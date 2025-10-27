Maduro canceló una entrevista con una cadena de TV de EEUU por orden del ministro de Defensa: “Ya no es seguro”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con periodistas después de votar en las elecciones legislativas y de gobernadores en Caracas, Venezuela, el domingo 25 de mayo de 2025. (AP Foto/Cristian Hernández)

El dictador de venezolano, Nicolás Maduro, canceló una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS minutos antes de que comenzara, según informó el canal en su perfil de X.

En un video publicado por la cadena, una interlocutora del programa explicó que, tras meses de negociaciones, Maduro había aceptado conceder la entrevista, lo que “sorprendió” al equipo periodístico. “El equipo de Maduro eligió la hora y el lugar, el salón de baile de un concurrido hotel de Caracas, pero minutos antes de que comenzara se canceló”, señala la voz en off del video. Según el programa, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, consideró que “ya no era seguro” llevar a cabo el encuentro.

El material muestra luego a una periodista de CBS desplazándose al centro de Caracas, donde Maduro participó dos días después en un mitin con motivo del Día de los Pueblos Indígenas.

La dictadura chavista que gobierna Venezuela se ha caracterizado por su rechazo a la prensa libre y por la imposición de controles a la libertad de expresión. El país caribeño ha sido reiteradamente señalado en informes de organismos internacionales y defensores de Derechos Humanos por la persecución de periodistas y la censura a medios críticos. Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela entre los países con menor libertad de prensa en América Latina, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y la expulsión de corresponsales extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el gobierno de Maduro mantiene “un entorno hostil para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión”.

La entrevista habría tenido lugar en medio de una escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcada por una nueva fase de operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, el presidente Donald Trump ha ordenado ataques contra embarcaciones que Washington vincula a organizaciones criminales latinoamericanas.

Según datos del Ejército estadounidense, en esta etapa han sido hundidas nueve embarcaciones y muerto 37 personas desde comienzos de septiembre. La Administración Trump describe estas acciones como parte de un “conflicto armado directo” contra carteles que considera terroristas, una política que ha sido cuestionada por los gobiernos de Caracas y Bogotá y por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que acusan a Estados Unidos de violar el derecho internacional.