la disminución de apoyo reportada coincidió con información recogida en otras tres partes del país. La agencia de noticias habló con 13 miembros del partido o líderes locales en cuatro estados que informaron fracturas en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras el ataque estadounidense. Todos expresaron un profundo sentimiento de incertidumbre y muchos manifestaron preocupaciones sobre su futuro económico.

El sistema de clientelismo del gobierno, que compraba una forma de lealtad partidaria mediante beneficios económicos y bolsas de comida, también parece estar bajo presión, con cinco de las fuentes afirmando que algunas contribuciones se detuvieron desde la captura de Maduro. Seis de las personas describieron desconfianza entre los leales al partido y una sospecha creciente hacia la presidenta interina Delcy Rodríguez. Ocho dijeron haber observado una disminución en la participación y el apoyo en su filial local del partido, y dos de ellos estimaron una caída del 70% en la asistencia a eventos como marchas y reuniones locales de la asamblea.

El liderazgo del PSUV reporta divisiones internas y una disminución del 70% en la asistencia a marchas y reuniones en varias regiones venezolanas (REUTERS/ARCHIVO)

Todas las personas con las que Reuters habló solicitaron el anonimato por temor a represalias, y varias afirmaron que los líderes locales estaban alentando a los fieles del partido a delatar a cualquier miembro que estuviera perdiendo la fe en la causa, una táctica común para erradicar la disidencia popular en Venezuela. Reuters ha omitido los nombres de las personas entrevistadas para proteger su seguridad. No hay cifras públicas recientes sobre la afiliación partidaria y, aunque Reuters habló con personas que observaron disminución en la participación en cuatro estados geográficamente dispersos, la agencia de noticias no pudo determinar cuál es la situación en los 24 estados del país. La mayoría de los medios extranjeros no cuentan con personal permanente en el país y los venezolanos suelen mostrarse reacios a hablar libremente con periodistas por temor a represalias.

Ni el gobierno venezolano ni el PSUV respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre la disminución de apoyo al partido y el deterioro de su sistema clientelista. Las llamadas a la unidad nacional ante las amenazas a Venezuela han sido una constante en los discursos y apariciones públicas de Rodríguez desde la destitución de Maduro, y ella también ha celebrado la resiliencia del pueblo del país y prometido desarrollo económico para todos.

A pesar de denunciar la detención de Maduro como un secuestro, Rodríguez parece estar cumpliendo con las exigencias estadounidenses de abrir el país a compañías petroleras estadounidenses y también se ha reunido con el director de la Agencia Central de Inteligencia para discutir la cooperación contra el narcotráfico.

Diosado Cabello, primer vicepresidente del PSUV (REUTERS/ARCHIVO)

La disminución del apoyo partidario a nivel de base sería un problema para Rodríguez. Reuters informó anteriormente que ella ya lucha por afianzar su gobierno colocando a aliados en puestos de poder para protegerse de la posible amenaza del ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien también dirige el PSUV y tiene estrechos vínculos con los servicios de seguridad y los colectivos, el brazo duro del partido compuesto por motociclistas.

Reuters no pudo contactar directamente a Cabello para comentarios. Todas las solicitudes de medios a funcionarios del gobierno en Venezuela se gestionan centralmente a través del Ministerio de Comunicaciones, que no respondió a las preguntas para este reportaje. Públicamente, Cabello ha enfatizado la unidad. El 12 de enero, usó su conferencia de prensa semanal como líder del partido para recalcar que Rodríguez tiene “todo el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela”.

Ni el presidente estadounidense Donald Trump ni Rodríguez han abordado seriamente la cuestión de las elecciones desde la destitución de Maduro, pero la disminución anecdótica del apoyo local parece apuntar a una verdad incómoda para el PSUV: la salida de Maduro ha hecho poco para mejorar la popularidad, según los miembros del partido entrevistados por Reuters.

La presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta desconfianza de militantes y retos para consolidar el poder tras la salida de Maduro y la presión internacional (REUTERS/ARCHIVO)

Un líder local del partido en el estado noroccidental de Aragua dijo que el partido no tiene forma de crecer ni ganar elecciones, “incluso si tuviéramos a Che Guevara o Gandhi como candidato”.

“Tienes una situación donde el aparato de represión se está fragmentando y, encima de eso, la base popular restante se está desmovilizando. Ese es un enorme desafío para la gobernabilidad”, dijo Ricardo Ríos, director de la firma de análisis y consultoría Poder & Estrategia, con sede en Caracas.

Aun así, el apoyo local al partido podría recuperarse. Venezuela ya ha recibido 500 millones de dólares por ventas de crudo y cualquier mejora económica significativa podría ayudar a aumentar el financiamiento del partido y restablecer los beneficios a los miembros, que históricamente han contribuido a apuntalar el apoyo.

