El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado prevista para hoy

La institución noruega suspendió el evento previsto en Oslo tras haber anunciado previamente un aplazamiento, mientras persiste la incertidumbre sobre la presencia de la dirigente venezolana en la ceremonia

El Instituto Nobel canceló la conferencia de prensa de María Corina Machado (EFE/ARCHIVO)

La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, informó el Instituto Nobel en la capital noruega. Esta decisión se comunica después de que, más temprano, la organización anunciara el aplazamiento del encuentro con la prensa, sin especificar el horario del evento ni los motivos concretos. El Instituto Nobel indicó que cualquier nueva convocatoria se notificaría “con un mínimo de dos horas de antelación” a los medios.

El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, explicó que “María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel, que está programada para el miércoles en el ayuntamiento de Oslo. El sábado anterior, la institución había asegurado que la propia Machado, líder opositora venezolana y de 58 años, había confirmado telefónicamente su viaje para asistir a la gala de premiación.

No obstante, el paradero de Machado continúa siendo desconocido, ya que permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales en Venezuela. La comparecencia pública de Machado en Noruega representaría la primera desde enero de 2025, cuando participó en una manifestación en Caracas. Machado entró en la clandestinidad luego de que Nicolás Maduro fuera investido para un tercer mandato en forma “inconstitucional” tras lo que ella denunció como un fraude electoral, mencionando que Maduro usurpó la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia y presentó copias de los votos emitidos como prueba, hechos que el oficialismo rechazó.

El hijo de María Corina Machado llegó a Oslo y dijo no saber dónde está su madre

La llegada de Machado a Oslo ha estado rodeada de incertidumbre, dada la crisis de conectividad aérea que afecta a Caracas por la cancelación de varios vuelos internacionales y las advertencias de Estados Unidos sobre riesgos de sobrevolar la región debido a un despliegue militar estadounidense en el Caribe. El Instituto Nobel no entregó detalles sobre cómo habría salido del país, mientras se suman especulaciones sobre su traslado.

Diversos familiares y líderes políticos latinoamericanos ya se encuentran en Oslo para respaldar a la dirigente venezolana. Figuran en la ciudad la madre de Machado, Corina Parisca, su hermana Clara Machado y su hija Ana Corina Sosa, quien expresó estar “llena de ilusión y orgullo” ante la distinción. También se registró la llegada del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y está previsto el arribo del presidente argentino, Javier Milei, mientras que el mandatario paraguayo, Santiago Peña, viajará el miércoles para sumarse a la delegación continental.

El presidente de Panamá, José Mulino, se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de su país a la causa venezolana

A la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo asistirá Edmundo González Urrutia, opositor venezolano exiliado en España, quien fue candidato en los comicios presidenciales de 2024 en los cuales Machado no pudo participar. Además, entre los asistentes figuran figuras culturales y políticas venezolanas en el exilio.

En Venezuela, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descalificó el Premio Nobel de la Paz, calificándolo como una “subasta” que se otorga “al mejor postor”. Cabello afirmó en declaraciones difundidas por EFE y AFP que desconocía detalles sobre la ceremonia en Oslo y reiteró no participar en “esa subasta”. Cabello ha sostenido durante meses que Machado se encuentra fuera del país, mientras que su entorno y los medios mantienen el misterio sobre su paradero. Los asistentes a la ceremonia recibirán una medalla de oro, un diploma y una suma de USD1,2 millones.

El hijo de María Corina Machado llegó a Oslo y dijo no saber dónde está su madre, que mañana recibirá el premio Nobel de la Paz

Ricardo Machado se limitó a expresar que se siente “muy emocionado y orgulloso” antes de la ceremonia en la que la líder opositora venezolana recibirá el galardón

Paraguay pidió garantizar los derechos humanos en Venezuela tras la muerte en prisión del ex gobernador Alfredo Díaz

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó el fallecimiento del opositor bajo custodia y envió sus condolencias a la familia

Organizaciones y partidos opositores denunciaron traslados arbitrarios de presos políticos en Venezuela

Dijeron que recibieron reportes reiterados de traslados sin previo aviso

Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela: “Nicolás Maduro tiene los días contados”

El mandatario mantiene abierta la posibilidad de acciones directas contra el régimen de Caracas mientras avanza la operación Lanza del Sur, que escala las tensiones con la dictadura chavista

Aumenta la expectativa en Oslo tras el aplazamiento de la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel

El evento previsto antes de la entrega del Premio de la Paz fue pospuesta sin que se informaran los motivos, mientras la organización anunció que comunicará la nueva hora con antelación a los medios

