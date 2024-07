Elecciones en Venezuela EN VIVO: la oposición condenó la expulsión de invitados internacionales que viajaban al país como veedores

Maduro expulsó a delegaciones internacionales

Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de ex presidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar, tras la negativa de las autoridades chavistas, en Venezuela, donde este domingo se celebran los comicios presidenciales que enfrentan al dictador Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que encabeza Edmundo González Urrutia.

De entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban expresidentes y una ex vicepresidenta latinoamericanos, que no pudieron viajar este viernes a Venezuela después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá. El grupo aclaró que acudía a las elecciones venezolanas como “invitados” de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores.