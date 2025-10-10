Venezuela

La comunidad internacional saluda a María Corina Machado: “Es la recompensa por su lucha”

Diversos líderes mundiales y organismos multilaterales han expresado su reconocimiento a la dirigente opositora, subrayando el impacto que tiene este galardón para la recuperación de la democracia en Venezuela

Guardar
La comunidad internacional celebra el
La comunidad internacional celebra el Nobel de la Paz a María Corina Machado, una "mujer valiente que lucha por la libertad de su pueblo"

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado ha generado una ola de reacciones en la comunidad internacional, que ha destacado la relevancia de su lucha por la libertad y la democracia en Venezuela.

Diversos líderes mundiales y organismos multilaterales han expresado su reconocimiento a la dirigente opositora, subrayando el impacto que tiene este galardón para la recuperación de la democracia en Venezuela.

Desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la distinción y enfatizó que el premio no solo reconoce la valentía de Machado, sino que también representa a “cada voz que se niega a ser silenciada”.

En un mensaje difundido en la red social X, Von der Leyen afirmó: “En Venezuela y en todo el mundo. Envía un mensaje poderoso. No se puede encarcelar el espíritu de libertad. La sed de democracia siempre prevalece. Querida María, la lucha continúa”, según publicó la presidenta del Ejecutivo comunitario en X.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. REUTERS/Yves Herman

La dirigente alemana remarcó que el galardón constituye “un mensaje poderoso”, al reconocer que “el espíritu de libertad no puede ser encarcelado” y que “la sed de democracia siempre prevalece”.

El respaldo europeo se extendió a otras figuras institucionales. El presidente del Consejo Europeo, el socialdemócrata portugués Antònio Costa, utilizó sus redes sociales para reconocer a Machado, la primera venezolana en recibir este premio, por su “incansable trabajo por la justicia” y su “firme compromiso con la democracia y los derechos humanos”, así como por su “lucha por la libertad en Venezuela”.

Por su parte, la presidenta de la Eurocámara, la maltesa Roberta Metsola, manifestó sentirse “orgullosa” por el reconocimiento a la líder opositora y figura central en la resistencia al régimen de Nicolás Maduro.

Metsola recordó que Machado fue galardonada con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2024, junto al también opositor Edmundo González Urrutia, lo que, en palabras de la presidenta de la Eurocámara, representó un testimonio de la “valentía y convicción” de ambos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también se sumó a las felicitaciones, destacando el compromiso de María Corina Machado con los valores democráticos, la libertad y el Estado de derecho. Merz declaró: “La democracia vive gracias a la valentía individual. María Corina Machado lucha desde hace años de forma incansable por la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, valores por los que damos la cara a nivel global”, según expresó el mandatario.

El canciller alemán y líder
El canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz. REUTERS/Fabrizio Bensch

Añadió: “La felicito de corazón por el Premio Nobel de la Paz”. En una rueda de prensa en Berlín, el portavoz adjunto del Ejecutivo, Steffen Meyer, sostuvo que el Gobierno alemán considera que “solo puede haber paz duradera donde se respetan los principios democráticos y los derechos humanos”, y subrayó que este principio también es aplicable a Venezuela.

Consultado sobre la posible reacción del presidente estadounidense Donald Trump, quien había mostrado interés en el premio, Meyer aclaró que se trata de una decisión independiente del Comité Nobel, la cual Berlín saluda.

En el ámbito latinoamericano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, felicitó a María Corina Machado por el galardón y extendió su reconocimiento a la keniana Wangari Maathai, premiada en 2004 y fallecida en 2011.

Petro escribió en su cuenta de X: “Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”.

El mandatario colombiano citó una publicación de la cuenta oficial del Nobel de la Paz que recordaba a Maathai como “la primera profesora universitaria en Kenia y la primera mujer africana en ser galardonada con el Premio Nobel”, por su labor ambiental al fundar un movimiento que sembró millones de árboles.

La reacción de Petro, cercano al dictador venezolano Nicolás Maduro, generó comentarios entre los usuarios de la red social, quienes señalaron la mezcla de reconocimientos en su mensaje.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo una conversación telefónica con María Corina Machado para felicitarla por el Premio Nobel de la Paz y resaltó que, “en estos tiempos de peligros para la libertad, cada vez más amenazada”, la líder opositora “encarna con brillo la esperanza de todo un pueblo”.

