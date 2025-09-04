Venezuela

Presionado por EEUU, el dictador Nicolás Maduro dijo que no cederá ante el despliegue militar en el Caribe

El líder del régimen chavista acusó a Washington de querer controlar los recursos energéticos de Venezuela y aseguró que el país mantendrá la unidad ante amenazas externas

Guardar
Nicolás Maduro arremetió contra el gobierno de Donald Trump

Al reafirmar su postura tras el ataque estadounidense a una embarcación vinculada al Tren de Aragua, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela mantendrá su “fe inquebrantable en la victoria” ante lo que calificó como una nueva agresión del “imperialismo” liderado por Estados Unidos.

El dictador pronunció estas declaraciones el miércoles por la noche, durante una ceremonia en Caracas celebrada por el 80° Aniversario de la Victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino.

En su mensaje, Maduro evitó hacer alusión directa al operativo militar estadounidense en aguas del Caribe, donde, de acuerdo con Washington, una lancha con 11 miembros del Tren de Aragua —banda criminal venezolana designada terrorista por la administración Trump— fue atacada mientras transportaba droga. No obstante, el dictador caribeño insistió en que su nación resistirá nuevas presiones y desafíos. “Venezuela está de pie, y les digo que Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz”, afirmó durante la transmisión televisiva.

Nicolás Maduro aseguró que los
Nicolás Maduro aseguró que los venezolanos son “guerreros fieros” en su tierra (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En el contexto del acto oficial, el líder del régimen chavista resaltó además la unión nacional y el supuesto respaldo de las fuerzas militares y policiales frente a la tensión internacional. “Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores”, agregó.

Estados Unidos, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por considerarlo líder de un “narcoestado”, rechaza los argumentos de Caracas sobre la lucha antidroga. Según Maduro, el verdadero interés de la Casa Blanca estaría en los recursos naturales venezolanos, incluyendo “petróleo, gas y oro”.

Por su parte, el presidente Donald Trump reiteró su postura de firmeza con respecto al régimen venezolano, al reafirmar que Maduro representa para EEUU un “problema tremendo” debido al tráfico de drogas y la migración irregular. El líder republicano subrayó que su administración “no va a consentirlo más” a Maduro y lo responsabilizó directamente de controlar al Tren de Aragua, acusando a la organización de asesinatos, narcotráfico, trata y otros delitos.

Diosdado Cabello, ministro del Interior
Diosdado Cabello, ministro del Interior y mano derecha de Nicolás Maduro (EFE/ Miguel Gutiérrez)

En paralelo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció jornadas de entrenamiento y despliegue de la Milicia —incluidos los nuevos alistados— en respuesta al “asedio” estadounidense y la presencia de buques de guerra, submarinos y aviones en el Caribe. Cabello informó que estos ejercicios tendrán lugar el jueves y viernes, e incluirán actividades de organización y cumplimiento de misiones.

Maduro estimó que 8,2 millones de venezolanos están ya inscritos para sumarse a la defensa del país ante las crecientes tensiones con Estados Unidos, precisando que el proceso de alistamiento será permanente y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunciará los diferentes puntos de inscripción. Además, el dictador venezolano adelantó la conformación de una “Unidad comunal miliciana de combate”, la cual abarcará 15.751 bases populares organizadas en todo el territorio, permitiendo la redistribución y entrenamiento del denominado “componente especial” de la Fuerza Armada.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaMaduroNicolás MaduroDiosdado CabelloDonald TrumpÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

“No van a salir sanitos”: la amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado por apoyar la presión de EEUU contra Maduro

El llamado “número dos” del chavismo arremetió contra la líder opositora de Venezuela y advirtió que, si Washington intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe, el régimen responderá con represalias: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, dijo

“No van a salir sanitos”:

Edmundo González Urrutia llamó a prepararse para “una transición política, moral y social” en Venezuela

El líder opositor presentó el plan Tierra de Gracia, que prioriza la atención a la emergencia humanitaria, la reinstitucionalización democrática y la recuperación económica, y subrayó la necesidad de verdad y reparación para las víctimas de la represión

Edmundo González Urrutia llamó a prepararse

Estados Unidos retiró el Estatus de Protección Temporal para los migrantes venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional revocó el TPS que beneficiaba a unos 600.000 ciudadanos de Venezuela, alegando razones de seguridad. La medida se da en paralelo al refuerzo militar en el Caribe y a una ofensiva diplomática contra Nicolás Maduro

Estados Unidos retiró el Estatus

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

El secretario de Estado de EEUU advirtió que Washington volverá a usar la fuerza contra embarcaciones del narcotráfico, como la destruida este martes en aguas internacionales cerca de Venezuela

Tras la operación en el

Trump acusó a Venezuela de ser uno de los peores actores en narcotráfico y crimen organizado: “Ha actuado mal”

El presidente estadounidense responsabilizó al régimen de Maduro por el aumento del crimen organizado y prometió intensificar la seguridad tras un ataque militar contra un barco con drogas en el Caribe

Trump acusó a Venezuela de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: En una noche de sorpresas, son cinco los habitantes nominados

El mejor remedio natural para eliminar el mal aliento o halitosis

Amor de hombre: la planta que conquista hogares por su resistencia y encanto natural

Golpeó salvajemente a su abuela de 85 años y fue detenido por la Bonaerense

Para qué sirve licuar cáscara de banana y vinagre

INFOBAE AMÉRICA
Trump dice que Putin y

Trump dice que Putin y Zelenski "aún no están preparados" para reunirse pero asegura que "algo va a pasar"

Octopus Energy invertirá 600 MW en producción solar y almacenamiento en España

Desmantelado un centro estético en Coslada donde se administraban tratamientos ilegales

Qué significa ducha italiana: la tendencia elegante y accesible que está desbancando al plato de ducha tradicional

Aumentan a 16 los muertos por el accidente de un funicular en Lisboa

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun

Sydney Sweeney y Scooter Braun tienen un romance casual, según confirmó un amigo de la actriz

Cardi B protagonizó un enfrentamiento con un fotógrafo tras ser absuelta por agresión

La razón por la que Jennifer Aniston todavía siente ansiedad al hablar ante las cámaras

‘Cabo de miedo’: este es el elenco que protagonizará la nueva adaptación del clásico de Martin Scorsese

Identidad, ruptura y fidelidad: la verdadera historia de System of a Down