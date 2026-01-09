Venezuela

Diplomáticos de Estados Unidos viajan a Caracas para estudiar la reapertura de la embajada en Venezuela

Un grupo encabezado por el responsable de negocios John McNamara llegó al país que atraviesa el proceso de transición a la democracia tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro

Diplomáticos de Estados Unidos viajan
Diplomáticos de Estados Unidos viajan a Caracas para estudiar la reapertura de la embajada en Venezuela

Diplomáticos de Estados Unidos encabezados por John McNamara, encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, arribaron este viernes a Caracas para realizar una evaluación inicial sobre la posible reapertura gradual de la embajada estadounidense en el país sudamericano, cerrada desde 2019. La misión tiene como objetivo analizar las condiciones para retomar de manera progresiva las operaciones diplomáticas en Venezuela, en el marco de la transición política que se vive en el país tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro el pasado fin de semana.

Esta semana, la agencia Bloomberg aseguró que el gobierno de Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.

La entrada de la embajada
La entrada de la embajada de Estados Unidos en Caracas (REUTERS/Stringer)

Según la información disponible en la página web de la embajada de Estados Unidos en Colombia, McNamara es originario de la ciudad de Nueva York y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el Servicio Exterior de Estados Unidos. Se desempeña actualmente como encargado de negocios, ad interim, en la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, desde el 1 de febrero de 2025. Su experiencia incluye cargos como jefe de misión en el Caribe Neerlandés, sub jefe de misión y encargado de negocios en Lima, y diversas funciones en la embajada estadounidense en Bogotá, donde trabajó en áreas consulares, de lucha contra el narcotráfico y como oficial político.

Durante su carrera, McNamara también fue consejero político durante las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y ocupó el cargo de encargado de negocios en la embajada de Estados Unidos en Nassau. Fuera del continente americano, sirvió como asesor provincial en Babilonia, Irak, y posteriormente como subdirector del equipo de transición en el Ministerio del Interior en Bagdad. Además, realizó dos asignaciones en Afganistán como subdirector del equipo de reconstrucción provincial de Kandahar y director de la sección de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley en la embajada de Estados Unidos en Kabul.

Tras la detención de Maduro,
Tras la detención de Maduro, Delcy Rodríguez, fue la elegida para encabezar el proceso de transición en Venezuela (EFE/ARCHIVO)

En Washington, el diplomático ejerció como oficial principal de la Oficina de Venezuela, oficial político y subdirector de la Oficina de Asuntos Mexicanos, y fue profesor en la Universidad de Defensa Nacional. Es veterano del Ejército de los Estados Unidos, con experiencia en América Latina y una asignación en el Estado Mayor Conjunto en el Pentágono. Obtuvo su licenciatura en ciencias en la Academia Militar de West Point y una maestría en artes del Colegio de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, y domina el español.

