Venezuela

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

La ONG venezolana reclamó que líderes políticos como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia puedan volver al país y ejercer sus derechos sin temor a persecución

Guardar
Provea exigió al régimen chavista
Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de las represalias (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) instó este jueves a que la liberación de presos políticos en Venezuela vaya acompañada de garantías para el regreso seguro de dirigentes exiliados y del fin de las represalias políticas.

La organización enfatizó que la excarcelación de algunos detenidos no resuelve el problema si persiste el riesgo para quienes ejercen derechos civiles y políticos.

Debe haber condiciones además para que los que están exiliados puedan regresar al país, que el ejercicio de la política y el ejercicio de los derechos sociales, de las libertades, se pueda realizar sin riesgo”, expresó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, a las afueras de El Helicoide, el mayor centro de torturas del chavismo.

Alvarado mencionó específicamente a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, entre otros, como figuras que deberían poder volver a Venezuela sin temor a represalias.

La ONG subrayó además la necesidad de que la liberación de presos políticos sea plena y definitiva.

La ONG venezolana reclamó que
La ONG venezolana reclamó que líderes políticos como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia puedan volver al país y ejercer sus derechos sin temor a persecución

“Los presos políticos deben obtener la libertad plena”, insistió Alvarado, quien también exigió el cese de la llamada “puerta giratoria”, una práctica que consiste en excarcelar a algunas personas mientras se detiene a otras por motivos similares.

No puede continuar el ciclo de excarcelar a unos para luego encarcelar a otros”, advirtió.

El reclamo de Provea se conoce luego de que el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante de personas”, sin precisar cifras ni condiciones.

Rodríguez presentó la medida como un gesto “para consolidar la paz y la convivencia en el país”. El anuncio ocurre en un contexto de presión internacional, tras la reciente captura del dictador Nicolás Maduro y la proclamación de Delcy Rodríguez como jefa del régimen.

Una mujer se acerca al
Una mujer se acerca al Centro de Detención Femenino de El Valle, en Caracas, en busca de información tras el anuncio oficial de excarcelaciones de presos venezolanos y extranjeros (REUTERS/Maxwell Briceno)

La Casa Blanca señaló que estas liberaciones son consecuencia directa de la “máxima influencia” ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa Anna Kelly en un comunicado.

Hasta el momento, solo se ha confirmado la liberación de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quienes retornan a España tras gestiones diplomáticas.

En Venezuela, la situación sigue siendo incierta para muchas familias. Abogados y allegados de presos políticos esperan información concreta y denuncian que la mayoría de los nombres que circulan en redes sociales no han sido corroborados. La ausencia de listados oficiales y la falta de transparencia mantienen la incertidumbre tanto dentro como fuera de los centros de detención.

Personas se concentran a las
Personas se concentran a las afueras de la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, tras el anuncio oficial de la liberación de presos venezolanos y extranjeros (REUTERS/Gaby Oraa)

Provea remarcó que el verdadero avance será garantizar el respeto a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, permitiendo la actividad opositora sin temor ni amenazas.

“Se debe garantizar que el regreso de los exiliados sea seguro y que el ejercicio de la política esté libre de amenazas o represalias”, enfatizó Alvarado. La organización reiteró que la excarcelación de presos políticos debe ir acompañada de un cambio estructural, que ponga fin a las detenciones arbitrarias y a la inseguridad jurídica.

Mientras la comunidad internacional observa con atención, organizaciones civiles y familiares de los detenidos insisten en la necesidad de mayor transparencia y de compromisos claros por parte del régimen venezolano. El futuro del país, concluyen, depende de que el respeto a los derechos fundamentales se convierta en práctica cotidiana y no en excepción.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaProveaPresos políticosOposición venezolanaVenezolanos exiliadosPuerta giratoriaRepresión en VenezuelaEstados UnidosDonald TrumpDelcy RodríguezEl Helicoide

Últimas Noticias

Tres barcos navegan hacia Estados Unidos con petróleo venezolano

Los envíos gestionados por Chevron avanzan en medio del bloqueo a las exportaciones, el aumento acelerado de inventarios en tierra y en alta mar, y negociaciones directas entre Caracas y Washington sobre el destino del crudo

Tres barcos navegan hacia Estados

Marco Rubio ratificó que Estados Unidos busca “una transición de poder adecuada y justa en Venezuela”

El secretario de Estado estadounidense dialogó con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, sobre la realidad venezolana

Marco Rubio ratificó que Estados

Quién es Rocío San Miguel, una de las presas políticas que fueron liberadas por el régimen chavista

La presidenta de Control Ciudadano fue blanco de repetidas acciones de hostigamiento y difamación por parte de altos funcionarios de la dictadura

Quién es Rocío San Miguel,

Cuántos presos políticos están encarcelados en Venezuela

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

Cuántos presos políticos están encarcelados

Expectativa por la situación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela hace un año y un mes

El joven se encuentra detenido en El Rodeo I, una de las prisiones que sostenía el régimen como énclave militar. Un compañero de celda contó detalles de las horas junto a él, mientras crecen las expectativas por su liberación

Expectativa por la situación de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Firmó como fiadora de una

Firmó como fiadora de una compañera de trabajo que se suicidó y ahora carga con las deudas que dejó: “Actuando de buena fe”

Así queda el Hoy No circula en CDMX para este viernes 9 de enero

Niña de 2 años fue rescatada tras quedar atrapada en una tubería en La Guajira

Los mejores memes de las roscas de reyes que no se les vendieron a los revendedores

Documentos revelan que la designación de Vicente Espinoza, nuevo jefe de la Sunedu, fue irregular y podría implicar delitos

INFOBAE AMÉRICA
Colombia afirma que Trump reconoció

Colombia afirma que Trump reconoció que "le habían dicho algo completamente diferente" sobre Petro

Kim Jong-un promete apoyar "incondicionalmente" todas las políticas de Putin

El lateral uruguayo Pintado cambia a Ginmasia y Esgrima La Plata por Nacional

ONG venezolana denuncia la falta de información sobre las excarcelaciones de presos

Irlanda votará en contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

ENTRETENIMIENTO

La hermandad de El Señor

La hermandad de El Señor de los Anillos sigue intacta y ya comienza a festejar los 25 años de su estreno

Gwyneth Paltrow recordó brevemente su relación con Ben Affleck

Robert Downey Jr. debuta como Doctor Doom, ¿junto a los protagonistas históricos de X-Men?

La mente detrás del vestuario en Frankenstein: Kate Hawley y el arte de vestir monstruos

Khloé Kardashian expresa su deseo de “congelar” su cuerpo para desafiar el envejecimiento