Venezuela

Foro Penal cuestionó la propuesta de Delcy Rodríguez para los presos políticos: “El indulto es perdón, mientras la amnistía es olvido”

Un documento de la organización agregó que la atribución de la gracia reside en el Ejecutivo, mientras que el perdón colectivo corresponde a la rama legislativa, conforme a la Carta Magna venezolana

Guardar
El presidente de la ONG
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero (i), y el vicepresidente Gonzalo Himiob, durante una rueda de prensa (EFE/Ronald Peña/Archivo)

La ONG Foro Penal expresó el viernes por la noche su postura ante el anuncio de una ley de amnistía general por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la cual se presentará a la Asamblea Nacional. La organización recibió la noticia “con optimismo, pero con cautela”, y expresó su expectativa de que la medida contribuya “a la justicia, a la libertad, a la paz y a la reconciliación nacional”.

El comunicado difundido por la red social X subraya que, para responder a los desafíos del momento político, la amnistía propuesta debe incluir la participación activa de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y, en particular, de las víctimas de prisión y persecución política, tanto en la redacción como en la aplicación y seguimiento de la ley

Además, la organización social exigió definir claramente el alcance de la amnistía y ajustarse al artículo 29 de la Constitución, que prohíbe expresamente beneficiar a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Entre otro de los puntos, la institución liderada por Alfredo Romero y su vice, Gonzalo Himiob, mencionó la necesidad de garantizar la “no repetición” de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, señalaron que es esencial basarse en los principios nacionales e internacionales que rigen las amnistías como instrumentos jurídicos, políticos y sociales para lograr reconciliación, justicia y paz nacional.

Foro Penal instó a exigir a los operadores de justicia que, en la aplicación de la ley, se respete de forma irrestricta la afirmación de la libertad y el principio de favorabilidad, evitando que cualquier duda se resuelva en perjuicio de los presos o perseguidos.

Foro Penal confirmó más 700
Foro Penal confirmó más 700 excarcelados desde la caída del ex dictador Nicolás Maduro (Europa Press)

La cuenta de la institución que lucha por los derechos humanos también emitió otro comunicado en el que expone con claridad las diferencias jurídicas entre la amnistía y el indulto, y remarca que se trata de dos figuras legales con efectos, alcances y competencias institucionales completamente distintos dentro del ordenamiento venezolano.

Según el texto, la amnistía implica el “olvido legal del delito”, lo que supone la extinción de la responsabilidad penal de los autores, mientras que el indulto se define como un “perdón” que recae exclusivamente sobre la pena ya impuesta.

En ese sentido, el Foro Penal subraya que la amnistía no solo puede alcanzar condenas firmes, sino también procesos en curso, investigaciones abiertas e incluso causas sin sentencia definitiva.

El documento también establece una diferencia clave en cuanto a las competencias del poder público: el indulto es una atribución exclusiva del Presidente de la República, mientras que la amnistía es una potestad propia del Poder Legislativo, específicamente de la Asamblea Nacional, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Unas 80 familias duermen afuera
Unas 80 familias duermen afuera de un penal venezolano por liberación de presos políticos (EFE/Ronald Pena)

En esa línea, el Foro Penal señala que la tradición constitucional venezolana ha reconocido históricamente a la amnistía como una medida excepcional de gracia, vinculada a la voluntad popular representada en el Poder Legislativo, y como una herramienta política-jurídica distinta al indulto presidencial.

Finalmente, la organización resume su postura con una definición categórica: “El indulto es perdón, mientras la amnistía es olvido”. “La amnistía es una renuncia a la potestad del Estado para perseguir y sancionar determinados hechos, generalmente con la finalidad de lograr la paz social”.

Por su parte, Alfredo Romero escribió en su cuenta personal de la plataforma antes mencionada que una amnistía general es bienvenida “siempre que sus elementos y condiciones incluyan a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no se convierta en un manto de impunidad y que contribuya al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política”.

Alfredo Romero, presidente de la
Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal (EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ)

La ONG recordó que ha propuesto la amnistía en varias ocasiones anteriores —en 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y a principios de 2026— y puso su experiencia a disposición de la sociedad y de cualquier órgano del Poder Público interesado.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVenezuelaamnistía generalForo PenalDelcy Rodríguezrégimen venezolanoGonzalo HimiobAlfredo RomeroAsamblea Nacional

Últimas Noticias

Cómo es el Helicoide, la cárcel más atroz del régimen venezolano que será reconvertida en un centro social, cultural y comercial

La presidenta encargada de Venezuela ordenó el cierre de la prisión, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El centro de detenciones es considerado un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y la oposición

Cómo es el Helicoide, la

María Corina Machado aseguró que la amnistía general es un avance “irreversible” hacia la democracia en Venezuela

La líder opositora lamentó que la sociedad venezolana confiara en el chavismo y subestimara “la capacidad destructiva del régimen” tras el anuncio de la propuesta que llegará a la Asamblea Nacional con carácter urgente

María Corina Machado aseguró que

La reacción de familiares de presos políticos, organizaciones sociales y oposición al anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

Los seres queridos y allegados de los detenidos ilegalmente por el régimen aún mantienen la expectativa por más excarcelaciones durante las próximas horas. La iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional para su debate

La reacción de familiares de

Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide

La propuesta se conoció semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abordara públicamente el cierre de centros de detención señalados por violaciones a los derechos humanos en la capital venezolana

Delcy Rodríguez anunció una ley

Liberaron en Venezuela al último ciudadano estadounidense que estaba detenido en el país

La ONG Foro Penal confirmó que Arturo Gallino Rullier fue excarcelado y viaja a Estados Unidos, mientras organizaciones denuncian que los liberados enfrentan severas restricciones a su libertad

Liberaron en Venezuela al último
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de La Caribeña Noche:

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 30 de enero

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Temblor hoy 30 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Atole de pinole para el Día de la Candelaria: la receta tradicional para acompañar tus tamales

Beneficios de la mascarilla de huevo y aceite de oliva para el cabello seco y sin brillo

INFOBAE AMÉRICA
Hines compra una residencia de

Hines compra una residencia de estudiantes en Móstoles (Madrid) de más de 300 plazas

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Trump defiende el papel de Kristi Noem y Tom Homan en medio de las críticas por las redadas antiimigratorias

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

ENTRETENIMIENTO

Murió Catherine O’Hara, la actriz

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso

“Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, asegura Teyana Taylor sobre Beyoncé

Del apoyo económico a las cenas de lujo: así cambió la entrañable relación entre Pedro Pascal y Sarah Paulson

La nueva era de Judeline: de las nominaciones a los Grammy Latinos a la conquista de escenarios internacionales