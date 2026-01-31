Venezuela

Tras el anuncio de Delcy Rodríguez, Venezuela espera una liberación de presos políticos en manos del régimen

La Asamblea Nacional debatirá la amnistía destinada a abordar los casos de privación de libertad por razones políticas surgidos desde 1999, mientras familiares aguardan por nuevas excarcelaciones

Guardar
Delcy Rodríguez anunció una ley
Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía para los presos políticos venezolanos (Europa Press)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el viernes un proyecto de ley de amnistía que podría liberar a cientos de personas detenidas por motivos políticos en manos del régimen, entre ellas líderes opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.

Durante una reunión transmitida por la televisión estatal y celebrada ante jueces, ministros y altos mandos militares, Rodríguez aseguró que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, tramitará la ley con carácter “urgente”.

Que esta ley sirva para sanar las heridas de la confrontación política alimentada por la violencia y el extremismo”, sostuvo la mandataria, y agregó que el objetivo es “reorientar la justicia y la convivencia entre los venezolanos”.

La medida, largamente demandada por la oposición y respaldada por Estados Unidos, representa la última de una serie de concesiones efectuadas por Rodríguez desde que asumió el poder el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas.

Como parte de los anuncios, Rodríguez comunicó también el cierre de la cárcel en el Helicoide en Caracas, donde organizaciones por la lucha de derechos humanos documentaron en reiteradas oportunidades torturas y otros abusos. El edificio se convertirá en un centro social, comercial, deportivo y cultural para las comunidades cercanas. El anuncio se realizó ante funcionarios señalados por ex presos y organismos de derechos humanos como responsables de esas violaciones a los derechos humanos.

Frente al Helicoide, familiares de detenidos siguieron el discurso de Rodríguez por teléfono, algunos entre lágrimas y otros coreando “¡Libertad! ¡Libertad!”. “Dios es bueno. Dios nos escuchó”, dijo Johana Chirinos, tía de un preso, visiblemente emocionada.

Por su parte, María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, expresó que las medidas no fueron adoptadas de forma voluntaria, sino como resultado de la presión estadounidense. En ese sentido, recordó que existen personas presas por motivos políticos desde hace más de dos décadas y denunció la persistencia de un aparato represivo.

“El aparato represivo del régimen es brutal y ha respondido a las numerosas fuerzas criminales que le responden, y es todo lo que queda”, sostuvo.

La ONG venezolana Foro Penal aumentó este jueves a más de 700 el número de presos políticos excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, si bien destacaron que aún hay más de 11.000 personas con restricciones “arbitrarias” de su libertad.

Venezuelan opposition leader Maria Corina
Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado meets U.S. senators after her meeting with U.S. President Donald Trump at the White House, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 15, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon

Entre los detenidos tras las elecciones de 2024 figuran el exlegislador Freddy Superlano, el abogado Perkins Rocha y el exgobernador Juan Pablo Guanipa. La propuesta de amnistía, según Rodríguez, abarcará “todo el período de violencia política desde 1999”, pero excluirá a condenados por asesinato, narcotráfico, corrupción o graves violaciones a los derechos humanos.

El régimen anunció planes para liberar a un número elevado de prisioneros, aunque familiares criticaron la lentitud de las excarcelaciones. “Una amnistía general es bienvenida siempre y cuando sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya a desmontar el aparato represivo de persecución política”, afirmó Alfredo Romero, presidente del Foro Penal.

Alfredo Romero, presidente de la
Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal (EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ)

Provea, grupo de derechos humanos, denunció la falta de transparencia y el ritmo a cuenta gotas de las excarcelaciones, y subrayó que la amnistía no debe entenderse como un indulto ni un acto de clemencia. “Recordamos que estas personas fueron encarceladas arbitrariamente por ejercer derechos protegidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución Nacional y las leyes venezolanas”, indicó la organización.

Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado confirmó el viernes la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en cárceles venezolanas y anunció la llegada de Laura Dogu como jefa diplomática en Caracas. Frente a otro centro de detención, Edward Ocariz, liberado tras más de cinco meses preso, se unió a familiares de detenidos para exigir la pronta excarcelación de sus seres queridos: “Todos los venezolanos hemos sufrido tanto, todo ha sido injusto, despiadado y atropellado nuestra dignidad. Nadie merece esto. Y hoy, los culpables siguen gobernando Venezuela”.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Delcy RodríguezVenezuelaÚltimas Noticias Américaamnistía generalHelicoide

Últimas Noticias

Foro Penal cuestionó la propuesta de Delcy Rodríguez para los presos políticos: “El indulto es perdón, mientras la amnistía es olvido”

Un documento de la organización agregó que la atribución de la gracia reside en el Ejecutivo, mientras que el perdón colectivo corresponde a la rama legislativa, conforme a la Carta Magna venezolana

Foro Penal cuestionó la propuesta

Cómo es el Helicoide, la cárcel más atroz del régimen venezolano que será reconvertida en un centro social, cultural y comercial

La presidenta encargada de Venezuela ordenó el cierre de la prisión, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El centro de detenciones es considerado un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y la oposición

Cómo es el Helicoide, la

María Corina Machado aseguró que la amnistía general es un avance “irreversible” hacia la democracia en Venezuela

La líder opositora lamentó que la sociedad venezolana confiara en el chavismo y subestimara “la capacidad destructiva del régimen” tras el anuncio de la propuesta que llegará a la Asamblea Nacional con carácter urgente

María Corina Machado aseguró que

La reacción de familiares de presos políticos, organizaciones sociales y oposición al anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

Los seres queridos y allegados de los detenidos ilegalmente por el régimen aún mantienen la expectativa por más excarcelaciones durante las próximas horas. La iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional para su debate

La reacción de familiares de

Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide

La propuesta se conoció semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abordara públicamente el cierre de centros de detención señalados por violaciones a los derechos humanos en la capital venezolana

Delcy Rodríguez anunció una ley
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detienen a dos personas armadas

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Cómo una palta al día puede cambiar tu salud, según la ciencia

Caen dos presuntos responsables de asaltar banco en avenida Rojo Gómez, Iztapalapa

“Le metieron un tiro por una moto”: el hijo del hombre asesinado en Laferrere reveló cómo se enteró del crimen

Un brutal temporal azotó a Mendoza: más de 10 personas rescatadas y cortes masivos de agua y luz

INFOBAE AMÉRICA
La justicia surcoreana condena a

La justicia surcoreana condena a seis meses de prisión al expresidente del Supremo por abuso de poder

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Viento, oleaje, nieve y lluvia activan mañana avisos en 32 provincias, Ceuta y Melilla, con Galicia en rojo por olas

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney confesó con qué

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez

Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprendió a los 52 años con su transformación física

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie LGBTQ+ que por fin llega a Latinoamérica: ¿cómo se convirtió en el gran fenómeno de 2026?

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso