Venezuela se acerca a una paralización de su producción petrolera debido a las restricciones impuestas por EEUU (REUTERS/ARCHIVO)

Venezuela podría verse obligada pronto a cerrar algunos pozos petroleros, ya que se está quedando sin capacidad de almacenamiento tras la incautación de un petrolero la semana pasada y los planes de Estados Unidos para bloquear otros buques sancionados. Los principales depósitos de petróleo del país y los petroleros que se encuentran en sus terminales se están llenando rápidamente y podrían alcanzar su capacidad máxima en unos 10 días, según personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Si eso ocurre, la estatal Petróleos de Venezuela SA, (PDVSA) cuya producción se acerca a 1 millón de barriles diarios, podría verse obligada a cerrar pozos.

Chevron Corp. continúa la producción de sus empresas conjuntas con PDVSA “sin interrupciones” y cumple con todas las leyes aplicables, dijo la petrolera el miércoles. Aunque la compañía utiliza petroleros no sancionados para exportar crudo al Golfo de Estados Unidos, no está claro qué efectos secundarios podrían surgir si PDVSA se ve obligada a cerrar pozos. La creciente presión refleja la campaña intensificada de la administración Trump para asfixiar los ingresos petroleros del régimen de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes un “bloqueo total” de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela y la designación del régimen como organización terrorista extranjera. Aunque la administración aún no ha emitido detalles ni directrices sobre ambas medidas, la actividad naviera ya está prácticamente paralizada, ya que los participantes del mercado se alejan para evitar el riesgo de incautación, dijeron las fuentes.

la industria que financia al régimen de Nicolás Maduro a enfrentar una inminente saturación de su capacidad de almacenamiento de crudo (REUTERS/ARCHIVO)

Chevron dijo en un comunicado que cumple con los “marcos de sanciones previstos por el gobierno de Estados Unidos. Cualquier pregunta sobre la situación de seguridad en Venezuela debe dirigirse a las autoridades correspondientes del gobierno estadounidense”. La mitad de los 200.000 barriles diarios de producción venezolana de la compañía va a PDVSA según los términos de su contrato.

Chevron opera en el país bajo una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que la exime de las sanciones petroleras bajo condiciones restringidas. Las exportaciones de crudo de PDVSA continúan operando con normalidad, navegando con seguro completo, soporte técnico y garantías operativas, dijo la compañía en un comunicado.

Las nuevas restricciones al envío de petróleo venezolano y a la importación del diluyente que PDVSA necesita para producir y transportar su crudo extrapesado significan que “el almacenamiento podría llenarse muy rápidamente”, dijo Schreiner Parker, socio y jefe de mercados emergentes de la firma de investigación Rystad Energy. Una vez que eso ocurra, “definitivamente podríamos ver que los volúmenes de producción caen muy, muy rápido”.

La acumulación de superpetroleros cargados con crudo venezolano en aguas nacionales alcanza los 6 millones de barriles (REUTERS/ARCHIVO)

Durante el primer mandato de Trump, las sanciones de “máxima presión” provocaron el colapso de la producción de Venezuela a menos de 500.000 barriles diarios, dijo Parker. PDVSA se recuperó parcialmente intercambiando su crudo por un tipo de diluyente de Irán. “Eso realmente no es una opción esta vez con Estados Unidos patrullando el Caribe”, señaló.

Acumulación de petroleros Al menos tres superpetroleros, buques capaces de transportar en conjunto 6 millones de barriles de petróleo, ya han cargado, pero permanecen en aguas venezolanas, según las fuentes, imágenes satelitales y un informe naviero elaborado por Bloomberg. Venezuela depende en gran medida de una flota en la sombra de los llamados “buques fantasma” que apagan o falsean las señales de sus transpondedores para ocultar su ubicación y navegar sin ser detectados. Los tres buques varados en Venezuela están cargados con crudo pesado venezolano valorado en unos 300 millones de dólares, según cálculos de Bloomberg.

La capacidad máxima de los depósitos de petróleo venezolanos podría alcanzarse en solo 10 días, según fuentes del sector (REUTERS/ARCHIVO)

Los buques fantasma Crag y Galaxy 3, que operan bajo nombres falsos, cargaron la semana pasada y permanecen en aguas venezolanas. Otro superpetrolero, el Kelly, que apagó su transpondedor hace una semana, terminó de cargar en los últimos días. Un cuarto buque, que navega bajo el alias Romana, está cargando actualmente 1,9 millones de barriles de crudo Merey 16, el principal de Venezuela.

Chevron ha podido cargar cargamentos a pesar de un reciente ciberataque dirigido a PDVSA que, según la compañía, interrumpió su trabajo administrativo en los puertos, pero no su capacidad para producir o enviar petróleo. Venezuela representa menos del 1% de la producción mundial de petróleo, lo que limita el impacto de la actual interrupción en los precios.

