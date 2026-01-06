Venezuela

Foro Penal pidió una amnistía general para los 863 presos políticos en Venezuela

La ONG de derechos humanos sostiene que la liberación inmediata de detenidos y perseguidos debe ser el primer gesto político tras la captura de Nicolás Maduro, sin que implique impunidad por crímenes de lesa humanidad

Guardar
Familiares de presos políticos en
Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)

La organización venezolana de derechos humanos Foro Penal reclamó una amnistía general para los 863 presos políticos que, según sus registros, permanecen detenidos en Venezuela. El pedido fue formulado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y apunta a la liberación inmediata de personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos como primer gesto para descomprimir la crisis institucional.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, señaló Alfredo Romero, director de la ONG, en un mensaje publicado en su cuenta en X. Romero destaca que el Foro Penal “está dispuesto a aportar lo necesario al respecto”.

Romero sostuvo que una amnistía general permitiría enviar una señal clara de distensión en un momento de extrema incertidumbre política. Según explicó, la medida debería estar orientada exclusivamente a los casos de persecución política y no implicaría, en ningún caso, garantizar impunidad frente a crímenes de lesa humanidad.

Romero afirmó que Foro Penal está dispuesto a aportar información técnica y listados verificados para facilitar un eventual proceso de liberación, basado en criterios jurídicos y de derechos humanos.

Activistas y familiares de presas
Activistas y familiares de presas políticos venezolanas participan en una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas para pedir su liberación este martes, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EFE/ Miguel Gutiérrez)

En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, quien consideró que una amnistía general y plena debería ser el primer paso si se busca transmitir gestos de cambio “contundentes y serios”. A su juicio, la liberación debería producirse de forma inmediata, sin condiciones ni mecanismos que limiten su alcance efectivo.

Himiob difundió además el balance más reciente de presos por motivos políticos en Venezuela, que asciende a un total de 863 personas. De acuerdo con los datos recopilados por Foro Penal, la cifra incluye a 106 mujeres, entre ellas Sofía Sahagún y Emirlendris Benítez, cuyos casos han sido señalados en reiteradas ocasiones por organizaciones de derechos humanos.

El registro también contabiliza a nueve defensores de derechos humanos detenidos, como Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, así como a 86 ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades, entre ellos Yevhenii Trush y Angelique Corneille. Según la ONG, muchos de estos casos presentan irregularidades procesales, detenciones sin orden judicial o prolongadas prisiones preventivas.

Otro grupo relevante dentro del listado corresponde a 176 militares privados de libertad, entre los que figuran oficiales de distintos rangos, como Igbert Marín, y al menos un adolescente identificado con las iniciales G.R. Foro Penal sostiene que estas detenciones forman parte de un patrón de persecución política dentro de la Fuerza Armada y de uso del sistema penal como herramienta de control interno.

CARACAS (VENEZUELA) - 05/08/2025.- Personas
CARACAS (VENEZUELA) - 05/08/2025.- Personas participan en una manifestación en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este martes, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El pedido de amnistía se produce después de que Foro Penal informara, el pasado viernes, sobre la excarcelación de 44 presos políticos, entre ellos 42 hombres y dos mujeres. Estas liberaciones se sumaron a otras 61 registradas el 29 de diciembre, aunque la organización advirtió que muchas se realizaron bajo medidas restrictivas, como regímenes de presentación o prohibiciones de salida del país.

Desde hace años, organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso en Venezuela. Foro Penal ha sido una de las principales fuentes para esos informes, a partir de un trabajo sostenido de verificación caso por caso.

En ese contexto, la ONG insiste en que una amnistía general para presos y perseguidos políticos no resolvería por sí sola la crisis venezolana, pero podría marcar un punto de inflexión en el plano humanitario y político. El debate sobre su viabilidad vuelve ahora al centro de la escena, en un escenario de transición incierto y con la situación de los detenidos como una de las principales pruebas para cualquier intento de recomposición institucional.

Temas Relacionados

VenezuelaPresos políticos en VenezuelaPresos políticos

Últimas Noticias

El ex jefe de espionaje de Venezuela podría ser el testigo estrella en el juicio contra Nicolás Maduro

Hugo Carvajal busca una reducción de condena tras declararse culpable de delitos relacionados con el envío de cocaína, aunque no existe aún un acuerdo formal con las autoridades estadounidenses

El ex jefe de espionaje

Un asesor de Donald Trump aseguró que el régimen venezolano cumplirá con las exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirmó que funcionarios de Caracas enviaron mensajes reiterados a Washington comprometiéndose a aceptar “términos, demandas y condiciones” impuestas por EEUU

Un asesor de Donald Trump

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Los acusados no solicitaron libertad bajo fianza, quedando detenidos en el Metropolitan Detention Center mientras la justicia estadounidense avanza en el proceso por narcotráfico y armas

Grilletes, abucheos y un saludo

Venezuela activó un régimen de excepción y ordenó detenciones por respaldo a la ofensiva estadounidense

El decreto de estado de conmoción exterior, con vigencia inicial de 90 días, amplía de forma extraordinaria las atribuciones del régimen chavista, militariza sectores estratégicos y habilita la suspensión de derechos

Venezuela activó un régimen de

Subió a 14 el número de periodistas detenidos por el régimen chavista en el centro de Caracas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó que los arrestos se produjeron mientras los profesionales de la comunicación documentaban la instalación del nuevo Parlamento chavista

Subió a 14 el número
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘Yo me llamo’: imitadora de

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

El pasaporte colombiano sube de precio en 2026 debido al nuevo aumento del impuesto de timbre: así quedaron los valores

Línea 106 del SAMU atendió casi 10 mil llamadas de emergencia en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026

Cayó una avioneta con un matrimonio a bordo en Río Negro: una maniobra les salvó la vida

Fiscalía de Michoacán investiga ataque armado contra expolicía y periodista en Uruapan

INFOBAE AMÉRICA
En un insólito robo, la

En un insólito robo, la estatua de Juana de Arco en París casi pierde su espada

Mueren al menos nueve militares nigerianos en un atentado con explosivos en el estado de Borno (nordeste)

El camino de Hinaupoko Devèze y la historia que cambió la esencia de Miss France para siempre

Principales titulares de los periódicos para el martes 6 de enero

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

ENTRETENIMIENTO

Los creadores de ‘Stranger Things’

Los creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de Will saliendo del armario y se enfrentan a las críticas tóxicas de los fans

Avatar regresa con una nueva entrega y conquista la taquilla mundial, pero los Oscar aún ignoran a sus actores

‘Stranger Things’ tendrá un documental sobre la última temporada

El final de ‘Stranger Things’ podría no ser el verdadero: Un noveno episodio llegaría a Netflix, según los fans

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar