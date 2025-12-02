El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela

El papa León XIV camina para presidir la Santa Misa en el malecón, durante su primer viaje apostólico, en Beirut, Líbano. REUTERS/Yara Nardi

El papa León XIV propuso este martes que Estados Unidos privilegie el uso de la presión económica y el diálogo como vías para abordar la situación política en Venezuela, dejando como última instancia cualquier opción militar sobre el territorio venezolano.

Durante una rueda de prensa a bordo del avión papal tras su visita a Líbano, el pontífice sostuvo que “es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”.

León XIV también advirtió sobre el riesgo de una posible intervención armada.

“Las voces que llegan de Estados Unidos cambian con bastante frecuencia. Por un lado, parece que ha habido una conversación telefónica entre los dos presidentes; por otro, existe el peligro, la posibilidad, de que haya alguna actividad, incluso una operación que invada territorio venezolano. No sé más”, declaró

Informó de que “a nivel de la conferencia episcopal y con el nuncio (en Venezuela)” se están “buscando maneras para calmar la situación por el bien del pueblo porque son ellos los que sufren la situación y no las autoridades”.

Este martes, la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió este que los ataques estadounidenses contra narcolanchas son legales porque las personas que viajan en ellas “son terroristas” a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

Infantes de Marina de EEUU vigilan en el mar Caribe, el 18 de noviembre de 2025 (Sargento Nathan Mitchell/Cuerpo de Marines de EEUU/Handout vía REUTERS)

“Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas”, aseguró la portavoz en una rueda de prensa.

Wilson afirmó que saben “lo que transportan, de dónde vienen y adónde van” y que su objetivo es llevar drogas a las costas de EEUU que “matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses”.

“El presidente se toma esto muy en serio, y cuando designó a estos grupos como organizaciones terroristas, nos abrió muchas puertas aquí en el Departamento de Guerra, ya que ahora podemos actuar de formas que antes no podíamos”, añadió.

La portavoz no respondió al ser preguntada por si el Departamento está realizando “algún tipo de evaluación posterior a los ataques” en medio de la polémica que rodea al primer ataque acometido contra una de estas supuestas narcolanchas el pasado 2 de septiembre.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en ese bombardeo, en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre camina junto a botes de madera en la bahía de Río Caribe, un pueblo cerca de las islas del Caribe, en el estado oriental de Sucre, Venezuela, el 29 de octubre de 2015 (REUTERS/Carlos García Rawlins/Foto de archivo)

El Pentágono confirmó hoy además que, desde que se ordenó un gran despliegue militar en el sur del Caribe frente a las costas de Venezuela, se han llevado a cabo un total de 21 ataques contra presuntas narcolanchas, donde han muerto 82 tripulantes.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También ha vinculado a Nicolás Maduro con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación del país norteamericano instó a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hace tres días sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.

(Con información de EFE y AFP)