El presidente francés, Emmanuel Macron.
El presidente francés, Emmanuel Macron. REUTERS/Benoit Tessier

Según un comunicado del Elíseo, Macron destacó el “valor y compromiso resuelto en favor de la democracia y de la libertad en Venezuela” de Machado y consideró que el premio es “la justa recompensa de su lucha”.

El mandatario francés ha mantenido contacto directo con Machado durante las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se adjudicó la victoria, y Francia fue uno de los países que cuestionó la transparencia de esos comicios y sus resultados oficiales.

Desde Argentina, el presidente Javier Milei celebró la distinción recibida por María Corina Machado y expresó en sus redes sociales: “Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia”.

El mandatario argentino añadió: “Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.

El presidente argentino, Javier Milei.
El presidente argentino, Javier Milei. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

La entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado ha sido interpretada por líderes y organismos internacionales como un reconocimiento a la resistencia democrática en Venezuela y un mensaje de respaldo a quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales en contextos adversos.

Temas Relacionados

María Corina Machadocomunidad internacionalPremio Nobel de la Paz

Últimas Noticias

EEUU interceptó un segundo buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela

Funcionarios norteamericanos informaron a la agencia Reuters que el operativo estaba a cargo de la Guardia Costera

EEUU interceptó un segundo buque

Paraguay denunció al régimen chavista de Nicolás Maduro por el “avasallamiento” de derechos y el “sufrimiento” de los venezolanos

La autoridad diplomática del país atribuyó a la dictadura en Venezuela la responsabilidad por el sufrimiento de la población y la migración, según un comunicado oficial difundido tras el encuentro regional

Paraguay denunció al régimen chavista

Estados Unidos mantiene la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro: sancionó por corrupción a familiares del dictador

La medida apunta a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo venezolano

Estados Unidos mantiene la presión

Marco Rubio: “El régimen de Nicolás Maduro coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”

El secretario de Estado de Donald Trump aseguró que la estrategia del republicano en el Caribe busca proteger “los intereses” estadounidenses

Marco Rubio: “El régimen de

El informe que documenta cómo los militares salieron a matar a quienes protestaban contra el fraude electoral en Venezuela

Funcionarios recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la Guardia Nacional y el Ejército en las manifestaciones de Maracay

El informe que documenta cómo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gripe H3N2 subclado K: ¿cómo

Gripe H3N2 subclado K: ¿cómo diferenciarla de un resfriado común y cuándo preocuparse?

Andrés Pastrana llamó a Petro “pederasta” tras defensa de archivos Epstein y fotografía que lo vincula con Ghislaine Maxwell: “Se rodea de violadores de niños”

Un catalán que vive en Bruselas se queja de la cantidad de gente de su país que hay en la ciudad: “Bajo mi ventana escucho más español que francés”

Robaban Fortuner y Hilux: PNP captura banda de asaltantes en Lima Sur con un niño de 12 años entre sus integrantes

Dos personas mueren presuntamente intoxicadas por fuga de gas en la zona oriente de la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
La Policía de Australia detiene

La Policía de Australia detiene a siete personas en Sídney por sospechas de "un plan sobre un acto violento"

Comienza en Chile la construcción del observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo

El Consejo de Arquitectos convoca la V edición de los Premios Arquitectura basados en valores universales y sociales

Argentina reduce cargas burocráticas para facilitar el acceso al mercado de capitales

Lukashenko confirma el despliegue en Bielorrusia del misil hipersónico ruso 'Oreshnik'

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre la boda de

Todo sobre la boda de Kim Woo-bin y Shin Min-ah: fotos y videos del matrimonio de los actores coreanos

Reportan que Gisele Bündchen se casó en secreto con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu

Jeremy Allen White confesó que Bruce Springsteen le enviaba mensajes de texto por las noches: “Fue mucha presión”

Caso Rob Reiner: su hijo Nick había sido diagnosticado con esquizofrenia hace varios años

Brian Johnson de AC/DC revela el incómodo encuentro que tuvo con Chuck Berry y la lección que le dejó