La supresión de beneficios económicos y bolsas de comida afecta la lealtad partidaria en filiales locales del PSUV, especialmente en Zulia, Aragua y Falcón (REUTERS/ARCHIVO)

En respuesta a preguntas de Reuters sobre los problemas que enfrenta el Partido Socialista, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo: “El país está estable, la migración ilegal se ha detenido, los flujos de droga se han frenado y el nuevo acuerdo petrolero generará prosperidad económica tanto para el pueblo venezolano como para el estadounidense”.

Medio de control

Todos los altos funcionarios de Venezuela son miembros de larga data del PSUV. El partido fue creado en 2007 mediante la fusión de diversas fuerzas políticas y sociales que llevaron al socialista Hugo Chávez al poder en 1999. Ese movimiento también pasó a llevar su nombre: ‘chavismo’. Para 2009, mientras Chávez destinaba dinero petrolero a programas sociales, el partido afirmaba tener más de 7 millones de miembros.

Aunque se fundó con la promesa de diseñar políticas “desde abajo hacia arriba”, el partido se convirtió cada vez más en una herramienta para ejercer el poder presidencial y reprimir la disidencia popular, especialmente después de la muerte de Chávez y el ascenso de Maduro en 2013.

Los legisladores del partido tienen una supermayoría en la asamblea nacional, que está presidida por el hermano de Rodríguez, Jorge, y controlan todos los gobernadores de los 24 estados del país, excepto uno.

Las razones dadas para la disminución del apoyo local variaron. Algunos dijeron que la gente temía ser asociada al partido si la oposición llegara al poder, por temor a algún tipo de represalia. Otros señalaron que la incertidumbre estaba causando luchas internas en el partido. Casi todos hablaron de desilusión y cuestionaron la lealtad de la nueva dirigencia a la causa chavista.

La combinación de miedo, desencanto y suspensión de beneficios ha cambiado la actitud de muchos simpatizantes, que ahora se replantean su vínculo con el oficialismo (EFE/ARCHIVO)

A las dificultades de la gente se suman problemas con la entrega de ayudas del partido, tanto alimentarias como económicas, que han afectado a las filiales locales, según cinco fuentes. Dijeron que miembros en tres estados –Zulia, Aragua y Falcón– están desertando del partido porque el gobierno ha dejado de pagar bonos y de distribuir subsidios. Reuters no pudo verificar de manera independiente la información recopilada sobre la suspensión de las ayudas.

Los pagos gubernamentales, que a través de distintos beneficios pueden llegar a sumar más de 100 dólares al mes para algunos, son un ingreso vital para millones en Venezuela, donde el salario mínimo mensual es inferior a 1 dólar y la pobreza es rampante. Analistas estiman que la inflación superó el 400% en 2025.

La complejidad del sistema de asistencia social de Venezuela, con una gama de beneficios entregados en diferentes momentos a distintas personas, impidió a Reuters obtener un panorama completo sobre el estado de todos los pagos y bolsas de comida, ya que algunos entrevistados afirmaron que ciertos bonos aún están llegando y otros no.

Una fuente en el estado Zulia dijo que en su distrito 600 personas no habían recibido el “bono familiar”, un pago directo de hasta 65 dólares otorgado para ayudar con el costo de vida. Tres fuentes también reportaron que las bolsas de comida, conocidas como CLAP, no han sido entregadas, y algunos agregaron que los problemas con estas entregas son anteriores a la captura de Maduro pero han continuado desde entonces.

En el municipio de Mara, en la frontera noroeste con Colombia, un miembro del partido señaló que aún había antiguos militantes del Partido Socialista comprometidos con la causa y “aplaudiendo como focas”, pero que incluso ellos “están cambiando porque no les han pagado sus bonos”.

La estructura clientelar del chavismo muestra signos de debilitamiento, afectando la capacidad del partido para mantener el control y la gobernabilidad en Venezuela

Aproximadamente el 70% de los miembros locales del partido y empleados públicos en Mara ignoraron los llamados a participar en dos recientes marchas a favor de Maduro, comentó la persona, lo que llevó a los jefes a amenazar con despidos. Reuters no pudo determinar el tamaño de las marchas ni si hubo despidos como resultado.

Cuatro de las personas entrevistadas por Reuters señalaron que incluso los colectivos motorizados asistían a menos eventos y no han sido movilizados para presionar a la gente a mostrar apoyo público al gobierno. Según informes de organizaciones como Human Rights Watch, cuyos datos Reuters no pudo confirmar de manera independiente, sus miembros han sido responsables de la muerte de figuras opositoras y manifestantes antigubernamentales.

La persona en Mara dijo que muchos miembros de colectivos ahora trabajan como mototaxistas, y no se presentan a las marchas a pesar de las amenazas de las autoridades locales de revocarles los permisos para trabajar en mototaxi, según relató. “Se esconden, fingen estar enfermos y unos pocos se han ido a Colombia”.

(REUTERS)