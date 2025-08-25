Venezuela

Tras el fracaso de su primera convocatoria, el régimen de Maduro llamó a una nueva jornada de alistamiento militar

Este fin de semana, los centros de inscripción para la Milicia Nacional Bolivariana permanecieron vacíos pese a la convocatoria oficial, mientras opositores y organizaciones civiles denuncian falta de apoyo ciudadano y cuestionan la legitimidad del proceso

Guardar
Tras del fracaso de su
Tras del fracaso de su primera convocatoria, el régimen de Maduro llamó a una nueva jornada de alistamiento militar (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Después del fracaso de su primera convocatoria, el régimen del dictador Nicolás Maduro llamó a una nueva jornada de alistamiento militar para los días viernes 29 y sábado 30 de agosto, según comunicó el dictador este lunes a través de su canal de Telegram. Maduro indicó que el objetivo de esta nueva jornada es “completar” el registro de milicianos iniciado el fin de semana, alegando la necesidad de responder a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos tras la movilización de buques estadounidenses al Caribe para combatir el narcotráfico.

El mandatario atribuyó la nueva convocatoria a la supuesta saturación de los centros de alistamiento por una “presencia masiva” de ciudadanos interesados en inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo civil armado creado en 2009 por el ex presidente Hugo Chávez para reforzar el sistema de defensa nacional. Sin embargo, medios y líderes opositores reportaron plazas públicas desiertas en numerosos estados del país durante la jornada previa, contradiciendo la versión oficial sobre la participación ciudadana.

Organizaciones civiles denunciaron la ausencia
Organizaciones civiles denunciaron la ausencia de voluntarios en regiones tradicionalmente oficialistas
Maduro convoca nueva jornada de
Maduro convoca nueva jornada de alistamiento militar tras fracaso inicial en Venezuela

Durante el primer llamado, realizado el pasado jueves como parte del “Plan Nacional de Soberanía y Paz”, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que el proceso era de carácter “voluntario” y pidió evitar el “nerviosismo” ante la situación, diferenciando la acción de una movilización nacional obligatoria. El chavismo, fiel a su manual de prácticas comunes, se apresuró a armar campañas en los medios del Estado para mostrar algunos centros lleno de personas que “querían inscribirse”.

En contraste, la líder opositora María Corina Machado exhortó a la población a desobedecer la convocatoria, declarando en la red social X: “Hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen. Las plazas vacías de toda Venezuela hoy anuncian el futuro que se aproxima. No tengas miedo. No estás solo. Ellos sí”.

El chavismo movilizó su aparato
El chavismo movilizó su aparato comunicacional para mostrar presencia de ciudadanos con la intención de enlistarse en la milicia (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

De acuerdo con reportes de organizaciones políticas y plataformas ciudadanas como Vente Barinas y Comando Con Venezuela, espacios públicos en regiones tradicionalmente afines al oficialismo, incluyendo plazas conmemorativas como la de “Hugo Chávez” en Sabaneta, permanecieron inactivos y sin la afluencia esperada. Voceros opositores y colectivos civiles destacaron la ausencia de voluntarios y reservistas en lugares emblemáticos como Catia La Mar, Carayaca y El Junko en el estado Vargas, reiterando que “ningún venezolano se alista con criminales”.

El contexto de la convocatoria transcurre en una Venezuela marcada por una prolongada crisis económica y social, con hiperinflación, escasez de productos básicos y una emigración que supera los 7 millones de personas desde 2014. Además, tras las elecciones de julio de 2024 consideradas fraudulentas por organismos independientes, el régimen ha incrementado la represión política, según datos de la ONG Foro Penal.

