Costa Rica calificó a Maduro de “narcogobierno” y alertó sobre los vínculos de grupos locales con el Cartel de los Soles

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, señaló que que ciertas organizaciones políticas y gremiales podrían representar un riesgo regional por sus conexiones con el narcotráfico venezolano

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó este martes que en Venezuela existe un “narcogobierno” y lanzó una advertencia a los “grupos políticos” y “entidades gremiales” costarricenses que están “vinculados” con el país suramericano.

El contexto geopolítico internacional hoy nos evidencia que el narcogobierno de Venezuela, a través del Cartel de los Soles, ha tenido presencia importante en nuestro país”, declaró Zamora en un video distribuido a la prensa y publicado en las redes sociales del Ministerio de Seguridad.

Según Zamora, en Costa Rica hay “grupos políticos” y “entidades gremiales” que “han estado vinculados a Venezuela”, a los cuales instó a “que pongan las barbas en remojo”.

Que se den cuenta que han estado correlacionados con personas vinculadas al mundo del narcotráfico y que a través de esos vínculos son un riesgo en términos regionales para nuestras poblaciones que luchan contra el narcotráfico”, expresó Zamora.

Desde el Gobierno anterior de Carlos Alvarado (2018-2022), Costa Rica no tiene embajador ni personal diplomático de alto rango en Venezuela, tras desconocer los resultados de los comicios en los que resultó reelecto de forma fraudulenta Nicolás Maduro.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (Foto AP/Ariana Cubillos)

Las declaraciones del ministro costarricense se producen en momentos en que Estados Unidos mantiene en el Caribe un despliegue de barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó la semana pasada que diez naves de combate F-35 fueran enviadas a una base aérea en Puerto Rico.

El dictador Nicolás Maduro ha denunciado que se trata de un intento de Estados Unidos de propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.

Washington acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, señalado por EEUU como una organización terrorista ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

Según las últimas encuestas, el narcotráfico y la inseguridad se ha convertido en el principal problema de Costa Rica, por encima de asuntos como la pobreza, el desempleo y el costo de la vida.

Washington acusa a Maduro de
Washington acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EEUU como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

En los últimos años, las autoridades costarricenses han desarticulado bandas vinculadas a carteles de Sudamérica y México. Incluso hay cuatro presuntos narcotraficantes costarricenses detenidos y requeridos en extradición por Estados Unidos, entre ellos el ex ministro de Seguridad, ex fiscal y ex magistrado Celso Gamboa.

El comunicado de Zamora subraya la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad y la necesidad de mantener mecanismos de vigilancia y control sobre las operaciones de organizaciones criminales extranjeras que podrían tener presencia en Costa Rica.

El ministro reafirmó que el contexto regional requiere atención frente al impacto que el Cartel de los Soles podría tener en la seguridad interna y la estabilidad política, especialmente en un país que enfrenta un aumento de delitos relacionados con drogas y crimen organizado.

(Con información de EFE)

