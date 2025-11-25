Venezuela

El jefe del Estado Mayor de EEUU llega a Trinidad y Tobago en medio de las tensiones con Venezuela

Dan Caine se reunirá este martes con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar

Guardar
El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine (Foto AP/Jose Luis Magana/Archivo)

La Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago anunció que el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, visitará este martes el país, donde se reunirá con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, menos de una semana después de que concluyeran los ejercicios militares conjuntos entre marines y tropas locales y en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela.

“La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambos países, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la importancia vital de la lucha contra el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, reza el comunicado difundido por la legación norteamericana.

Caine llegará a Trinidad y Tobago en el marco de su gira por Latinoamérica -que lo ha llevado este lunes a Puerto Rico-, y lo hará un día después de que haya entrado en vigor la declaración como organización terrorista extranjera del Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus supuestos vínculos con las autoridades del régimen de Venezuela.

Dan Caine en su visita
Dan Caine en su visita a Puerto Rico este lunes (DoD/Benjamin Applebaum/Handout vía REUTERS)

Hasta ahora, además, le ha servido a Washington como pretexto para perpetrar ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

La Administración de Donald Trump responsabiliza al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos cargos venezolanos de dirigir la organización, una situación ante la que ha dado luz verde a que la CIA opere en este país, sin descartar el uso de la fuerza militar.

Con todo, a este respecto, la propia Persad-Bissessar ha negado cualquier hipotético lanzamiento de un ataque a Venezuela desde su territorio, pese a apuntar a que Puerto España “se beneficia enormemente” de su alianza con Washington contra el tráfico de armas, drogas y personas.

La primera ministra de Trinidad
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (REUTERS/Andrea de Silva)

Por su parte, Caracas ha afirmado este mismo lunes que la designación del “inexistente” Cártel de los Soles no es más que una “ridícula patraña” para justificar una “intervención ilegítima”.

La visita del dirigente militar norteamericano se produce también cuando múltiples aerolíneas, como Iberia y Air Europa, entre otras, han cancelado sus vuelos a Venezuela en los últimos días, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) haya emitido una alerta para “extremar la precaución” de las aeronaves que sobrevuelen el territorio venezolano por posibles problemas de interferencias y seguridad.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaDan CaineEstados UnidosTrinidad y TobagoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La dictadura de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas

La advertencia se produjo luego de que varias compañías suspendieron rutas hacia Caracas por alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y Europa ante el incremento de la actividad militar en la región

La dictadura de Nicolás Maduro

Primero Justicia exigió la renuncia inmediata de Nicolás Maduro

La formación propone la instalación de un Gobierno de Unidad Nacional y pide reconocimiento pleno al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

Primero Justicia exigió la renuncia

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que el régimen venezolano facilita la presencia de Hezbollah, Hamas y los hutíes en la región y advirtió sobre las alianzas entre organizaciones armadas latinoamericanas y de Medio Oriente

Israel acusó al dictador Nicolás

Suspendieron más vuelos desde y hacia Venezuela tras la advertencia de seguridad de Estados Unidos

La retirada de aerolíneas se acelera después de que la FAA alertara sobre riesgos por el aumento de la actividad militar en el país. El régimen de Maduro intenta minimizar el impacto mientras crece la presión internacional

Suspendieron más vuelos desde y

El Comando Sur de los Estados Unidos restringió las licencias militares ante posibles operaciones en el Caribe

La medida limita permisos de su personal durante las festividades, preparándose para nuevas acciones antinarco en medio de tensiones crecientes con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y un despliegue sin precedentes en la región

El Comando Sur de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esto es lo que debes

Esto es lo que debes hacer si un vecino arroja colillas a un patio común, según la Ley de Propiedad Horizontal

Tres jóvenes españoles dejan Madrid para construir su futuro en Disneyland París “Soy camarera y cobro más que mis padres”

El Banco de España inaugura ‘Alegorías de un porvenir’, una exposición de más de 150 obras únicas de sus vidrieras art déco y la Cámara del Oro

¿Por qué la arquitectura sostenible es importante en una ciudad como Lima?

La evasión de IVA cayó a su mínimo en 20 años, pero la economía informal aún le cuesta al Estado una quinta parte del PBI

INFOBAE AMÉRICA
Santi Aldama comanda el triunfo

Santi Aldama comanda el triunfo de los Grizzlies en Dallas

El PP recibe con "cautela" a la nueva fiscal general y dice que la clave es ver si Sánchez seguirá usando la institución

Detergente enzimático: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

El buque con casi 3.000 vacas uruguayas que quedaron varadas en Turquía fue redireccionado a Libia: murieron 40

El colapso económico de Cuba: las raíces estructurales de una crisis sin precedentes

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things: la batalla final

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”

Noah Hathaway, el inolvidable Atreyu de “La historia sin fin”, sorprende con su nueva vida a los 54 años

¿Fátima Bosch se ha hecho alguna cirugía estética?

Así reaccionó Ashton Kutcher al enterarse de que Jessica Simpson era virgen a los 22 años