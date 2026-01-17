Reportan que Estados Unidos mantuvo contactos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Funcionarios de la administración Trump habían estado en conversaciones con el ministro del Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, meses antes de la operación estadounidense para capturar al dictador Nicolás Maduro, y han estado en comunicación con él desde entonces, según varias personas familiarizadas con el asunto.

Los funcionarios advirtieron a Cabello, de 62 años, que no utilice los servicios de seguridad ni a los partidarios militantes del partido gobernante que supervisa para atacar a la oposición del país, dijeron cuatro fuentes. Ese aparato de seguridad, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece en gran parte intacto tras la redada estadounidense del 3 de enero.

Cabello está mencionado en la misma acusación estadounidense por narcotráfico que la administración Trump utilizó como justificación para arrestar a Maduro, pero no fue capturado como parte de la operación.

La comunicación con Cabello, que también ha abordado las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre él y la acusación que enfrenta, data de los primeros días de la actual administración Trump y continuó en las semanas previas a la captura de Maduro, dijeron dos fuentes familiarizadas con las discusiones. La administración también se ha mantenido en contacto con Cabello desde la destitución de Maduro, indicaron cuatro personas.

Las comunicaciones, que no habían sido reportadas previamente, son fundamentales para los esfuerzos de la administración Trump de controlar la situación dentro de Venezuela. Si Cabello decide desatar las fuerzas que controla, podría fomentar el tipo de caos que Trump quiere evitar y amenazar el control de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre el poder, según una fuente informada sobre las preocupaciones estadounidenses.

EEUU teme que Diosdado Cabello desestabilice la transición en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

No está claro si las conversaciones de la administración Trump con Cabello se extendieron a cuestiones sobre la futura gobernanza de Venezuela. Tampoco está claro si el poderoso funcionario chavista ha atendido las advertencias de Washington. Él ha prometido públicamente la unidad con Rodríguez, a quien Trump ha elogiado hasta ahora.

Mientras que Rodríguez ha sido considerada por Estados Unidos como la pieza clave en la estrategia del presidente Trump para la Venezuela post-Maduro, se cree ampliamente que Cabello tiene el poder de mantener esos planes en marcha o de frustrarlos.

El ministro venezolano ha estado en contacto con la administración Trump tanto directamente como a través de intermediarios, dijo una persona familiarizada con las conversaciones.

Todas las fuentes obtuvieron el anonimato para hablar libremente sobre comunicaciones internas de gobierno delicadas con Cabello.

La Casa Blanca y el régimen de Venezuela no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Cabello se ha mostrado leal al dictador Maduro (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Cabello ha sido leal a Maduro

El ministro del Interior ha sido considerado durante mucho tiempo la segunda figura más poderosa de Venezuela. Un estrecho colaborador del fallecido expresidente Hugo Chávez, mentor de Maduro, pasó a convertirse en un leal aliado de Maduro durante muchos años, temido como su principal ejecutor de la represión. Rodríguez y Cabello han operado en el corazón del gobierno, el legislativo y el partido socialista gobernante durante años, pero nunca se les ha considerado aliados cercanos entre sí.

Ex oficial militar, ha ejercido influencia sobre las agencias militares y civiles de contrainteligencia del país, que llevan a cabo un espionaje doméstico extendido. También ha estado estrechamente asociado con las milicias progubernamentales, especialmente los colectivos, grupos de civiles armados que circulan en motocicletas y han sido desplegados para atacar manifestantes.

Cabello es uno de un pequeño grupo de leales a Maduro en quienes Washington ha confiado como gobernantes temporales para mantener la estabilidad mientras accede a las reservas petroleras del país miembro de la OPEP durante un periodo de transición no especificado.

Pero los funcionarios estadounidenses están preocupados de que Cabello, dado su historial de represión y una historia de rivalidad con Rodríguez, pueda convertirse en un elemento desestabilizador, según una fuente informada sobre la opinión de la administración. Rodríguez ha estado trabajando para consolidar su propio poder, colocando a personas leales en puestos clave para protegerse de amenazas internas mientras cumple con las demandas de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo, según entrevistas de Reuters con fuentes en Venezuela.

Elliott Abrams, quien fue representante especial de Trump para Venezuela durante su primer mandato, dijo que muchos venezolanos esperarían que Cabello fuera apartado en algún momento si se quiere avanzar hacia una transición democrática.

“Si él se va, y cuando se vaya, los venezolanos sabrán que el régimen realmente ha comenzado a cambiar”, dijo Abrams, ahora en el think tank Consejo de Relaciones Exteriores.

EEUU ofrece 25 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello

Sanciones y acusación de EEUU

Cabello lleva mucho tiempo bajo sanciones estadounidenses por presunto narcotráfico.

En 2020, Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por Cabello y lo acusó como figura clave del “Cartel de los Soles”, un grupo que Washington ha identificado como una red venezolana de narcotráfico liderada por miembros del gobierno del país.

Desde entonces, las autoridades norteamericanas han elevado la recompensa a 25 millones de dólares. Cabello ha negado públicamente cualquier vínculo con el narcotráfico.

En las horas posteriores a la destitución de Maduro, algunos analistas y políticos en Washington cuestionaron por qué Estados Unidos no capturó también a Cabello, quien figura segundo en la acusación del Departamento de Justicia sobre Maduro.

“Yo sé que solo Diosdado es probablemente peor que Maduro y peor que Delcy”, dijo la representante republicana de Estados Unidos Maria Elvira Salazar en una entrevista con el programa “Face the Nation” de CBS el 11 de enero.

Exigen que todos los presos políticos sean liberados en Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno)

En los días siguientes, Cabello denunció la intervención estadounidense en el país, diciendo en un discurso que “Venezuela no se rendirá”.

Pero los reportes de medios sobre residentes siendo inspeccionados en retenes —a veces por miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y a veces por personas de civil— se han vuelto menos frecuentes en los últimos días. Y tanto Trump como el régimen venezolano han dicho que varios presos políticos serán liberados.

El régimen ha dicho que Cabello, en su función de ministro del Interior, supervisa ese esfuerzo. Grupos de derechos humanos afirman, no obstante, que las liberaciones avanzan extremadamente lento y que cientos permanecen detenidos injustamente.

(Con información de Reuters)