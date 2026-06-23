Estados Unidos afirmó que seguirá apoyando los esfuerzos para la reconciliación política en Venezuela

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, con la opositora Dinorah Figuera (@usembassyve)

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó que la Administración de Donald Trump mantendrá su respaldo a los esfuerzos dirigidos a alcanzar la reconciliación política en el país.

Esta declaración se produjo después de una reunión con la opositora Dinorah Figuera, a quien Washington apoya para entablar un proceso de negociación con el chavismo.

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“Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y (el secretario de Estado) Marco Rubio”, expresó Barrett en una publicación realizada por la Embajada de Estados Unidos en la red social X.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Caracas (@usembassyve)

La embajada difundió dos imágenes del encuentro, aunque no precisó la fecha exacta en que se realizó.

Dinorah Figuera, defensora de la vigencia del Parlamento opositor elegido en 2015, regresó a Venezuela el jueves tras ocho años de exilio. Lo hizo enviada por el Departamento de Estado de EEUU para sostener reuniones con autoridades del Gobierno encargado, en el contexto de la transición política iniciada luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington.

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En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera aseguró que uno de los objetivos es la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) “vigoroso, creíble y transparente”.

Figuera admitió que la nueva misión “no es” sencilla, pero agradeció el “acompañamiento” de Estados Unidos.

John Barrett junto a Dinorah Figuera (@usembassyve)

El mes pasado, el sector mayoritario de la oposición, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), propuso una negociación “seria, firme y responsable”, liderada por María Corina Machado, junto con el Gobierno interino y con el respaldo de EEUU para “restaurar la democracia” mediante una “elección presidencial libre, transparente y soberana”.

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El chavismo respondió más tarde que no contemplaba una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con Machado.