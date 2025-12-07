Venezuela

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

De acuerdo con sistemas internacionales de monitoreo, los aviones estadounidenses sobrevolaron el área cercana a Curazao y la franja marítima frente al estado venezolano de Falcón

Guardar
Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet
Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

La presencia de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe volvió a generar atención este domingo después de que dos F/A-18 Super Hornet fueran detectados volando al norte de Venezuela, según datos abiertos de seguimiento aéreo. Los movimientos se produjeron mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford retomaba operaciones en la zona, en el marco de la ofensiva ordenada por Washington para presionar a redes criminales que operan en el hemisferio.

De acuerdo con los registros de la plataforma FlightRadar24, dos aviones identificados con los indicativos “RHINO11” y “RHINO12” fueron observados sobre el espacio aéreo del norte de Curazao y frente al estado venezolano de Falcón.

Los vuelos ocurrieron durante la mañana de este domingo y coincidieron con el reposicionamiento del grupo de ataque del Gerald R. Ford, el portaaviones más moderno de la Marina estadounidense.

El F/A-18 Super Hornet es el caza principal de la aviación naval de Estados Unidos y opera desde portaaviones en misiones de combate y patrulla. El Departamento de Defensa describe al modelo como un avión “multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”, equipado con un cañón interno de 20 mm y puntos de anclaje que permiten integrar misiles guiados y armamento de precisión.

De acuerdo con los registros
De acuerdo con los registros de la plataforma FlightRadar24, dos aviones identificados con los indicativos “RHINO11” y “RHINO12” fueron observados sobre el espacio aéreo del norte de Curazao y frente al estado venezolano de Falcón (Jeon Heon-kyun/REUTERS/Archivo)

La Marina afirma que la aeronave está diseñada para realizar tareas que incluyen apoyo cercano, escolta, ataque contra infraestructura militar y supresión de defensas hostiles.

El movimiento de los Super Hornet se suma a una semana marcada por actividad aérea estadounidense en el Caribe. Tres días antes, dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress sobrevolaron el noreste de Curazao, también según FlightRadar24. Las aeronaves, operadas por la Fuerza Aérea desde la Base de Minot en Dakota del Norte, completaron vuelos de largo alcance que las situaron frente al litoral occidental de Venezuela.

El Comando Estratégico de Estados Unidos sostiene que estos aparatos cumplen un rol esencial en la doctrina de disuasión y los emplea en misiones que buscan, en sus palabras, “demostrar capacidad global y preparación operativa”.

Uno de los B-52, identificado como “PARKA11”, partió de Estados Unidos antes del amanecer y fue registrado horas más tarde en el espacio aéreo del Caribe. Un segundo bombardero completó la formación, lo que configuró una presencia de ataque estratégico en la región.

El bombardero estadounidenses B-52H sobrevoló
El bombardero estadounidenses B-52H sobrevoló sobre las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao

El Departamento de Defensa destaca que el modelo puede transportar una amplia variedad de armamento y que su despliegue en ejercicios internacionales es habitual para coordinar acciones con socios regionales y evaluar escenarios de crisis.

Los sobrevuelos de los B-52 ocurrieron después de otro despliegue: seis aviones P-8A Poseidon, especializados en patrullas marítimas y seguimiento de embarcaciones, fueron enviados a la zona un día antes.

El Comando Sur mantiene operaciones de vigilancia permanente para detectar actividades ilícitas en rutas utilizadas por organizaciones criminales que transportan cargamentos hacia Centroamérica y Norteamérica.

La Operación Lanza del Sur, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, concentra recursos navales, aéreos y de inteligencia para rastrear movimientos asociados al narcotráfico y a estructuras regionales vinculadas a estas redes.

Washington argumenta que el uso combinado de aeronaves tripuladas y plataformas de observación es necesario para monitorear una zona donde convergen rutas marítimas y aéreas de alto interés estratégico.

De acuerdo con sistemas internacionales
De acuerdo con sistemas internacionales de monitoreo, los aviones estadounidenses sobrevolaron el área cercana a Curazao y la franja marítima frente al estado venezolano de Falcón

El retorno del Gerald R. Ford al Caribe establece un nuevo punto de apoyo para operaciones en el área. La Marina explica que su grupo de ataque integra destructores, fragatas y aeronaves con capacidad para mantener patrullas continuas. Voceros oficiales señalan que estos despliegues buscan reforzar la “seguridad marítima” y coordinar acciones con gobiernos del hemisferio.

La actividad reciente indica un aumento sostenido de la presencia militar estadounidense en torno al arco caribeño. Aunque Washington no ha detallado la duración del despliegue, el Pentágono afirma que continuará realizando misiones aéreas y navales en apoyo de los objetivos establecidos para la operación en curso.

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaCurazaoOperación Lanza del SurMar CaribeNicolás MaduroUSS Gerald FordÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

EEUU denunció la “naturaleza vil del régimen criminal de Maduro” tras la muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz

El Gobierno estadounidense condenó la muerte del ex gobernador, “detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro”. La oposición venezolana advirtió que ya son siete los presos políticos muertos en prisión desde las elecciones de julio de 2024

EEUU denunció la “naturaleza vil

Las fuerzas del régimen de Venezuela intensifican su aparato comunicacional ante la presión internacional

La dictadura de Nicolás Maduro se ha dedicado a la difusión de mensajes y material audiovisual para mostrar acciones contra el narcotráfico y la minería ilegal, en respuesta a los señalamientos de Estados Unidos

Las fuerzas del régimen de

El régimen de Nicolás Maduro incorporó 5.600 soldados en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

Pese a su mensaje en que dice no avalar la violencia, la dictadura chavista juramentó a los funcionarios que fueron captados en varias jornadas de enrolamiento que se hicieron en todo el país

El régimen de Nicolás Maduro

Erdogan habló con el dictador Maduro y le pidió mantener abiertos los canales de comunicación con Estados Unidos

El mandatario turco, uno de los principales aliados del régimen chavista, afirmó que sigue “de cerca los acontecimientos en la región” y que considera que los conflictos “pueden resolverse mediante el diálogo”

Erdogan habló con el dictador

Diosdado Cabello llamó a los venezolanos a prepararse para “una lucha armada” y eleva la tensión con EEUU

En medio de la escalada de tensiones entre Caracas y Washington, el ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano auguró “una gran victoria” frente a Estados Unidos

Diosdado Cabello llamó a los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

La Registraduría advierte sobre el cierre de inscripciones al Congreso de la República de 2026: reportan baja participación

Jeff Bezos en Lima: el fundador de Amazon disfruta de la comida peruana junto a su esposa

Serpost lanza estampilla dedicada a Nicomedes Santa Cruz y destaca su aporte a la identidad afroperuana

Atentado en Cúcuta deja herido al gimnasta Jossimar Calvo y su esposa: conozca los detalles

INFOBAE AMÉRICA
La pequeña Cabo Verde busca

La pequeña Cabo Verde busca hacerse grande en su estreno mundialista

El Real Madrid muestra su "satisfacción" por resolución del Tribunal Supremo respecto a derechos audiovisuales

Venezuela intercepta una aeronave "hostil" cerca de la frontera con Colombia

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer y Chloë Grace Moretz se reúnen como madre e hija en un hit navideño

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

20 años de Jonas Brothers: música, vida familiar y una historia que traspasa generaciones

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Dick Van Dyke, a punto de cumplir 100 años, recuerda su vínculo con Walt Disney: “Soy la última persona viva que lo conoció, era como un gran niño”