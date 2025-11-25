Venezuela

Ante la desconfianza en su entorno y la presión de EEUU, Maduro reforzó su seguridad y limitó las apariciones públicas

El dictador venezolano ajustó su estrategia de protección y redujo su visibilidad en eventos masivos, mientras crece la presencia militar estadounidense en el Caribe y aumentan las tensiones internas en el régimen

Guardar
Maduro reforzó su seguridad y
Maduro reforzó su seguridad y limitó las apariciones públicas (REUTERS/ARCHIVO)

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, modificó su estrategia de seguridad y redujo su exposición pública mientras Washington mantiene un amplio despliegue naval en el Caribe. Según informó Financial Times, sus últimas apariciones, anunciadas con escaso margen, se realizaron frente a grupos seleccionados de empleados estatales y militantes del oficialismo.

Analistas citados por el medio británico señalan que el mandatario dejó de presentarse junto a figuras de alto rango para evitar que potenciales blancos se concentren en un mismo acto. Las medidas coinciden con el incremento de operaciones estadounidenses en el mar Caribe, que incluyen la presencia de 12 buques —entre ellos un portaaviones— y más de veinte ataques contra embarcaciones que Washington vincula al tráfico de drogas.

José García, especialista en temas militares venezolanos, citado por el FT indico que los movimientos del líder del régimen chavista responden a protocolos usuales en situaciones de amenaza. También afirmó que el anillo de seguridad personal de Maduro está integrado cada vez más por personal cubano ante la preocupación por la lealtad de los cuerpos nacionales en un contexto de salarios depreciados.

El presidente de Venezuela limita
El presidente de Venezuela limita sus apariciones a grupos seleccionados de empleados estatales y militantes oficialistas (REUTERS/ARCHIVO)

El diario británico, que citó a agentes activos de inteligencia, describió un clima interno marcado por sospechas y tensiones dentro de esos organismos. La desconfianza se intensificó tras los ataques estadounidenses a embarcaciones y la posibilidad de que las operaciones se amplíen a territorio venezolano.

El politólogo Daniel Arias explicó al FT que el régimen venezolano siguió de cerca el accionar de Estados Unidos durante el conflicto de doce días entre Israel e Irán, finalizado luego de que bombardeos estadounidenses dañaran instalaciones nucleares iraníes. Para Arias, ese antecedente funciona como señal de que Washington está dispuesto a actuar.

Dentro del oficialismo también crece la inquietud por eventuales negociaciones con la Casa Blanca. Un legislador citado por el FT consideró que un acuerdo podría dejar expuestos a dirigentes y activistas que no forman parte del círculo más estrecho de Maduro, mientras que una salida electoral controlada podría otorgarles un rol político minoritario pero legítimo.

Estados Unidos mantiene 12 buques,
Estados Unidos mantiene 12 buques, incluido un portaaviones, y refuerza operaciones antidrogas en el mar Caribe (REUTERS/ARCHIVO)

En paralelo, el gobierno estadounidense formalizó esta semana la designación de Cártel de los Soles —que vincula a Maduro y a altos funcionarios— como organización terrorista extranjera, una medida que entrará en vigencia el 24 de noviembre. Financial Times informó que funcionarios venezolanos habrían transmitido a Washington que Maduro estaría dispuesto a dejar el poder en un plazo de dos a tres años a cambio de una desescalada y de mayor participación de empresas estadounidenses en el sector petrolero, una propuesta rechazada por la administración estadounidense.

Maduro negó cualquier negociación de ese tipo y reiteró que cualquier diálogo debe realizarse “cara a cara”. El FT recordó que el mandatario mantuvo su control durante más de una década, combinando conversaciones políticas, represión y acuerdos tácticos con actores internos y externos, incluida la negociación con el gobierno de Joe Biden en 2023 que derivó en un alivio limitado de sanciones.

Según un legislador oficialista consultado por el medio británico, “un eventual ataque estadounidense obligaría al gobierno a responder para no perder autoridad, en un escenario que podría escalar con rapidez.”

Temas Relacionados

Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos Financial Times Washington Caribe Seguridad presidencial Operaciones militares Cártel de los Soles Casa BlancaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Venezuela acumula 22 vuelos cancelados tras las suspensiones de aerolíneas internacionales

La medida se tomó luego de la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que pidió “extremar la precaución” para sobrevolar el país

Venezuela acumula 22 vuelos cancelados

El jefe del Estado Mayor de EEUU llega a Trinidad y Tobago en medio de las tensiones con Venezuela

Dan Caine se reunirá este martes con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar

El jefe del Estado Mayor

La dictadura de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas

La advertencia se produjo luego de que varias compañías suspendieron rutas hacia Caracas por alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y Europa ante el incremento de la actividad militar en la región

La dictadura de Nicolás Maduro

Primero Justicia exigió la renuncia inmediata de Nicolás Maduro

La formación propone la instalación de un Gobierno de Unidad Nacional y pide reconocimiento pleno al liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

Primero Justicia exigió la renuncia

Israel acusó al dictador Nicolás Maduro de ser el principal nexo del narcoterrorismo islamista en Sudamérica

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que el régimen venezolano facilita la presencia de Hezbollah, Hamas y los hutíes en la región y advirtió sobre las alianzas entre organizaciones armadas latinoamericanas y de Medio Oriente

Israel acusó al dictador Nicolás
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué pasa si no reclama

¿Qué pasa si no reclama los subsidios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y otros en las fechas estipuladas?

Accidente en la Panamericana Norte deja dos muertos y decenas de heridos: bus de ‘El Dorado’ chocó contra un tráiler

Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 24 de noviembre: conozca los números ganadores

Video: el extremo salto al vacío de un ladrón que escapaba de la Policía en Córdoba

Wilmar Mejía, del DNI, no sería el único con posibles alianzas ilícitas: este es el alto mando de contrainteligencia que está siendo investigado

INFOBAE AMÉRICA
DGT recuerda que es obligatorio

DGT recuerda que es obligatorio tener la baliza V-16 a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes

Aumentan a siete los muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev

Los participantes en el Programa de Líderes Emprendedores Rurales visitan el Centro Agropecuario

Más de 600 expertos y empresarios de 22 países se reúnen en Tenerife en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Una campaña de ClickFix incorpora la esteganografía y usa una pantalla falsa de Windows Update para distribuir malware

ENTRETENIMIENTO

“Wicked: Por Siempre” supera los

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”

Noah Hathaway, el inolvidable Atreyu de “La historia sin fin”, sorprende con su nueva vida a los 54 años