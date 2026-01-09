Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de la represión

Provea exigió al régimen chavista condiciones seguras para el regreso de opositores exiliados y el fin de las represalias (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) instó este jueves a que la liberación de presos políticos en Venezuela vaya acompañada de garantías para el regreso seguro de dirigentes exiliados y del fin de las represalias políticas.

La organización enfatizó que la excarcelación de algunos detenidos no resuelve el problema si persiste el riesgo para quienes ejercen derechos civiles y políticos.

“Debe haber condiciones además para que los que están exiliados puedan regresar al país, que el ejercicio de la política y el ejercicio de los derechos sociales, de las libertades, se pueda realizar sin riesgo”, expresó Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, a las afueras de El Helicoide, el mayor centro de torturas del chavismo.

Alvarado mencionó específicamente a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, entre otros, como figuras que deberían poder volver a Venezuela sin temor a represalias.

La ONG subrayó además la necesidad de que la liberación de presos políticos sea plena y definitiva.

“Los presos políticos deben obtener la libertad plena”, insistió Alvarado, quien también exigió el cese de la llamada “puerta giratoria”, una práctica que consiste en excarcelar a algunas personas mientras se detiene a otras por motivos similares.

“No puede continuar el ciclo de excarcelar a unos para luego encarcelar a otros”, advirtió.

El reclamo de Provea se conoce luego de que el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante de personas”, sin precisar cifras ni condiciones.

Rodríguez presentó la medida como un gesto “para consolidar la paz y la convivencia en el país”. El anuncio ocurre en un contexto de presión internacional, tras la reciente captura del dictador Nicolás Maduro y la proclamación de Delcy Rodríguez como jefa del régimen.

Una mujer se acerca al Centro de Detención Femenino de El Valle, en Caracas, en busca de información tras el anuncio oficial de excarcelaciones de presos venezolanos y extranjeros (REUTERS/Maxwell Briceno)

La Casa Blanca señaló que estas liberaciones son consecuencia directa de la “máxima influencia” ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa Anna Kelly en un comunicado.

Hasta el momento, solo se ha confirmado la liberación de cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quienes retornan a España tras gestiones diplomáticas.

En Venezuela, la situación sigue siendo incierta para muchas familias. Abogados y allegados de presos políticos esperan información concreta y denuncian que la mayoría de los nombres que circulan en redes sociales no han sido corroborados. La ausencia de listados oficiales y la falta de transparencia mantienen la incertidumbre tanto dentro como fuera de los centros de detención.

Personas se concentran a las afueras de la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, tras el anuncio oficial de la liberación de presos venezolanos y extranjeros (REUTERS/Gaby Oraa)

Provea remarcó que el verdadero avance será garantizar el respeto a los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, permitiendo la actividad opositora sin temor ni amenazas.

“Se debe garantizar que el regreso de los exiliados sea seguro y que el ejercicio de la política esté libre de amenazas o represalias”, enfatizó Alvarado. La organización reiteró que la excarcelación de presos políticos debe ir acompañada de un cambio estructural, que ponga fin a las detenciones arbitrarias y a la inseguridad jurídica.

Mientras la comunidad internacional observa con atención, organizaciones civiles y familiares de los detenidos insisten en la necesidad de mayor transparencia y de compromisos claros por parte del régimen venezolano. El futuro del país, concluyen, depende de que el respeto a los derechos fundamentales se convierta en práctica cotidiana y no en excepción.

