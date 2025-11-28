La IATA pidió al régimen de Venezuela revisar el retiro de concesiones a seis aerolíneas que suspendieron vuelos tras una alerta de EEUU

El logotipo de la IATA se muestra durante la reunión anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Nueva Delhi, India (REUTERS/Anushree Fadnavis)

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) solicitó el jueves al régimen de Venezuela que revise la decisión de retirar las concesiones a seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos tras recibir una alerta de seguridad de Estados Unidos, que mantiene la presión sobre la dictadura chavista de Nicolás Maduro.

La autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos de operación a Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), la filial colombiana de Latam, GOL (Brasil) y Turkish Airlines (Turquía), y desde Caracas apuntaron contra las empresas que “se sumaron a acciones de terrorismo de Estado”.

En un comunicado, la IATA pidió reconsiderar la medida y destacó que las aerolíneas afectadas mantienen su compromiso con Venezuela y la intención de reanudar operaciones tan pronto como la situación lo permita.

En el aeropuerto internacional de Maiquetía, las oficinas de estas compañías permanecen cerradas, con avisos en las entradas sobre vuelos cancelados y ausencia de personal.

Estados Unidos advirtió la semana pasada a las aeronaves que sobrevuelan Venezuela sobre el aumento de riesgos de seguridad y mayor actividad militar en el espacio aéreo del país y su entorno, en el contexto del despliegue estadounidense en el Caribe iniciado en agosto.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene la espada de Simón Bolívar mientras se dirige a miembros de las fuerzas armadas, la Milicia Bolivariana, la policía y civiles (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las seis aerolíneas afectadas informaron la suspensión temporal de sus operaciones tras la alerta de seguridad. El Ministerio de Transporte de Venezuela otorgó un plazo hasta el mediodía del miércoles para la reanudación de vuelos, pero, al mantenerse la suspensión, decidió revocar los permisos.

Una fuente de Iberia señaló que la voluntad de retomar los vuelos “lo antes posible” una vez que existan condiciones adecuadas de seguridad. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, calificó la decisión venezolana de “desproporcionada” y aseguró que Lisboa hará gestiones diplomáticas ante Caracas.

Desde Venezuela, el dictador Maduro atribuyó la situación aérea actual a una serie de “guerras psicológicas” impulsadas por sectores extranjeros, señalando que se trata de una campaña sostenida durante 17 semanas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a bordo del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe

La segunda en el poder de mando, Delcy Rodríguez, acusó a Washington de ejercer presiones sobre otros países para aislar a Venezuela e impedir la operación regular de aerolíneas internacionales. Según Rodríguez, Estados Unidos busca limitar los enlaces aéreos en el contexto de su política hacia Caracas.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, minimizó las advertencias de Estados Unidos al destacar que, pese a las tensiones, semanalmente siguen llegando vuelos de deportados desde ese país.

Paralelamente, Estados Unidos reforzó su colaboración en materia de seguridad en la región, logrando que República Dominicana autorice el uso temporal de su principal aeropuerto y una base aérea para operativos de lucha contra el narcotráfico. Además, el jefe del Estado Mayor estadounidenses, Dan Caine, se reunió en Trinidad y Tobago con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar para tratar iniciativas de seguridad en el Caribe.

(Con información de AFP)