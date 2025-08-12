Venezuela

Uno de los vicecancilleres de Honduras presentará su renuncia por el apoyo de Xiomara Castro a Nicolás Maduro

Antonio García anunció que dejará el cargo por “diferencias irreconciliables” con la mandataria

Guardar
Uno de los vicecancilleres de Honduras renunciará por el apoyo de Castro a Nicolás Maduro

El vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios, Antonio García, anunció que presentará su renuncia este martes, en desacuerdo con la política exterior impulsada por la presidenta Xiomara Castro, en particular por el respaldo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tras las acusaciones de Estados Unidos por narcotráfico.

“Lo estoy haciendo debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el país, principalmente este fin de semana, la noticia de Venezuela, solidarizándose con Venezuela”, declaró García en una entrevista con el noticiero TN5 de la Corporación Televicentro, en Tegucigalpa.

García explicó que comprende “perfectamente” el gesto de solidaridad de la presidenta Xiomara Castro hacia Venezuela, en referencia a la “amistad especial” y al “agradecimiento de la familia presidencial a Venezuela en los tiempos del golpe (de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya)“.

El sábado, la mandataria hondureña manifestó el respaldo de su gobierno a Maduro, y expresó su solidaridad ante lo que calificó como “ataques infundados”.

“El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro“, afirmó Castro en redes sociales, haciendo alusión a Estados Unidos.

El vicecanciller de Honduras para
El vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios, Antonio García, presentará su renuncia

Castro subrayó que Honduras mantiene un “respeto irrestricto” al principio de autodeterminación de los pueblos y al Derecho Internacional.

La presidenta expresó esta posición luego de que Estados Unidos acusara a Maduro de ser “el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles" y “responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.

Además, la fiscal general de Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del dictador venezolano.

El vicecanciller García notificó su renuncia al canciller, Javier Bu Soto, y prevé presentarla formalmente en las próximas horas a la presidenta Castro.

Según García, el respaldo de Castro a Maduro podría tener “consecuencias”, especialmente para los miles de migrantes hondureños en situación irregular en Estados Unidos, ante “posibles represalias” de la Administración de Donald Trump.

Nicolás Maduro y Xiomara Castro
Nicolás Maduro y Xiomara Castro en una foto de archivo

Con este apoyo, Honduras se incorpora “en un grupito, en un club de países que no son muy amigables a Estados Unidos” como Bolivia, Cuba, Irán y Nicaragua, señaló García.

Añadió que tampoco está de acuerdo con presiones de fuentes oficiales hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni con la oposición a una “caminata de oración por Honduras” organizada por las Iglesias católica y evangélica para el próximo sábado.

Finalmente, el vicecanciller reconoció logros de Castro en política exterior, como los acercamientos a China y Rusia, y concluyó: “Cuando un funcionario no está de acuerdo con la política de su jefe (...), lo ético, lo correcto es retirarse así, en paz”.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaHondurasAntonio GarcíaXiomara CastroNicolás MadurorenunciaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Nicolás Maduro desplegó una millonaria campaña ante el aumento de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura

Se destinaron millonarios recursos en afiches, mensajes y concentraciones para desactivar los efectos del anuncio que hizo la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi

Nicolás Maduro desplegó una millonaria

El régimen de Maduro redobló sus amenazas contra Guyana por el territorio Esequibo: “Lo vamos a recuperar”

El dictador venezolano volvió a desconocer la autoridad de la Corte Internacional de Justicia y acusó a ExxonMobil y a “intereses imperiales” de influir en la disputa territorial

El régimen de Maduro redobló

La ONU exigió la liberación inmediata de la activista venezolana detenida por el régimen de Maduro

El Alto Comisionado Volker Turk urgió a las autoridades a brindar detalles claros sobre el paradero y estado de Martha Lía Grajales, detenida tras una protesta en Caracas, intensificando la presión internacional

La ONU exigió la liberación

Gustavo Petro respaldó a la dictadura de Maduro tras el aumento de la recompensa de EEUU por su captura

El presidente colombiano rechazó una posible operación militar contra la cúpula del régimen venezolano, acusada de liderar el Cártel de los Soles y de tener vínculos terroristas

Gustavo Petro respaldó a la

María Corina Machado agradeció a Trump “por su decisión de desmantelar la empresa criminal” que encabeza Maduro en Venezuela

La líder opositora venezolana reconoció el respaldo del presidente estadounidense tras el aumento de la recompensa por información que lleve a la captura del dictador chavista, acusado de narcoterrorismo y vínculos con redes criminales

María Corina Machado agradeció a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El futuro académico de la

El futuro académico de la princesa Josephine de Dinamarca: un internado artístico con horario adaptado que cuesta 25.000 euros al año

El truco de Antonio Banderas para mantenerse en forma: “Lo hago cada dos o tres días”

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

¿Quién ganó el pozo de más de 33 millones de La Tinka este domingo 10 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

El Ministerio del Interior británico deniega la residencia a un tripulante de British Airways y planea deportarle a un país donde nunca ha vivido

INFOBAE AMÉRICA
Interior activa la fase de

Interior activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios para coordinar la movilización de los recursos

Australia baja tipos un cuarto de punto, hasta el 3,60%, en mínimos desde 2023

El delantero Borja Iglesias firma con el RC Celta hasta 2028

Nueva teoría para los 'pequeños puntos rojos' en el universo distante

Aagesen sigue "al minuto" la evolución de los incendios en España

ENTRETENIMIENTO

One Piece en Netflix alcanza

One Piece en Netflix alcanza cifras históricas y prepara sorpresas para la segunda y tercera temporada con nuevos escenarios y personajes

La segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” llega con cambios en la trama y nuevas incorporaciones al elenco

Reed Hastings reveló las decisiones más determinantes detrás del ascenso de Netflix

Cómo influyó el último consejo de Hulk Hogan en la decisión de su hija de alejarse de la familia

Nelly Furtado, referente del “body positive”: cómo aceptar su “nueva silueta”, ser madre a los 40 y el diagnóstico de TDAH la convirtieron en ícono