María Corina Machado llamó a no participar en la farsa electoral de Maduro del próximo 25 de mayo: “Ellos no mandan”

La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este miércoles a no participar en la farsa electoral convocada por la dictadura de Maduro para el próximo 25 de mayo, al tiempo que ratificó que las presidenciales del 28 de julio del año pasado las ganó la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pese a que el ente electoral proclamó la victoria del régimen chavista.

“Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no”, señaló la ex diputada en un video publicado en la red social X.

Machado indicó que en los comicios presidenciales los venezolanos le dijeron que “no a la mentira, no más abuso, no más humillación”.

“Por eso te reprimen, porque no le tenemos miedo, porque no te la calas (soportas) más, porque unidos arrasamos”, añadió.

El pasado 17 de abril, Machado afirmó que los comicios legislativos y regionales serán una “enorme derrota” para todos los que participen, en especial -dijo- para el régimen chavista de Nicolás Maduro.

La revista Time ubicó a María Corina Machado entre las 100 figuras más influyentes de 2025 (Foto: Time)

Machado indicó que esos comicios, en los que la oposición mayoritaria decidió no participar, tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, se ha convertido -sostuvo- en un “proceso criminal, donde se están asignando territorios para las distintas facciones del crimen, las distintas mafias”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección “precipitada, injusta y viciada” por parte de “un árbitro severamente cuestionado”, en referencia al ente comicial -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, participó en un simulacro electoral en la base militar de Fuerte Tiuna en Caracas, Venezuela, el 10 de mayo de 2025 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a comicios regionales y legislativos para este 25 de mayo sin que, hasta la fecha, haya publicado los resultados desagregados de las presidenciales de julio pasado que confirmen la victoria del líder chavista.

Mientras tanto, la PUD insiste en que el ganador de los comicios fue su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el ex gobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones.

El sábado pasado se realizó un simulacro de las elecciones regionales y parlamentarias del próximo 25 de mayo. La estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de los centros de votación en regiones como Anzoátegui, Miranda, Mérida, Táchira, Portuguesa, Carabobo, Aragua, La Guaira, Sucre, Bolívar y la insular Nueva Esparta, entre otras. Nicolás Maduro invitó, a través de un mensaje en Telegram, a “todos los venezolanos y venezolanas, especialmente a la juventud, a participar en el simulacro”.

(Con información de EFE)