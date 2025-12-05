Venezuela

Venezuela vive bajo la sombra del Cartel de los Soles: un país sitiado por el crimen organizado y la impunidad

Un análisis publicado por los Papeles del Crem subraya la importancia de considerar el carácter híbrido y la capacidad de mimetización de esta organización criminal, que llega a actuar como un “gobierno” en la nación caribeña

Guardar
El análisis recomienda identificar a
El análisis recomienda identificar a la jerarquía estructural y periférica que sostiene al régimen de Nicolás Maduro y su círculo

El Cartel de los Soles ha convertido a Venezuela en su guarida, sometiendo a la población a un estado de amenaza, vigilancia y fragmentación. Así lo sostiene un análisis publicado por los Papeles del Crem, sobre “el régimen criminal que dirige al Cartel de los Soles y se apoya en el Tren de Aragua”, donde se subraya la importancia de considerar el carácter híbrido y la capacidad de mimetización de estas organizaciones criminales, que llegan a actuar como un “gobierno” en Venezuela.

Respecto a la financiación y promoción de este entramado, el análisis identifica a la jerarquía estructural y periférica que sostiene al régimen de Nicolás Maduro y su círculo criminal como responsables directos.

Se advierte que la solución no pasa únicamente por “desmantelar una cúpula”, sino por rehabilitar los tejidos institucionales y sociales donde las economías ilícitas encuentran su soporte. Describe que tanto el Cartel de los Soles como el Tren de Aragua son organizaciones que no pueden ser erradicadas solo mediante golpes policiales, ya que funcionan como ecosistemas, con franquicias, actores estatales y privados, y complejas redes financieras.

Nicolás Maduro es señalado por
Nicolás Maduro es señalado por EEUU como el jefe de la estructura del Cartel de los Soles

Señala el estudio que estas estructuras engañan a incautos, desinformados y culturalmente vulnerables, mientras favorecen a actores criminales clave y a cómplices políticos y económicos que mueven los lobbies nacionales y extranjeros.

La respuesta ante este fenómeno, según el análisis del Crem, debe ser multidimensional: inteligencia, movilización e impulso del aparato de justicia internacional, junto a medidas financieras robustas y enérgicas para cortar el oxígeno económico a la organización.

Además, recomienda el análisis del Crem, implementar políticas públicas en territorio, protección a víctimas y una coordinación internacional sostenida y técnica, utilizando tecnología avanzada y acciones precisas para neutralizar las infraestructuras operativas y logísticas que dan soporte al Cartel de los Soles.

La cárcel de Tocorón
La cárcel de Tocorón fue el centro principal de funcionamiento del Tren de Aragua

El Cartel y el TdA

En el análisis de los Papeles del Crem, espacio de difusión del pensamiento político, económico y social de la Venezuela, que organiza Raúl Cuenca, se advierte sobre la compleja estructura criminal que representa el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua.

“Ambas organizaciones operan como actores híbridos, combinando delitos tradicionales, como tráfico de drogas, contrabando, minería ilegal, extorsión y trata de personas, con una notable capacidad para infiltrar y cooptar tanto estructuras públicas como privadas”.

Se subraya que la magnitud y sofisticación de este entramado criminal exige respuestas multilaterales y coordinadas, en las que se integren la justicia penal, medidas financieras y políticas sociales.

Precisa que “el Cartel de los Soles no responde al modelo jerárquico clásico de organizaciones como Sinaloa, sino que se articula a través de redes estatales y proxys dentro de las fuerzas armadas y élites, facilitando y protegiendo operaciones ilícitas como el control de aeródromos, puertos, legitimación de cargas y evasión fiscal”.

El Tren de Aragua se
El Tren de Aragua se convirtió en una red criminal transnacional

En cuanto al Tren de Aragua, se explica que esta organización nació en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, Venezuela, y en pocos años evolucionó hasta convertirse en una red criminal transnacional.

Sus actividades abarcan desde la trata y tráfico de personas, extorsión, secuestro y robo organizado, hasta el contrabando y tráfico de drogas. El Tren de Aragua se ha expandido por varios países, operando a través de células que reproducen la lógica criminal original”.

En el análisis se recuerda que diversos estados americanos han definido y caracterizado al Tren de Aragua como una organización criminal, siendo Estados Unidos el que lo clasifica como organización terrorista. Otros gobiernos también han sancionado y catalogado al Tren de Aragua por sus actividades criminales, desestabilizadoras y su expansión transnacional.

No basta con desmantelar la
No basta con desmantelar la cúpula sino rehabilitar el tejido institucional

El crimen desborda fronteras

La seguridad en América Latina y Europa se ve gravemente afectada por la expansión de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y las redes asociadas al Cartel de los Soles. Su presencia ha disparado los índices de violencia, extorsión, secuestros y sicariato en países como Colombia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana, Chile e incluso en naciones europeas.

