Venezuela

Maduro canceló una entrevista con una cadena de TV de EEUU por orden del ministro de Defensa: “Ya no es seguro”

El dictador chavista suspendió inesperadamente una conversación pactada con el programa “60 Minutos”, de la cadena estadounidense CBS, en medio de crecientes tensiones con el gobierno de Trump

Guardar
El presidente de Venezuela, Nicolás
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con periodistas después de votar en las elecciones legislativas y de gobernadores en Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández)

El dictador de venezolano, Nicolás Maduro, canceló una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS minutos antes de que comenzara, según informó el canal en su perfil de X.

En un video publicado por la cadena, una interlocutora del programa explicó que, tras meses de negociaciones, Maduro había aceptado conceder la entrevista, lo que “sorprendió” al equipo periodístico. “El equipo de Maduro eligió la hora y el lugar, el salón de baile de un concurrido hotel de Caracas, pero minutos antes de que comenzara se canceló”, señala la voz en off del video. Según el programa, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, consideró que “ya no era seguro” llevar a cabo el encuentro.

Maduro cancela entrevista con CBS
Maduro cancela entrevista con CBS minutos antes de iniciar

El material muestra luego a una periodista de CBS desplazándose al centro de Caracas, donde Maduro participó dos días después en un mitin con motivo del Día de los Pueblos Indígenas.

La dictadura chavista que gobierna Venezuela se ha caracterizado por su rechazo a la prensa libre y por la imposición de controles a la libertad de expresión. El país caribeño ha sido reiteradamente señalado en informes de organismos internacionales y defensores de Derechos Humanos por la persecución de periodistas y la censura a medios críticos. Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela entre los países con menor libertad de prensa en América Latina, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y la expulsión de corresponsales extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el gobierno de Maduro mantiene “un entorno hostil para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión”.

Venezuela figura entre los países
Venezuela figura entre los países con menor libertad de prensa en América Latina, según Reporteros Sin Fronteras

La entrevista habría tenido lugar en medio de una escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por una nueva fase de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, el presidente Donald Trump ha ordenado ataques contra embarcaciones que Washington vincula a organizaciones criminales latinoamericanas.

Según datos del Ejército estadounidense, en esta etapa han sido hundidas nueve embarcaciones y muerto 37 personas desde comienzos de septiembre. La Administración Trump describe estas acciones como parte de un “conflicto armado directo” contra carteles que considera terroristas, una política que ha sido cuestionada por los gobiernos de Caracas y Bogotá y por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que acusan a Estados Unidos de violar el derecho internacional.

Temas Relacionados

Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos CBS Caracas Washington Libertad de prensa 60 Minutes Vladimir Padrino López Amnistía InternacionalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Lula da Silva defendió mantener la paz en Suramérica tras ofrecerse a mediar entre Estados Unidos y Venezuela

La propuesta del presidente brasileño la hizo durante una reunión con el presidente Trump en la capital de Malasia

Lula da Silva defendió mantener

Leopoldo López dijo que Petro puede ser parte “de la misma estructura criminal” que Maduro

El Gobierno colombiano es uno de los países que pone en duda la existencia del Cartel de los Soles y se ha mostrado muy crítico con las acciones militares que Estados Unidos ha lanzado en el Caribe

Leopoldo López dijo que Petro

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

El régimen chavista acusó a Washington y a Trinidad y Tobago de promover una “operación colonial” y denunció supuestas maniobras para justificar una escalada bélica en la región

La dictadura de Maduro desafió

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

La Conferencia Episcopal venezolana lamentó “profundamente” los incidentes contra quien fue “clave” en la canonización de José Gregorio Hernández

La Iglesia Católica de Venezuela

María Corina Machado respaldó la lucha de EEUU contra el narco: “Maduro inició la guerra, Trump la está terminando”

La líder opositora de Venezuela denunció el uso de recursos del narcotráfico y contrabando por parte del régimen chavista y apoyó el operativo de Washington para cortar esas redes ilegales. “La única forma de desmantelar una estructura criminal es cortar sus entradas de dinero criminal”, dijo

María Corina Machado respaldó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Miguel Uribe Londoño aseguró que

Miguel Uribe Londoño aseguró que no dudará en extraditar a Gustavo Petro si la justicia de Estados Unidos lo requiere: “Enviárselo con lazo y todo”

Tesla, la empresa del estadounidense Elon Musk anunciará su llegada oficial a Colombia: ya tiene vacantes disponibles

La contundente frase de Karola Alcendra sobre Mariana Zapata y la relación con Jlexis: “Él no se robó a nadie”

El instrumento solar más potente captó un fenómeno magnético inédito del Sol

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

INFOBAE AMÉRICA
El nubia Z80 Ultra de

El nubia Z80 Ultra de ZTE llega con Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 7.200mAh y pantalla sin interrupciones

Reino Unido y Turquía firman la venta de 20 cazas Eurofighter por casi 8.900 millones de euros

Detienen a 39 personas en Barcelona en un dispositivo para reducir la presencia de armas blancas

Puigdemont: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya"

República Dominicana afianza su posición como 'hub logístico' de América Latina gracias a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

La trágica historia de Björn

La trágica historia de Björn Andrésen, considerado el “niño más hermoso del mundo”

Ethan Hawke reveló las enseñanzas que recibió de su hija: “He aprendido mucho sobre cómo funciona la televisión viendo a Maya en Stranger Things”

Angela Bassett regresó como la reina Ramonda de “Black Panther” en la pasarela de Vogue World

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

El elenco de “Stranger Things” se despide de la serie tras casi diez años: “Fuimos una familia”