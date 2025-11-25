El jefe del Estado Mayor de EEUU llega a Trinidad y Tobago en medio de las tensiones con Venezuela

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, el general Dan Caine (Foto AP/Jose Luis Magana/Archivo)

La Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago anunció que el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, visitará este martes el país, donde se reunirá con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, menos de una semana después de que concluyeran los ejercicios militares conjuntos entre marines y tropas locales y en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela.

“La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambos países, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la importancia vital de la lucha contra el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, reza el comunicado difundido por la legación norteamericana.

Caine llegará a Trinidad y Tobago en el marco de su gira por Latinoamérica -que lo ha llevado este lunes a Puerto Rico-, y lo hará un día después de que haya entrado en vigor la declaración como organización terrorista extranjera del Cártel de los Soles, una banda criminal sancionada el pasado julio por Washington por sus supuestos vínculos con las autoridades del régimen de Venezuela.

Dan Caine en su visita a Puerto Rico este lunes (DoD/Benjamin Applebaum/Handout vía REUTERS)

Hasta ahora, además, le ha servido a Washington como pretexto para perpetrar ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

La Administración de Donald Trump responsabiliza al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros altos cargos venezolanos de dirigir la organización, una situación ante la que ha dado luz verde a que la CIA opere en este país, sin descartar el uso de la fuerza militar.

Con todo, a este respecto, la propia Persad-Bissessar ha negado cualquier hipotético lanzamiento de un ataque a Venezuela desde su territorio, pese a apuntar a que Puerto España “se beneficia enormemente” de su alianza con Washington contra el tráfico de armas, drogas y personas.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar (REUTERS/Andrea de Silva)

Por su parte, Caracas ha afirmado este mismo lunes que la designación del “inexistente” Cártel de los Soles no es más que una “ridícula patraña” para justificar una “intervención ilegítima”.

La visita del dirigente militar norteamericano se produce también cuando múltiples aerolíneas, como Iberia y Air Europa, entre otras, han cancelado sus vuelos a Venezuela en los últimos días, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) haya emitido una alerta para “extremar la precaución” de las aeronaves que sobrevuelen el territorio venezolano por posibles problemas de interferencias y seguridad.

(Con información de Europa Press)