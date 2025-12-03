Venezuela

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

La familia denunció que el proceso se llevó a cabo de forma clandestina, con el expediente declarado confidencial y sin permitir acceso a una defensa independiente

Guardar
La dictadura de Nicolás Maduro
La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue condenado a 30 años de cárcel tras un proceso calificado por su familia como “clandestino, inhumano y plagado de irregularidades”.

Mariana González de Tudares, esposa del sentenciado e hija de González Urrutia, hizo pública la información este miércoles y afirmó que la medida es consecuencia directa de su vínculo familiar con el dirigente opositor.

González de Tudares manifestó que la sentencia se dictó tras 11 meses durante los cuales Tudares Bracho habría estado en situación de desaparición forzada, sin acceso regular a su abogado de confianza, y con el expediente judicial declarado confidencial desde septiembre pasado.

Según explicó en un comunicado divulgado en X, la condena fue resultado de una única audiencia de juicio realizada el viernes 28 de noviembre, extendida por más de 12 horas.

El fallo fue notificado al acusado mediante un sistema telemático el lunes 1 de diciembre, cuando llevaba meses incomunicado.

El comunicado de Mariana de
El comunicado de Mariana de Tudares tras la condena de su esposo

En 10 meses de proceso nunca se nos ha permitido revisar las actas procesales del caso y, mucho menos, obtener una copia del expediente”, denunció González de Tudares, quien afirmó no conocer el número de la causa judicial.

La familia insiste en que el régimen chavista nunca permitió que Rafael designara un abogado particular y le impuso un defensor público que, según sostienen, no brindó información efectiva sobre el estado del expediente ni sobre la acusación.

La sentencia condenatoria, según la familia, fue por delitos de conspiración y otros cargos graves, a partir de una supuesta asociación entre Tudares y una persona desconocida, sin pruebas ni vínculos demostrados.

De acuerdo con González de Tudares, tanto Rafael como ella desconocen la identidad de la persona con la que las que el régimen lo vincula y descartan cualquier tipo de relación o actividad ilegal.

A Rafael se le asoció con una persona que él desconoce, se le atribuyeron hechos que no ha realizado y delitos que en modo alguno ha cometido”, señala el comunicado.

Rafael Tudares, yerno de Edmundo
Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

La familia del condenado sostiene que el proceso violó derechos establecidos en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, además de varias disposiciones de la Constitución venezolana sobre el debido proceso, defensa técnica y presunción de inocencia.

Enfatizaron que la confidencialidad del caso impidió durante meses conocer siquiera el contenido de la sentencia y constituyó un escenario de indefensión absoluta.

Ha sido un proceso inhumano, injusto, inconstitucional, ilegal y clandestino”, remarca la denuncia, cuestionando la legalidad del proceder estatal.

La esposa de Tudares subrayó que la acusación sólo se debe a su relación matrimonial: “La única razón detrás de esta condena es su vínculo familiar con el excandidato presidencial. Es absolutamente inocente de los hechos y cargos que injustamente le han atribuido”, sostuvo.

La familia afirmó que seguirá recurriendo a todas las vías humanitarias y legales internacionales para exigir un proceso justo y la libertad de Tudares Bracho.

El caso ocurre en un contexto de creciente presión sobre los opositores y sus allegados en Venezuela, donde organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales han denunciado un patrón de persecución, criminalización y restricción a la defensa legal.

La condena a Tudares Bracho encendió las alertas tanto dentro como fuera de Venezuela sobre la situación de los derechos fundamentales y la independencia judicial en el país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Edmundo González UrrutiaRafael TudaresÚltimas Noticias AméricaVenezuelaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Estados Unidos sancionó a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya por sus vínculos con el Tren de Aragua

Una investigación del Departamento del Tesoro vinculó a alias “Rosita” a la red que financia y respalda al grupo criminal, lo que derivó en medidas que bloquean sus activos y le impiden realizar operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense

Estados Unidos sancionó a la

Dos bombarderos B-52 de Estados Unidos volvieron a sobrevolar el Caribe cerca de Venezuela en medio de la tensión bilateral

Aviones Stratofortress fueron detectados sobre el noreste de Curazao, a pocos kilómetros de la costa venezolana, en una nueva señal de presión militar que se suma al reciente despliegue de P-8A Poseidon

Dos bombarderos B-52 de Estados

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que el régimen venezolano rechazó una transición con garantías y acusó a la dictadura chavista de convertir el país en un foco de “terrorismo de Estado”

María Corina Machado responsabilizó a

La Asamblea Nacional chavista propuso retirarle la nacionalidad a cinco opositores venezolanos

Los acusa de estar involucrados en la presunta apropiación indebida de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos

La Asamblea Nacional chavista propuso

Cómo impacta la alerta de Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano en la aviación internacional

Un experto en aeronáutica señaló, en conversación con Infobae, que no debe subestimarse la contundencia y precisión de esta medida

Cómo impacta la alerta de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mujer denunció uso excesivo de

Mujer denunció uso excesivo de pólvora en su barrio y minutos después un volador le causó quemaduras

Joven denuncia a dos policías por tocamientos indebidos y coima en Arequipa: Fiscalía abre investigación

Procurador explicó por qué no se ha ejecutado la suspensión de Juan Miguel Huertas; comandante del Ejército también se pronunció

Piden “muerte política” para David Racero por asignar tareas en un fruver a miembros de su UTL: Ministerio Público se opuso

Por tercera vez intentarán indagar al juez Gastón Salmain, investigado por corrupción en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
Collboni recibe las llaves de

Collboni recibe las llaves de la ciudad de Guadalajara (México) durante la FIL

Planas confirma que China aplicará los acuerdos de regionalización para salvar las exportaciones de porcino

Putin asegura que Rusia tiene la iniciativa "en todo el frente" de Ucrania

Illa ve la FIL de Guadalajara un "testimonio claro del poder de la cultura" ante los extremismos

Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 2 de diciembre (3)

ENTRETENIMIENTO

“El plazo final se acerca

“El plazo final se acerca y, honestamente, estoy realmente ocupado”: James Cameron brindó los últimos detalles sobre la tercera entrega de Avatar

La temporada 3 de Euphoria ya tiene fecha de estreno: ¿qué pasará con Cassie, Nate y Rue?

Jodie Foster advierte sobre los riesgos para los niños en Hollywood: “Quiero cuidarlos porque sé lo peligroso que es”

Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus

La carta de Taylor Swift a Liam Payne: un recuerdo de amistad valorado en miles de euros