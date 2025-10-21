Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

El dictador Nicolás Maduro acusó al cardenal Baltazar Porras de "conspiración"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió la noche de este lunes contra el cardenal Baltazar Porras y lo acusó de haber conspirado durante años para impedir la canonización del ahora santo venezolano, José Gregorio Hernández.

“Baltazar Porras dedicó toda su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández… pero ha sido derrotado por Dios y por el pueblo”, declaró Maduro durante un acto transmitido en Caracas.

Según el dictador chavista, la canonización de Hernández se alcanzó en contra de la supuesta oposición de Porras y de sectores eclesiásticos a los que Maduro identificó como hostiles.

“Hoy, José Gregorio es santo a pesar de ti y de los tuyos, de tu cofradía”, afirmó ante seguidores que aplaudían sus palabras. Para el régimen, parte del clero, encabezado por Porras, habría intentado obstaculizar el reconocimiento del médico trujillano, aunque Maduro no presentó ninguna evidencia que respalde su acusación.

El cardenal venezolano, Baltazar Porras

“El pueblo tiene que saberlo, que muchos... algunos, no todos. Yo creo en el cura de parroquia... pero algunos, como Baltazar Porras, dedicó su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández”, repitió Maduro.

La arremetida llegó poco después de que el cardenal Baltazar Porras, desde Roma, se pronunciara sobre la situación política y social de Venezuela en el marco de las actividades previas a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Durante su intervención en la Pontificia Universidad Lateranense, Porras denunció la militarización del país, la persecución a la disidencia y la violación de los derechos humanos de los presos políticos, definiendo el contexto nacional como “moralmente inaceptable”.

mensaje del cardenal Baltazar Porras sobre la crisis en venezuela

“La merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que incita la violencia y la introduce como parte de la vida cotidiana… la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos y el irrespeto de la voluntad popular configuran un panorama que no ayuda a la convivencia pacífica ni a superar las carencias estructurales de la sociedad”, advirtió el cardenal frente a representantes de la Iglesia y a una comisión del propio régimen venezolano.

Un tapiz con la imagen del nuevo santo católico venezolano José Gregorio Hernández Cisneros cuelga en la fachada de la Basílica de San Pedro (AP/Andrew Medichini)

Porras hizo hincapié en la situación de los presos políticos: “Por último, el tema de los presos políticos, privados de libertad por razones no siempre claras, se rompe la unidad familiar y sufren todos sin que haya a quién recurrir”.

En paralelo, el dictador de Caracas también se atribuyó la iniciativa en el proceso de canonización ante el Vaticano.

Maduro relató su encuentro con el papa Francisco, el 17 de junio de 2013, y aseguró que en esa ocasión presentó al pontífice una estatuilla de José Gregorio Hernández. “Me dijo: ‘¿Quién es ese, Maduro?’. Le conté: ‘Es nuestro santo’. Me dediqué más de media hora a explicarle: ‘Por favor, su santidad, apoye a este hombre que lleva la fuerza del pueblo’”, relató.

El líder chavista expuso que ese primer contacto habría “iniciado un nuevo proceso” en la causa de canonización, en la que el régimen se presenta como actor clave pese a carecer de funciones dentro de la jerarquía eclesiástica.

el dictador de Caracas también se atribuyó la iniciativa en el proceso de canonización ante el Vaticano (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Foto de archivo)

En la misma intervención, afirmó haber dialogado nuevamente con el papa Francisco en noviembre de 2016 y reveló parte de la supuesta conversación: “Tenés que cuidarte –me dijo–. Los gringos te quieren matar, quieren ir por ti, pero tienes mis bendiciones y las bendiciones del pueblo”.

La arremetida del dictador venezolano forma parte del discurso sostenido por el régimen contra sectores de la Iglesia que, como el cardenal Porras, han denunciado el deterioro institucional y la crisis humanitaria en Venezuela.

Sin ofrecer pruebas, Maduro insistió en que “la cofradía” de la que acusa a Porras fue superada por “Dios y el pueblo”.

El cardenal Baltazar Porras no realizó comentarios públicos ante las acusaciones, aunque ha reiterado en diferentes ocasiones el valor simbólico y la importancia social de José Gregorio Hernández para la población venezolana.

La canonización del médico trujillano recibió reconocimiento internacional y es vista por millones de fieles como un mensaje de esperanza frente a la adversidad social y política.