El régimen busca completar el
El régimen busca completar el registro de la Milicia Nacional Bolivariana ante supuestas amenazas de EEUU, pero no logra convocar a los ciudadanos
La oposición rechaza el llamado
La oposición rechaza el llamado a enlistarse en las milicias hecho por Maduro

La reciente movilización de buques estadounidenses al Caribe, iniciada el 14 de agosto y presentada por el Pentágono como parte de operativos antinarcóticos regionales, no ha sido enmarcada oficialmente como una medida contra el gobierno venezolano. No obstante, el chavismo insiste en presentar esta acción como una amenaza a la soberanía nacional, justificando la activación de mecanismos de defensa y el llamado a filas de la Milicia Nacional Bolivariana.

El fracaso en la respuesta ciudadana a la convocatoria oficialista pone en relieve el distanciamiento entre la narrativa gubernamental y la realidad social venezolana, en un escenario donde las tensiones políticas y económicas continúan profundizando la incertidumbre sobre el futuro político y social del país.

Temas Relacionados

Milicia Nacional BolivarianaNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosHugo ChávezVladimir PadrinoCaribeCatia La MarCrisis políticaForo PenalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El canciller paraguayo habló sobre el despliegue de EEUU contra el narcotráfico: “Apunta a la protección de su país y de la región”

Rubén Ramírez subrayó que las recientes maniobras de Washington contra el Cartel de los Soles venezolano impactan a todos los países del continente, advirtiendo sobre el riesgo de grupos delictivos y la necesidad de reforzar la institucionalidad democrática

El canciller paraguayo habló sobre

Una ONG denunció que al menos 60 presos políticos venezolanos padecen enfermedades “muy graves”

Un informe de Justicia, Encuentro y Perdón reveló que decenas de detenidos enfrentan condiciones críticas de salud, incluyendo cáncer avanzado y dolencias cardíacas, sin acceso adecuado a tratamientos médicos

Una ONG denunció que al

María Corina Machado advirtió al régimen de Maduro que Trump “no está jugando” tras el despliegue de buques militares en el mar Caribe

En medio de la creciente tensión que se vive en Venezuela por la operación de Washington contra el narcotráfico, la líder opositora afirmó que “muy pocos militares en el alto rango militar están apoyando” al dictador chavista

María Corina Machado advirtió al

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

La presentadora de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ dedicó emotivo mensaje a su ahora esposo Daniel Roa con el que llegó al altar en medio de una ceremonia civil en la que lució el mismo color del traje del novio: “Eres mi vida, sin ti no sería”

Amanda Dudamel dividió opiniones tras

El objetivo oculto de Maduro detrás del discurso en el que leyó un texto de 1902 evocando renuncia y liberación de presos

En diálogo con Infobae, el consultor político Nelson Mendoza Blanco analizó la proclama de Cipriano Castro que recordó el mandatario chavista en medio de las crecientes tensiones en Estados Unidos

El objetivo oculto de Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron condenas para Aníbal Fernández

Pidieron condenas para Aníbal Fernández y Jorge Capitanich en la causa Fútbol para Todos

Ataque en Cali no es aislado; responde a patrones violentos del EMC, disidencia de Farc, en la zona: Fundación Ideas para la Paz

Sheinbaum responde a nuevas declaraciones de Lilly Téllez tras acusaciones de ‘persecución política’: “No tiene por qué victimizarse”

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 25 de agosto

Cómo será el primer local en la Argentina de una cadena internacional de productos deportivos

INFOBAE AMÉRICA
España condena el bombardeo israelí

España condena el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza: "Es una flagrante violación del Derecho Internacional"

Tailandia compra a Saab cuatro cazas de combate tipo Gripen E/F por casi 480 millones

Agencias de la ONU condenan el ataque del Ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Sony soluciona los problemas de fabricación del Xperia 1 VII y reanuda las ventas

Trump asegura que hará más tratos como el de Intel, tras adquirir el Gobierno un 10% del fabricante de chips

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Britney Spears

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Kirsten Dunst reveló su nueva prioridad profesional: “Quizás podría hacer una película donde no pierda dinero”

Zoë Kravitz y Harry Styles juntos en Roma: el video que desató rumores de romance

Malcolm McDowell, de 82 años, dice que aún no tiene planes de retirarse de la actuación: “Todavía me encanta trabajar”