Venezuela

Primero Justicia exigió la renuncia inmediata de Nicolás Maduro

La formación propone la instalación de un Gobierno de Unidad Nacional y pide reconocimiento pleno al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

Nicolás Maduro habla durante un acto por el Día del Estudiante en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de noviembre de 2025. (AP Foto/Cristian Hernandez)

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este lunes la renuncia “inmediata” del dictador venezolano Nicolás Maduro y “la salida total de su grupo” del poder.

En un comunicado publicado en X, el partido compartió nueve puntos que, afirmó, representan “lo que el país exige”.

Entre ellos, también incluyó la instalación de un “Gobierno de Unidad Nacional, amplio, plural, de protagonismo ciudadano”, que abra el camino hacia una “transición democrática”.

Además, pidió “reconocimiento pleno” al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —la mayor coalición opositora del país de la que PJ es parte—, así como “a la voluntad expresada” en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En esos comicios, el ente electoral, integrado por rectores afines al chavismo, proclamó el triunfo de Maduro, pese a que la oposición mayoritaria reclama la victoria de González Urrutia, su candidato en ese proceso.

PJ también solicitó la libertad de “todos los presos políticos” y “garantías para el regreso seguro de todos los exiliados”.

La ONG venezolana Foro Penal contabiliza, al 17 de noviembre, 884 presos políticos —768 hombres y 116 mujeres—, entre los que se encuentran cuatro adolescentes y 174 funcionarios militares.

Durante la campaña presidencial de julio 2024, Edmundo González con María Corina Machado

Por otra parte, Primero Justicia propuso la implementación de un “plan urgente” de “recuperación de la población vulnerable y de inversión social”; adoptar “medidas extraordinarias para garantizar la propiedad en Venezuela” y la creación de un fondo para “recuperar el ingreso familiar”.

De igual forma, planteó el “relanzamiento” de la industria petrolera venezolana, con participación del sector privado nacional e internacional, y el “establecimiento de un calendario electoral progresivo”, con acompañamiento internacional, “que garantice elecciones libres y transparentes”.

La semana pasada, un grupo de ex mandatarios iberoamericanos reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela y a María Corina Machado como su vicepresidenta y líder de la transición democrática.

El pronunciamiento, emitido por el Grupo IDEA y firmado por una treintena de ex mandatarios —entre ellos el ex secretario general de la OEA Luis Almagro—, refuerza la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro en un momento de creciente tensión con Estados Unidos.

Según la declaración, los resultados revisados por el Centro Carter en las elecciones de julio de 2024 otorgan a González Urrutia el 67,1 % de los votos válidos, frente al 30,4 % del candidato chavista. Caracas rechaza esas cifras y reivindica su propia versión de la victoria, en un escenario marcado por denuncias de irregularidades, control institucional y persecución a opositores.

El documento reconoce igualmente a Machado —reciente premio Nobel de la Paz 2025— como la dirigente con mandato ciudadano para encabezar la transición. Inhabilitada políticamente por el chavismo y sometida a procesos judiciales, la líder opositora se ha convertido en una de las voces con mayor proyección internacional del bloque antichavista, capaz de articular apoyos dentro y fuera del país.

La resolución exige el “cese inmediato de la represión” y la liberación de presos políticos. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Misión Internacional de la ONU han documentado en los últimos años patrones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones breves y uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad venezolanos.

(Con información de EFE)

