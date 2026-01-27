Venezuela

Las madres de los presos políticos se niegan a dejar el campamento frente a una cárcel en Caracas pese a la intimidación del régimen

Las excarcelaciones a cuentagotas aumentan la ansiedad entre quienes esperan por tener noticias de sus familiares y no están dispuestas a no abandonar el lugar hasta saber del paradero de los suyos

Madres de presos políticos se niegan a dejar campamento frente a una cárcel en Caracas

Las madres y familiares de presos políticos apostados frente a un comando de la Policía en Caracas decidieron no abandonar su campamento, con el objetivo de seguir exigiendo libertades, mientras transcurre un proceso de excarcelaciones encabezado por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Durante más de dos semanas, cerca de 20 personas —en su mayoría mujeres— permanecieron en vigilia frente al centro policial. Utilizaron sillas y una pancarta con el mensaje "Libertad para todos. De Zona 7 a la Libertad" para bloquear el tráfico e impedir el acceso vehicular al comando Zona 7 de la Policía Nacional, ubicado en Boleíta, al este de Caracas, donde permanecen recluidos varios presos políticos. Las fuerzas del régimen instalaron un vallado de seguridad, además de cámaras de vigilancia y otros dispositivos, en un intento por amedrentar a quienes participan de manera pacífica en una vigilia permanente.

Entre los participantes estaba Reyes Flores, madre de un preso político, quien se sumó a la protesta porque, según dijo a la agencia de noticias EFE, considera que debe “apoyar a estas mujeres guerreras”, en alusión a las demás madres presentes.

Una persona llora en las
Una persona llora en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana este lunes en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

Flores relató que su hijo, Bruno Juárez, está encarcelado en la comisaría policial de La Yaguara, al oeste de Caracas, y que lo visitó antes de acudir a la manifestación.

¿Qué voy a hacer yo en la casa? Yo también tengo que hacer algo por mi hijo, yo quiero la libertad”, declaró a EFE.

De acuerdo con su testimonio, su hijo y su pareja, Gabriela Montes, fueron detenidos en 2021 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, tras llegar en un vuelo procedente de Madrid, donde residían.

Familiares de presos políticos exigieron
Familiares de presos políticos exigieron atención de las autoridades del comando Zona 7, de la Policía Nacional venezolana en Caracas, en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez)

Las autoridades migratorias los arrestaron y los acusaron de portar GPS, mapas y otros documentos, en un caso que Flores calificó ante EFE como un “falso positivo”.

La madre explicó que tanto ella como su hijo son familiares de Angélica Flores, esposa del ex director de contrainteligencia del chavismo Hugo Carvajal, actualmente preso en una cárcel federal de Estados Unidos, a la espera de sentencia tras declararse culpable de cargos de narcotráfico y posesión de armas.

Montes, pareja de Juárez, trabajaba como cuidadora de los hijos de Carvajal, quien vivía en España en ese momento.

La ONG Foro Penal, a cargo de la defensa de presos políticos, reportó que ambos se encuentran detenidos desde el 3 de noviembre de 2021 y fueron acusados de “terrorismo” y otros delitos, por los que recibieron una condena de 30 años de prisión.

Una persona se manifiesta frente
Una persona se manifiesta frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana este lunes en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

Actualmente, Juárez está en La Yaguara y Montes fue trasladada a una cárcel en el estado Guárico.

Tengo tiempo que no sé nada de ella”, expresó Flores.

Aunque funcionarios policiales reabrieron el paso a los vehículos, el campamento permanece.

El lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmó que se han producido 808 excarcelaciones, al tiempo que reiteró que “no hay presos políticos”. Previamente, la mandataria interina había reportado 626 liberaciones.

Por su parte, Foro Penal confirmó la excarcelación de 266 personas desde el 8 de enero hasta la mañana de este lunes.

