Foro Penal pidió una amnistía general para los 863 presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Ronald Peña R)

La organización venezolana de derechos humanos Foro Penal reclamó una amnistía general para los 863 presos políticos que, según sus registros, permanecen detenidos en Venezuela. El pedido fue formulado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y apunta a la liberación inmediata de personas encarceladas o perseguidas por motivos políticos como primer gesto para descomprimir la crisis institucional.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, señaló Alfredo Romero, director de la ONG, en un mensaje publicado en su cuenta en X. Romero destaca que el Foro Penal “está dispuesto a aportar lo necesario al respecto”.

Romero sostuvo que una amnistía general permitiría enviar una señal clara de distensión en un momento de extrema incertidumbre política. Según explicó, la medida debería estar orientada exclusivamente a los casos de persecución política y no implicaría, en ningún caso, garantizar impunidad frente a crímenes de lesa humanidad.

Romero afirmó que Foro Penal está dispuesto a aportar información técnica y listados verificados para facilitar un eventual proceso de liberación, basado en criterios jurídicos y de derechos humanos.

Activistas y familiares de presas políticos venezolanas participan en una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas para pedir su liberación este martes, en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer (EFE/ Miguel Gutiérrez)

En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, quien consideró que una amnistía general y plena debería ser el primer paso si se busca transmitir gestos de cambio “contundentes y serios”. A su juicio, la liberación debería producirse de forma inmediata, sin condiciones ni mecanismos que limiten su alcance efectivo.

Himiob difundió además el balance más reciente de presos por motivos políticos en Venezuela, que asciende a un total de 863 personas. De acuerdo con los datos recopilados por Foro Penal, la cifra incluye a 106 mujeres, entre ellas Sofía Sahagún y Emirlendris Benítez, cuyos casos han sido señalados en reiteradas ocasiones por organizaciones de derechos humanos.

El registro también contabiliza a nueve defensores de derechos humanos detenidos, como Javier Tarazona y Kennedy Tejeda, así como a 86 ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades, entre ellos Yevhenii Trush y Angelique Corneille. Según la ONG, muchos de estos casos presentan irregularidades procesales, detenciones sin orden judicial o prolongadas prisiones preventivas.

Otro grupo relevante dentro del listado corresponde a 176 militares privados de libertad, entre los que figuran oficiales de distintos rangos, como Igbert Marín, y al menos un adolescente identificado con las iniciales G.R. Foro Penal sostiene que estas detenciones forman parte de un patrón de persecución política dentro de la Fuerza Armada y de uso del sistema penal como herramienta de control interno.

CARACAS (VENEZUELA) - 05/08/2025.- Personas participan en una manifestación en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este martes, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El pedido de amnistía se produce después de que Foro Penal informara, el pasado viernes, sobre la excarcelación de 44 presos políticos, entre ellos 42 hombres y dos mujeres. Estas liberaciones se sumaron a otras 61 registradas el 29 de diciembre, aunque la organización advirtió que muchas se realizaron bajo medidas restrictivas, como regímenes de presentación o prohibiciones de salida del país.

Desde hace años, organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso en Venezuela. Foro Penal ha sido una de las principales fuentes para esos informes, a partir de un trabajo sostenido de verificación caso por caso.

En ese contexto, la ONG insiste en que una amnistía general para presos y perseguidos políticos no resolvería por sí sola la crisis venezolana, pero podría marcar un punto de inflexión en el plano humanitario y político. El debate sobre su viabilidad vuelve ahora al centro de la escena, en un escenario de transición incierto y con la situación de los detenidos como una de las principales pruebas para cualquier intento de recomposición institucional.