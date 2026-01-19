María Corina Machado aplaudió la resistencia de los familiares de presos políticos en Venezuela que exigen las liberaciones frente a las cárceles (REUTERS)

La líder opositora venezolana María Corina Machado destacó el domingo la resistencia de los familiares de presos políticos que permanecen desde hace 11 días frente a las cárceles para exigir la liberación de sus allegados.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Machado afirmó: “Están en la calle, pernoctando en grupos, aguantando sol y lluvia, sin moverse, sin rendirse, esperando que liberen a nuestros héroes”. La dirigente expresó su respaldo a madres, esposas, hijos, amigos y estudiantes que, según señaló, se mantienen firmes frente al sistema represor para reclamar justicia.

Machado sostuvo que “la libertad de cada compañero secuestrado es nuestra absoluta prioridad” y aseguró que el clima político en Venezuela cambió desde el 3 de enero. “Algo ha cambiado desde el 3 de enero… Todos lo sabemos, todos lo sentimos”, escribió.

La dirigente agregó que el respaldo de aliados internacionales y la organización de venezolanos dentro y fuera del país impulsa ese proceso y concluyó: “Con apoyo de nuestros genuinos aliados y la organización de todos los venezolanos, dentro y fuera de nuestro país, esto se acelera cada día. Venezuela será LIBRE”.

En paralelo, la ONG Foro Penal registró hasta la noche del domingo 143 presos políticos excarcelados en Venezuela, de acuerdo con un balance difundido por la organización sobre las liberaciones otorgadas desde el 8 de enero.

La ONG Foro Penal registró hasta la noche del domingo 143 presos políticos excarcelados

Según la organización venezolana, la cifra corresponde a detenidos que recibieron algún beneficio judicial luego del anuncio realizado ese día por el presidente de la Asamblea Nacional. “Hasta ahora Foro Penal ha verificado la excarcelación de ciento cuarenta y tres (143) presos políticos en Venezuela, contados desde el 8 de enero del 2026, fecha en la que el presidente de la Asamblea Nacional anunció excarcelaciones significativas”, señaló la ONG.

El 8 de enero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un “número importante” de personas, lo que generó expectativas entre familiares de presos políticos, quienes permanecen desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

Por su parte, la organización Provea afirmó que "continúan las dilaciones indebidas y los abusos autoritarios", situación que impide la concreción de las excarcelaciones anunciadas.

La hija de Edmundo González Urrutia alertó sobre el grave daño psicológico que sufren los presos políticos por la espera de su liberación

Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció este domingo la angustia que sufren familiares de presos políticos ante la incertidumbre por las excarcelaciones anunciadas por el régimen chavista.

“Es una forma de crueldad y tortura psicológica jugar con la expectativa de libertad”, escribió Mariana González en su cuenta de X, tras relatar el caso de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.

González subrayó que los reclusos y sus familias atraviesan jornadas de espera a las afueras de los penales, con la esperanza de que una liberación llegue en cualquier momento.

Rafael Tudares junto a su esposa Mariana González

“Saber que otros recuperan su libertad mientras ellos continúan en la incertidumbre genera una ansiedad profunda, una zozobra constante, una angustia que se suma al desgaste físico, mental y espiritual”, expresó.

El pasado viernes, González pudo ver a su esposo en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, después de 374 días sin noticias sobre su paradero. Tudares fue arrestado días antes de la fraudulenta investidura de Maduro para un tercer mandato, en el mismo operativo en que detuvieron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato Enrique Márquez, ambos ya excarcelados.