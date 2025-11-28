Venezuela

La IATA pidió al régimen de Venezuela revisar el retiro de concesiones a seis aerolíneas que suspendieron vuelos tras una alerta de EEUU

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional destacó en un comunicado que las empresas afectadas mantienen su compromiso con el país y la intención de reanudar operaciones tan pronto como la situación lo permita

Guardar
El logotipo de la IATA
El logotipo de la IATA se muestra durante la reunión anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Nueva Delhi, India (REUTERS/Anushree Fadnavis)

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) solicitó el jueves al régimen de Venezuela que revise la decisión de retirar las concesiones a seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos tras recibir una alerta de seguridad de Estados Unidos, que mantiene la presión sobre la dictadura chavista de Nicolás Maduro.

La autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos de operación a Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), la filial colombiana de Latam, GOL (Brasil) y Turkish Airlines (Turquía), y desde Caracas apuntaron contra las empresas que “se sumaron a acciones de terrorismo de Estado”.

En un comunicado, la IATA pidió reconsiderar la medida y destacó que las aerolíneas afectadas mantienen su compromiso con Venezuela y la intención de reanudar operaciones tan pronto como la situación lo permita.

En el aeropuerto internacional de Maiquetía, las oficinas de estas compañías permanecen cerradas, con avisos en las entradas sobre vuelos cancelados y ausencia de personal.

Estados Unidos advirtió la semana pasada a las aeronaves que sobrevuelan Venezuela sobre el aumento de riesgos de seguridad y mayor actividad militar en el espacio aéreo del país y su entorno, en el contexto del despliegue estadounidense en el Caribe iniciado en agosto.

El presidente de Venezuela, Nicolás
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene la espada de Simón Bolívar mientras se dirige a miembros de las fuerzas armadas, la Milicia Bolivariana, la policía y civiles (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las seis aerolíneas afectadas informaron la suspensión temporal de sus operaciones tras la alerta de seguridad. El Ministerio de Transporte de Venezuela otorgó un plazo hasta el mediodía del miércoles para la reanudación de vuelos, pero, al mantenerse la suspensión, decidió revocar los permisos.

Una fuente de Iberia señaló que la voluntad de retomar los vuelos “lo antes posible” una vez que existan condiciones adecuadas de seguridad. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, calificó la decisión venezolana de “desproporcionada” y aseguró que Lisboa hará gestiones diplomáticas ante Caracas.

Desde Venezuela, el dictador Maduro atribuyó la situación aérea actual a una serie de “guerras psicológicas” impulsadas por sectores extranjeros, señalando que se trata de una campaña sostenida durante 17 semanas.

El secretario de Defensa de Estados
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a bordo del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe

La segunda en el poder de mando, Delcy Rodríguez, acusó a Washington de ejercer presiones sobre otros países para aislar a Venezuela e impedir la operación regular de aerolíneas internacionales. Según Rodríguez, Estados Unidos busca limitar los enlaces aéreos en el contexto de su política hacia Caracas.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, minimizó las advertencias de Estados Unidos al destacar que, pese a las tensiones, semanalmente siguen llegando vuelos de deportados desde ese país.

Paralelamente, Estados Unidos reforzó su colaboración en materia de seguridad en la región, logrando que República Dominicana autorice el uso temporal de su principal aeropuerto y una base aérea para operativos de lucha contra el narcotráfico. Además, el jefe del Estado Mayor estadounidenses, Dan Caine, se reunió en Trinidad y Tobago con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar para tratar iniciativas de seguridad en el Caribe.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosIATAIberiaTAPAviancaGOLTurkish Airlines

Últimas Noticias

Trump afirmó que las acciones terrestres de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela comenzarán “muy pronto”

“Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró el mandatario estadounidense durante una llamada por el Día de Acción de Gracias con personal militar desplegado fuera del país

Trump afirmó que las acciones

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

El discurso del régimen chavista coincide con el despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela y con la intensificación de la Operación Lanza del Sur, una acción dirigida a desmantelar redes del narcotráfico y al Cartel de los Soles, grupo terrorista operado por altos funcionarios venezolanos

El dictador Nicolás Maduro exigió

María Corina Machado: “El tiempo se le acabó a Maduro, debe facilitar la transición”

En diálogo con Infobae, la líder opositora venezolana advirtió que el régimen chavista enfrenta “sus últimas horas” y llamó a las Fuerzas Armadas a respaldar el cambio político. Sobre su posible viaje a Oslo para recibir el Nobel de la Paz, respondió: “Sólo Dios sabe”

María Corina Machado: “El tiempo

Francia advirtió sobre el grave deterioro de la seguridad en Venezuela y pidió evitar cualquier viaje al país

La cancillería francesa alertó sobre la suspensión de rutas aéreas, recomendó consultar las condiciones de salida y subrayó la necesidad de extremar precauciones ante posibles controles y carencias de servicios básicos

Francia advirtió sobre el grave

La agencia europea para la seguridad aérea dijo que estudia medidas ante una posible escalada militar en Venezuela

El organismo de la UE teme que la tensión provoque “una amenaza a unas operaciones de aviación”

La agencia europea para la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿De qué país sería embajador

¿De qué país sería embajador el exfiscal Alejandro Gertz Manero?

Se conocerá hoy el veredicto contra el hombre acusado de prender fuego y matar a su pareja en La Plata

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 28 de noviembre

La ANMAT prohibió el uso y la venta de dos marcas de jabones líquidos sin registro sanitario

Embalses de agua se encuentran al 53,80 % de su capacidad este viernes 28 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
El secretario general de la

El secretario general de la OTAN elogió los esfuerzos de Donald Trump para terminar con la invasión rusa en Ucrania

Los ministros de Defensa de la Unión Europea debatirán el próximo lunes un plan de apoyo militar a largo plazo para Ucrania

UNICEF alerta de que 1 de cada 4 niños vive en hogares con violencia contra sus madres

El OIEA envía equipos a evaluar la central nuclear de Chernóbil y denuncia actividad militar en la de Zaporiyia

Rozalén llega hoy y mañana al Palacio de Festivales la obra teatral dedicada a Chavela Vargas

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Katy Perry recibirá una millonaria compensación tras ganar litigio por una propiedad a un veterano de guerra

Jennifer Lopez fue contratada por una multimillonaria pareja en India para amenizar su boda

Los 10 K-dramas y shows más populares en Corea del Sur este fin de semana

Así es “Black Rabbit”, la serie que protagoniza Jude Law y explora el lado oscuro de los clubes neoyorquinos

La esposa de Bruce Willis explica cómo vivirán Acción de Gracias en medio de la enfermedad del actor