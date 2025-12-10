Venezuela

El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado viajará a Oslo pero no tiene certeza de cuándo llegará

Está previsto que la hija de la dirigente antichavista, Ana Corina Sosa, sea quien recoja el premio y lea el discurso de aceptación del galardón

Guardar
El Instituto Nobel aseguró que
El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado viajará a Oslo pero no aclaró cuándo sucederá (REUTERS/ARCHIVO)

“Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”. Ese es el último anuncio de Kristian Berg Harpviken, el director del Instituto Nobel, sobre el viaje de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien se esperaba en la capital noruega para recibir el premio Nobel de la Paz 2025.

En un comunicado previo, el Instituto Nobel aseguraba que la líder antichavista viajaría a Oslo, aunque sin dar fechas concretas. La organización resaltó que Machado “ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia” aunque no contarán con su presencia y destacó que su viaje implica “una situación de extremo peligro”. Pese a su ausencia en los eventos de hoy, el Instituto manifestó que la galardonada se encuentra bien y reiteró que estará presente en Oslo.

Más temprano, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó a la televisión pública nacional NRK, que Machado “desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy, cuando comience la ceremonia”. Harpviken detalló que será la hija de la líder venezolana, Ana Corina Sosa, quien recibirá el premio en su nombre y leerá el discurso de aceptación.

El comunicado del Instituto Nobel
El comunicado del Instituto Nobel sobre la presencia de María Corina Machado

La presencia de Machado en Noruega había sido incierta tras un aplazamiento y posterior suspensión de la rueda de prensa prevista por el Instituto Nobel en la víspera. El mismo organismo había señalado previamente que la propia Machado expresó en entrevistas lo complicado que sería el viaje a Oslo, y subrayó que, en ese momento, no podían aportar información adicional sobre “cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”.

Según había confirmado días atrás, la opositora pretendía viajar a la capital noruega para recibir en persona el galardón, lo que supondría su primera aparición pública desde enero pasado.

En una entrevista concedida en Oslo a la emisora colombiana Blu Radio, Clara Machado Parisca, hermana de la galardonada, sostuvo que la intención de la Premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y agregó que su familia la espera “con fe de que va a llegar muy pronto”. En la ciudad se encuentran también su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, acompañada a la ceremonia por sus dos hermanos.

Está previsto que la hija
Está previsto que la hija de la dirigente antichavista, Ana Corina Sosa, sea quien recoja el premio (REUTERS/ARCHIVO)

No es la primera ocasión en la que un laureado con el Nobel de la Paz no acude personalmente al acto de entrega. La ceremonia en 2010 contó solo con una foto de Liu Xiaobo —entonces encarcelado— sobre el sillón destinado al premiado, mientras la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación. En 2022, el bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa Natallia Pinchuk, y en 2023, la iraní Narges Mohammadi fue representada por sus hijos.

En Oslo también se encuentran invitados por la galardonada varias figuras destacadas de la oposición venezolana, incluyendo Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y exiliado en España desde septiembre de 2024, así como los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña y Ecuador, Daniel Noboa. Los cuatro mandatarios latinoamericanos participarán en una audiencia con el rey Harald V de Noruega tras la ceremonia, y tendrán encuentros individuales con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Temas Relacionados

Premio Nobel de la Paz María Corina Machado Instituto Nobel Ana Corina Sosa Oslo Noruega Ceremonia Oposición venezolana Edmundo González Urrutia Javier MileiÚltimas noticias América

Últimas Noticias

EN VIVO: el Instituto Nobel anunció que María Corina Machado llegará a Oslo recién “el miércoles por la noche o el jueves”

La venezolana no pudo viajar a Noruega debido a dificultades logísticas, por lo que su hija asumirá el papel de representante durante la entrega del premio en el Ayuntamiento de Oslo

EN VIVO: el Instituto Nobel

El equipo de María Corina Machado negó que la líder opositora de Venezuela contemple el exilio: “Eso no existe”

Su ex jefa de campaña, Magalli Meda, aseguró que la Premio Nobel de la Paz 2025 no tiene planes de abandonar el país. “Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos”, dijo

El equipo de María Corina

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela

Las aeronaves fueron detectadas sobre el estado Zulia mientras se aproximaban al Lago de Maracaibo. Las maniobras se suman al incremento de la actividad militar de Washington contra el narcotráfico en la zona

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para hoy

La institución noruega suspendió el evento previsto en Oslo tras haber anunciado previamente un aplazamiento, mientras persiste la incertidumbre sobre la presencia de la dirigente venezolana en la ceremonia

El Instituto Nobel canceló la

El hijo de María Corina Machado llegó a Oslo y dijo no saber dónde está su madre, que mañana recibirá el premio Nobel de la Paz

Ricardo Machado se limitó a expresar que se siente “muy emocionado y orgulloso” antes de la ceremonia en la que la líder opositora venezolana recibirá el galardón

El hijo de María Corina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Se levantan a twittear”: con

“Se levantan a twittear”: con memes y humor los internautas reaccionaron al fuerte temblor de 5.8 que despertó a Colombia este miércoles

Armando Benedetti salió en defensa de la reforma laboral: “Las ganancias de los empresarios se dan porque no pagan sueldos justos”

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Falsa amante y viuda negra: la extorsión de la misteriosa detenida que se volvió viral

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

INFOBAE AMÉRICA
Desmantelan en Uruguay laboratorio que

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

Un cirujano de Ohio enfrenta seis delitos graves tras forzar la administración de fármacos abortivos a su pareja

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

ENTRETENIMIENTO

Merv: un perro con el

Merv: un perro con el corazón roto, una expareja en ruta y la Navidad que podría cambiarlo todo

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

El emotivo reencuentro de Brendan Fraser y Dwayne Johnson: “Quiero agradecerte por cambiar realmente mi vida”

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años