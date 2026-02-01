Venezuela

Foro Penal confirmó la liberación de 310 presos políticos a la espera de la resolución de la amnistía general

El último informe, presentado de forma oral por el presidente de la ONG, informó el aumento de las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero y resaltó las 151 que ocurrieron en la última semana. Familiares aún esperan que todos los detenidos obtengan la libertad plena y sin limitaciones

Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, confirmó que, desde el pasado 8 de enero, la organización logró verificar la excarcelación de 310 presos políticos en Venezuela. Según sus registros, entre la fecha mencionada y el domingo pasado se produjeron 159 liberaciones, mientras que en la última semana se sumaron otras 151 excarcelaciones.

El abogado señaló que, aunque el ritmo inicial fue lento, en los últimos días se ha observado un aumento significativo en el número de liberaciones. Agregó que muchos familiares permanecen a las puertas de los centros de reclusión, aguardando la libertad total, sin medidas restrictivas, para sus seres queridos. “Seguimos verificando esta situación y seguimos atentos y asistiendo a todos los familiares”.

Por otra parte, Romero manifestó que, si bien reciben “con optimismo” la propuesta de amnistía general presentada por la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, consideran fundamental mantener la cautela para evitar que esta medida se convierta en un “manto de impunidad” frente a violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

Romero, en el mensaje dirigido a la opinión pública y difundido a través de su cuenta personal de la red social X, subrayó que la amnistía debe ser una herramienta para la pacificación y la reunificación tanto en el presente como en el futuro del país. La propuesta será tratada por la Asamblea General venezolana con carácter “urgente”, según informó Rodríguez.

Familiares de presos políticos participan
Familiares de presos políticos participan en una vigilia para pedir la liberación de sus seres queridos, en el exterior de la cárcel Rodeo I en Guatire (AP Foto/Ariana Cubillos/Archivo)

Además, insistió en que la liberación de todos los presos políticos —cifra que aún supera las setecientas personas— debe continuar, sin que el proceso quede supeditado a la aprobación de una ley de amnistía.

El viernes, la ONG subrayó que, para responder a los desafíos del momento político, la amnistía propuesta por el régimen venezolano deberá incluir la participación activa de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y, en particular, de las víctimas de prisión y persecución política, tanto en la redacción como en la aplicación y seguimiento de la ley.

En un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos detalló las diferencias jurídicas entre la amnistía y el indulto, destacando que ambas son figuras legales con efectos, alcances y competencias institucionales completamente distintos en el sistema venezolano.

De acuerdo al documento, la amnistía representa un “olvido legal del delito”, lo que implica la extinción total de la responsabilidad penal de quienes lo cometieron. Por el contrario, el indulto se entiende como un “perdón” que únicamente afecta la pena ya impuesta, sin eliminar la existencia del delito ni la responsabilidad penal del autor.

Foro Penal recibió "con optimismo"
Foro Penal recibió "con optimismo" y "cautela" la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez (Europa Press)

La institución encabezada por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob subrayó la importancia de asegurar la “no repetición” de violaciones a los derechos humanos en caso de que la amnistía obtenga el visto bueno en la Asamblea General.

En esa línea, consideraron fundamental que cualquier proceso de amnistía se sustente en los principios nacionales e internacionales que regulan este tipo de medidas como instrumentos jurídicos, políticos y sociales orientados a alcanzar la reconciliación, la justicia y la paz en el país.

