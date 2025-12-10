El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado viajará a Oslo pero no tiene certeza de cuándo llegará

El Instituto Nobel aseguró que María Corina Machado viajará a Oslo pero no aclaró cuándo sucederá (REUTERS/ARCHIVO)

“Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”. Ese es el último anuncio de Kristian Berg Harpviken, el director del Instituto Nobel, sobre el viaje de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien se esperaba en la capital noruega para recibir el premio Nobel de la Paz 2025.

En un comunicado previo, el Instituto Nobel aseguraba que la líder antichavista viajaría a Oslo, aunque sin dar fechas concretas. La organización resaltó que Machado “ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia” aunque no contarán con su presencia y destacó que su viaje implica “una situación de extremo peligro”. Pese a su ausencia en los eventos de hoy, el Instituto manifestó que la galardonada se encuentra bien y reiteró que estará presente en Oslo.

Más temprano, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó a la televisión pública nacional NRK, que Machado “desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy, cuando comience la ceremonia”. Harpviken detalló que será la hija de la líder venezolana, Ana Corina Sosa, quien recibirá el premio en su nombre y leerá el discurso de aceptación.

El comunicado del Instituto Nobel sobre la presencia de María Corina Machado

La presencia de Machado en Noruega había sido incierta tras un aplazamiento y posterior suspensión de la rueda de prensa prevista por el Instituto Nobel en la víspera. El mismo organismo había señalado previamente que la propia Machado expresó en entrevistas lo complicado que sería el viaje a Oslo, y subrayó que, en ese momento, no podían aportar información adicional sobre “cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”.

Según había confirmado días atrás, la opositora pretendía viajar a la capital noruega para recibir en persona el galardón, lo que supondría su primera aparición pública desde enero pasado.

En una entrevista concedida en Oslo a la emisora colombiana Blu Radio, Clara Machado Parisca, hermana de la galardonada, sostuvo que la intención de la Premio Nobel es “estar aquí con nosotros” y agregó que su familia la espera “con fe de que va a llegar muy pronto”. En la ciudad se encuentran también su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, acompañada a la ceremonia por sus dos hermanos.

Está previsto que la hija de la dirigente antichavista, Ana Corina Sosa, sea quien recoja el premio (REUTERS/ARCHIVO)

No es la primera ocasión en la que un laureado con el Nobel de la Paz no acude personalmente al acto de entrega. La ceremonia en 2010 contó solo con una foto de Liu Xiaobo —entonces encarcelado— sobre el sillón destinado al premiado, mientras la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación. En 2022, el bielorruso Ales Bialiatski fue representado por su esposa Natallia Pinchuk, y en 2023, la iraní Narges Mohammadi fue representada por sus hijos.

En Oslo también se encuentran invitados por la galardonada varias figuras destacadas de la oposición venezolana, incluyendo Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y exiliado en España desde septiembre de 2024, así como los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña y Ecuador, Daniel Noboa. Los cuatro mandatarios latinoamericanos participarán en una audiencia con el rey Harald V de Noruega tras la ceremonia, y tendrán encuentros individuales con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.