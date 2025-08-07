Venezuela: hay combates en Apure y Amazonas entre el ELN y la Segunda Marquetalia por la muerte de alias “Zarco Aldinever”

Alcaldesa de Maroa, Florizel Amazonas Guerrero Bri

El combate entre guerrillas por la muerte de alias "Zarco Aldinever" se inició en la frontera, incluyendo los estados venezolanos Apure y Amazonas, desde el lunes 4 de agosto de 2025. No solo versiones de habitantes de la zona le confirmaron a Infobae el enfrentamiento entre el ELN y la Segunda Marquetalia, también lo hizo la alcaldesa de Maroa y dirigente del oficialista PSUV, Florizel Amazonas Guerrero Briceño.

La alcaldesa fue llamada a Caracas, lo que indica que la sacaron en avión de Maroa, para que apareciera en el Consejo Federal de Gobierno, para las fotografías y videos con los que el régimen venezolano pretende demostrar que hay total normalidad en el país.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una parte de la disidencia de las FARC llamada Segunda Marquetalia compartían el territorio en el Capanaparo apureño, así como negocios muy lucrativos en la frontera. “Antes era solo las FARC las que tenían el control en Elorza y toda esta región del municipio Rómulo Gallegos, pero luego del Acuerdo de Paz en Colombia, fueron los elenos los que establecieron con todo el poder”, le dice a Infobae un productor de la zona.

La Segunda Marquetalia con Iván Marquez y alias Zarco en el círculo

Desde el lunes en la madrugada un comerciante que traslada productos a ambos lados de la frontera dice que empezó a oírse “un fuerte tiroteo en el Capanaparo”, sector que da nombre al extenso río Capanaparo entre Venezuela y Colombia. “Nos pareció muy raro porque ahí sabemos que las dos guerrillas estaban compartiendo territorio”.

El comerciante, que vive en Elorza, sale muy de madrugada “para que no me agarre el día”, pero cuando se dispone a ir hacia el Arauca colombiano “me dice uno de los trabajadores que no puede pasar porque están en combate los elenos y la Segunda Marquetalia”, aunque llegó a pensar que solo sería por poco tiempo.

José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’

“Quise avanzar mientras pasaban los disparos a lo lejos. Llegué al fundo de un amigo quien me advirtió que regresaba de la zona y habían muertos y heridos del lado acá del río, en territorio venezolano”.

El senador Miguel Uribe, víctima del atentado que habría planificado alias Zarco

Al día siguiente, medios de comunicación colombianos dan la versión que murió en combate José Manuel Sierra Sabogal, alias “Zarco Aldinever“, el segundo comandante de la Segunda Marquetalia y hombre muy cercano a alias Iván Márquez.

“Veo que mataron al que estaba involucrado en el atentado al senador Uribe; ese Zarco Aldinever vivió en Elorza por años, y se manejaba en Bolívar con el tema del oro”, dice en conversación con Infobae un elorzano.

En Apure toma fuerza el ELN

Silencio FANB

Aunque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no se ha pronunciado sobre los enfrentamientos en territorio venezolano entre el ELN y la Segunda Marquetalia, la alcaldesa de Maroa, estado Amazonas, sí reveló la angustia que tiene la población por los enfrentamientos e incluso habló de tener conocimiento de tres hechos en Maroa con muertos y heridos.

Guerrero Briceño, visiblemente nerviosa, solicita ayuda a la Fuerza Armada para que proteja a la población y ejerza la defensa del territorio y la soberanía.

En el video, relata que llegó un herido al centro médico de Maroa, reconociendo que tampoco están preparados ni con insumos para atender a los que lleguen ante el enfrentamiento.

Lo que sí reconoce es que desde el lunes en la mañana recibió información de enfrentamientos “en tres sitios de Maroa” con muertos y heridos. A la vez que se comunicó con el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), General de División Lionel Raúl Sojo Rada, así como con el Gobernador de Amazonas, Miguel Leonardo Rodríguez.

La alcaldesa reconoce que la guerrilla tiene tomado el territorio entre Yavita y Maroa por lo que no pueden transitar libremente.

La Fuerza Armada venezolana suspendió la movilización de las embarcaciones que salen desde los puertos Samariapo y Morganito hacia el sur del estado, con la excusa de las lluvias.

El comunicado de la Segunda Marquetalia

La reunión

En un panfleto, difundido por medios de comunicación colombianos, la Segunda Marquetalia reconoce que fue asesinado “el comandante Aldinever Morantes en una emboscada con explosivos tendida por el ELN (Frente de Guerra Oriental) cuando se dirigía a una reunión convenida con ellos. Con Aldinever cayeron también Einer y 3 compañeros más mientras otros resultaron heridos”.

Se lamentan de ser “traicionados por una organización que considerábamos hermana en la lucha por una nueva Colombia en paz, democracia verdadera y justicia social. El ELN actuó con alevosía y traición”, asegurando que el ataque contra alias Zarco fue “de manera premeditada” y “se atacó simultáneamente otros destacamentos de la Segunda Marquetalia ubicados en la región”.

En el enfrentamiento dicen que cayeron “otros combatientes de la columna Acacio Medina”. Revelan que tenían pautada una reunión y que los ex FARC iban “confiados porque sabían que Pedro Pablo, los estaba esperando en el punto de reunión junto con otros voceros del ELN”.

La Segunda Marquetalia deja entrever que a alias Zarco lo emboscó el ELN, por el dinero de la recompensa, ya que estaba señalado de ser quien planificara el atentado, el 7 de junio de 2025, contra el senador colombiano y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

“Teníamos la información que las inteligencias británica y estadounidense estaban trabajando juntamente con la inteligencia de la Policía Nacional para matar a Aldinever y a otros mandos, para lo cual ofrecían millonarias sumas de dinero”.