Según el análisis publicado por los Papeles del Crem, Venezuela se ha consolidado como un nodo estratégico para la salida de cocaína hacia el Caribe, Centroamérica y rutas transatlánticas que conectan con África y Europa. Este fenómeno altera los patrones regionales y fomenta alianzas tácticas con organizaciones criminales extranjeras. La llegada de droga a África y su utilización por guerrillas y grupos jihadistas como puente hacia Europa representa una externalidad de alto riesgo.

Revela el documento que la criminalidad organizada alimenta flujos migratorios, convirtiendo a migrantes en víctimas de trata y extorsión, y complicando las políticas migratorias de los países receptores, que enfrentan una creciente presión social y política. Ejemplo de ello son las tensiones en las fronteras andinas y las medidas de emergencia adoptadas por países vecinos.

En el ámbito económico, el análisis destaca que grandes volúmenes de capital ilícito se integran en economías locales, con inmuebles, empresas, minería y comercio, distorsionando mercados, generando competencia desleal y drenando recursos públicos a través de la corrupción. Informes locales han documentado la penetración de estas redes en servicios, mercados y circuitos financieros.

El Crem advierte sobre el impacto global, geopolítico y de seguridad internacional, ya que la financiación de redes violentas y grupos armados a través de rutas convergentes de drogas puede facilitar el financiamiento de actores violentos fuera de América, especialmente mediante vínculos indirectos vía África. Así, un fenómeno local se transforma en una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad europea.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaCartel de los SolesNicolás Maduro

Últimas Noticias

Machado afirmó que la transición en Venezuela “tiene que llevarse a cabo” y aseguró que la oposición está “más organizada que nunca”

La líder opositora venezolana afirmó que su prioridad es definir “lo que viene después”, durante una intervención virtual en un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense de EEUU en Nueva York

Machado afirmó que la transición

Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo

La aerolínea panameña explicó que la cancelación de la ruta responde a la detección de interferencias en los sistemas de navegación

Copa Airlines extendió la suspensión

La oposición de Venezuela calificó de “aberrante” la condena a 30 años de prisión contra el yerno de Edmundo González Urrutia

La Plataforma Unitaria Democrática aseguró que la sentencia forma parte de una estrategia de persecución que busca intimidar a quienes cuestionan al régimen de Nicolás Maduro

La oposición de Venezuela calificó

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia fueron galardonados con el premio Convivencia que entrega la Fundación Broseta de España

Los líderes opositores venezolanos fueron reconocidos por “su lucha y perseverancia contra la dictadura”

María Corina Machado y Edmundo

Carta del “Pollo” Carvajal a Trump: ofrece más datos de la relación del chavismo con el narcotráfico y las redes delictivas en EEUU

El ex general chavista está en pleno proceso judicial en el país norteamericano y prepara una audiencia clave para reducir su condena. En la misiva menciona a las FARC, el ELN y Hezbollah, además del transporte de drogas, el espionaje ruso y manipulación electoral

Carta del “Pollo” Carvajal a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esta es la razón por

Esta es la razón por la que madrugamos más a medida que nos hacemos mayores: envejecimiento del sistema circadiano

Kábala del jueves 4 de diciembre: descubre los ganadores del último sorteo

¿Habrá clases el 12 de diciembre? Esto dice la SEP sobre el Día de la Virgen de Guadalupe

Colpensiones aclara alcance de proyecto que modificaría la cobertura del deslizamiento del salario mínimo

Tres aerolíneas frenan vuelos a Venezuela por interferencias en navegación y activan opciones para viajeros

INFOBAE AMÉRICA
La UE acuerda una reforma

La UE acuerda una reforma sobre paquetes turísticos con plazo de 14 días en reembolsos por cancelación

Teresa Silva: "Mi padre me dijo que crear una fundación era un proyecto de vida y que no podía ser un capricho"

El Observatorio Estatal sobre Daño Cerebral alerta del infradiagnóstico de esta afección en España

Aumentan a 465 los muertos y a más de 360 los desaparecidos por el paso del ciclón 'Ditwah' en Sri Lanka

Israel anuncia el derribo de un dron cargado de armas que cruzó la frontera desde Jordania

ENTRETENIMIENTO

Conoce los 10 K-dramas y

Conoce los 10 K-dramas y shows más populares en Corea para disfrutar este fin de semana

Cuáles fueron las canciones más buscadas en Google este 2025: Bad Bunny y Taylor Swift lideran

“Siempre a tu lado”: La forma en la que Rob Reiner protegió a los protagonistas adolescentes en el set

David Freyne presenta ‘Eternity’: una reinvención del romance con Miles Teller y Elizabeth Olsen

El elenco de “E.T.” habló sobre los elementos de la cinta que son homenajeados en “Stranger Things”