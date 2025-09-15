Venezuela

Trump se volvió a referir sobre un eventual ataque de EEUU contra el narcotráfico en Venezuela: “Veremos qué pasa”

El presidente de Estados Unidos fustigó el envío de “pandilleros y drogas” desde el país caribeño: “No nos gusta nada. Es inaceptable”

Guardar
Trump se refirió a un posible ataque de EEUU contra el narco en Venezuela

Donald Trump volvió a mantener la incertidumbre sobre el operativo militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en el mar Caribe. Al ser consultado sobre un posible ataque en territorio venezolano contra el Cartel de los Soles, respondió: “Veremos qué pasa”.

La declaración se produjo en Nueva Jersey, donde el mandatario criticó enérgicamente al régimen de Nicolás Maduro, acusado por la Justicia norteamericana de liderar esa organización criminal: “Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Eso es inaceptable”, dijo el presidente norteamericano, quien viajó luego a Washington para continuar con su agenda oficial.

“No nos gusta lo que Venezuela nos está mandando: ni sus drogas ni sus pandilleros. No nos gusta nada”, agregó.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dan en un contexto de escalamiento de la tensión bilateral luego del despliegue de ocho buques militares de Estados Unidos y un submarino en el mar Caribe, en el marco de operaciones norteamericanas para combatir al narcotráfico. Como publicó la prensa local y agencias de noticias como EFE y Reuters, la presencia estadounidense se ha visto reforzada con la llegada de aviones de combate F-35 a la base militar de Ceiba, en Puerto Rico, incrementando la capacidad de respuesta norteamericana en la región.

La operación militar de Estados Unidos ha generado fuertes reacciones en Venezuela y la región. Recientemente, fuerzas estadounidenses derribaron una embarcación que, según informaron las autoridades estadounidenses, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

Aviones militares de Estados Unidos
Aviones militares de Estados Unidos son vistos este domingo en la base de Ceiba, en Puerto Rico (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Por su parte, este domingo el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, dijo que Estados Unidos ha realizado vuelos de inteligencia sobre territorio venezolano. Calificó estos movimientos como una maniobra para justificar un “plan de amenaza militar e intervención” familiarizado con la intención de “desplazar” al dictador Maduro del poder.

Asimismo, las autoridades chavistas indicaron el sábado que un destructor estadounidense interceptó a una embarcación venezolana, en la que se desplazaban supuestamente “nueve pescadores” en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela. Ese hecho se sumó al aumento de operaciones de inteligencia y patrullaje militar en aguas nacionales. Como respuesta, Caracas dispuso la movilización de buques y el alistamiento de milicianos, además de anunciar el refuerzo de las cinco regiones costeras.

La cifra de recursos militares estadounidenses movilizados en el Caribe no ha pasado inadvertida. Ocho buques militares estadounidenses equipados con misiles y un submarino con propulsión nuclear permanecen en el área cercana a las costas venezolanas. Asimismo, se identificó el arribo de al menos cinco cazas F-35 de la Marina estadounidense y una aeronave logística Boeing C-5, que aterrizó en la antigua base Roosevelt Roads, actualmente el aeropuerto regional José Aponte de la Torre en el noreste de Puerto Rico.

El jefe del Pentágono dijo
El jefe del Pentágono dijo que el dictador Maduro "tiene muchas decisiones que tomar" (Palacio de Miraflores/entrega vía Reuters)

Durante su visita a Puerto Rico, el jefe del Pentágono decidió transmitir un mensaje directo al mandatario venezolano. “No quisiera ser Nicolás Maduro en este momento. Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Estamos sentados sobre una isla flotante del poder estadounidense y estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país", señaló, en una declaración recogida por Fox News.

En este entorno, la relación entre Estados Unidos y Venezuela presenta una escalada que mezcla advertencias verbales, operaciones militares y acusaciones cruzadas, sin perspectiva clara de distensión en el corto plazo.

“Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país e irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”, manifestó el sábado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien además consideró que un posible desenlace en su país debería ocurrir pronto en medio de la operación militar norteamericana.

Temas Relacionados

Donald TrumpNicolás MaduroEstados UnidosVenezuelanarcotráfico

Últimas Noticias

El régimen de Maduro amenazó a Guyana y Trinidad y Tobago ante un eventual ataque de EEUU desde sus territorios: “No se equivoquen”

El ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino, reportó, además, el supuesto aumento de vuelos de “inteligencia” estadounidenses

El régimen de Maduro amenazó

Cinco cazas F-35 de Estados Unidos llegaron a Puerto Rico para sumarse al operativo militar contra el narcotráfico

Los aviones norteamericanos llegaron este fin de semana a la base militar de Ceiba

Cinco cazas F-35 de Estados

María Corina Machado aseguró que Venezuela está ganando la lucha contra la tiranía de Maduro: “Sus cómplices quedarán al desnudo y se hará justicia”

En la cumbre ‘Europa Viva 25’ de Vox, la dirigente opositora venezolana afirmó que el régimen chavista evolucionó de “revolución socialista” a “trama criminal” con ramificaciones internacionales

María Corina Machado aseguró que

Fracasó la nueva convocatoria de Maduro para movilizar a millones de milicianos venezolanos: “Nadie quiere ser carne de cañón”

La iniciativa del régimen no logró respaldo popular. El plan “El pueblo va a los cuarteles” estuvo marcado por centros militares vacíos y escasa presencia de empleados públicos y dirigentes oficialistas en los puntos clave

Fracasó la nueva convocatoria de

Edmundo González Urrutia: “Ojalá Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar Venezuela”

Desde su exilio en España, el presidente electo también se refirió al despliegue militar de EEUU en el mar Caribe para combatir el narcotráfico: “Algo tiene que pasar porque un país no puede estar al vilo de una situación como la que tenemos”

Edmundo González Urrutia: “Ojalá Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intentaron secuestrar en Maicao a

Intentaron secuestrar en Maicao a Hassler Quintana, exdirector de Tránsito de Albania, en La Guajira: se escondió en una casa vecina

María Claudia Tarazona habló de cómo políticos se habrían aprovechado del atentado de Miguel Uribe Turbay y apuntó a María Fernanda Cabal

Gustavo Petro pidió que Ecopetrol no invierta más en EE. UU. y recibió una ola de críticas: “No satisfacen sus caprichos”

Buscan a la pareja de una mujer que cayó de un cuarto piso de un edificio en Soledad, Atlántico: tiene historial criminal

La Libertad concentra la mayor cantidad de denuncias por extorsión en el país en lo que va del año

INFOBAE AMÉRICA
Puesto en libertad el líder

Puesto en libertad el líder de Amanecer Dorado, excarcelado bajo arresto domiciliario por motivos de salud

Los rebeldes hutíes afirman haber completado con éxito un ataque contra dos objetivos en el sur de Israel

Declara la amenaza de tsunami en la península rusa de Kamchatka tras un terremoto de magnitud preliminar 6,3

Una alianza de más de 80 organizaciones pide el fin de actividades económicas y comerciales en asentamientos

Los rebeldes hutíes afirman haber completado con éxito un ataque contra dos objetivos en el sur de Israel

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis contó cómo la enfermedad del actor modificó la forma de comunicarse: “Tenemos nuestro propio lenguaje”

Un juez rechazó la petición de Smokey Robinson de retirar la demanda en su contra por abuso sexual

Travis Kelce reveló algunos detalles de la propuesta de matrimonio a Taylor Swift

“Los 4 Fantásticos” y el secreto detrás de la ausencia de la Antorcha Humana en la serie animada de 1978

Premios Emmy 2025 EN VIVO: Inició la ceremonia con Seth Roger como el primer ganador de la noche