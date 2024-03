Dos coroneles analizaron la jugada que impide la inscripción de Corina Yoris: “Más honor y respeto por los pactos tiene la mafia”

El CNE no permitó la inscripción de Corina Yoris para las elecciones presidenciales (Reuters)

Los coroneles Antonio Guevara y Alberto Bellorín criticaron con dureza lo ocurrido la noche del 25 de marzo cuando luego de horas infructuosas para inscribir a Corina Yoris, con el respaldo de María Corina Machado, quien se inscribió, a espaldas de la ganadora de las primarias, fue el gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Uno de los oficiales consideró que delincuentes, como los jefes de bandas o colectivos han demostrado más honor a los pactos. Bellorín por su parte, llamó a ese hecho la noche de los cuchillos largos.

“Más honor y respeto por los pactos, tiene la mafia. El Padrino con don Vito al frente, y las cinco familias de Nueva York, tienen más gallardía. Que es mucho decir de compromisos sellados entre bandidos y delincuentes para cumplir sus fines. Faltan muchos capítulos oscuros por conocerse en esa novela por entregas, de las intrigas, de las conjuras y de las confabulaciones tenebrosas (faltan 5 pa’ las doce) del 25M, con el tema de las postulaciones y los registros de las candidaturas de la Unidad ante el CNE”.

Coronel Antonio Guevara Fernández

Así lo manifiesta el coronel retirado Antonio María Guevara Fernández, quien fue profesor de Inteligencia Estratégica en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada (Unefa) en Venezuela, en relación con la estrategia del régimen venezolano para cerrarle la candidatura a María Corina Machado y a la profesora Corina Yoris, para permitirle a Manuel Antonio Rosales Guerrero, de UNT, inscribir la suya con la excusa que faltaban cinco minutos para cerrar el proceso. Solo fue una componenda del chavismo para escoger el candidato de la oposición que se enfrente a Nicolás Maduro.

El coronel Guevara recuerda que “en la política venezolana siempre hay un acuerdo previo que al final no se respeta y en el que priva el ñemeo de gallos y medianoche. La noche del 25M fue una reedición de la semana previa a las elecciones presidenciales de 1998 cuando se cambió de caballo a cuchilladas traidoras frente a Hugo Chávez. Y eso es una confirmación que el charco político de aguas residuales es viejo en Venezuela”.

“Esos acuerdos de pillos, generalmente en nocturnidad, son parte de las desventuras criollas frente a las posibilidades que mueren inesperadamente y que cierran el camino de la fe en el cambio político. El de ir de lo malo a lo bueno”.

“Cada vez que se ventila un episodio iscaríotico, en las redes sociales, de la trapisonda de la noche del 25M para la inscripción de las candidaturas en el CNE, se evidencia el gran charco de bagres en que se ha convertido el ejercicio de la política en Venezuela. Nada nuevo. La picardía forma parte de la bandera política… de la política. Más honor tiene el niño Guerrero”, dice en alusión al pran de la banda El Tren de Aragua.

“La deslealtad y la felonía en los compromisos políticos es un mal añejo en el país; lo grave es que los perjudicados siempre acusan con el freno de mano en la lengua, con referencias a terceras personas y con el manejo de las indirectas. Lo peor con el apoyo y las justificaciones de los seguidores. Así no se puede. Más honesto es Valentín Santana desde el 23 de Enero, allí mismo detrás de Miraflores”.

“Esos conciliábulos del caimanato en la boca del caño electoral presidencial son los mismos que dejaron saldos en la investigación de la conspiración del expediente del 4F y 27N, del sobreseimiento y la candidatura de Hugo Chávez, del desenlace del 11A, del cadáver insepulto de la Asamblea Nacional de 2015, de la anemia política durante tres años y la muerte sin resultados a la vista, del interinato. Más integridad la tuvo El Picure”.

90% los rechaza

Agrega el oficial en situación de retiro que “en la oposición, el elector común y corriente, está emocionado y movilizado participando para lograr un cambio político en el país, después de 25 años en revolución. Superado el dolor y la postración por la inutilidad del gobierno interino salió de nuevo a la calle motivado por un cambio”.

“Cinco lustros caracterizados por la construcción de un estado penetrado hasta los tuétanos por la corrupción, por el narcotráfico, por el terrorismo internacional y con severas acusaciones de muchos de los integrantes de la cúpula roja ante organismos multilaterales por graves violaciones a los derechos humanos de los venezolanos”.

“Un porcentaje cercano al 90% los está rechazando y a la naturaleza delincuencial de la conducción de los poderes públicos y sus vínculos con otros estados similares. Con esa renovada fe salieron del letargo esperanzados en el voto. A la vista de todas las cariberías que se han filtrado sobre las patrañas desarrolladas para la postulación y el registro de algunas de las candidaturas de la oposición ante el CNE el pasado lunes 25M en el desarrollo de conductas similares a las que nos ha acostumbrado el régimen en este cuarto de siglo”.

Se pregunta el coronel Guevara: “¿Estos candidatos verdaderamente representan un cambio político? ¿Ese brochazo de bandidos que tienen los revolucionarios es o no el mismo que tienen en la espalda estos personajes que se venden de oposición?”.

“Con este contexto del «faltan cinco pa’las doce» del 25M y lo que aún no se conoce, la participación del elector venezolano esperanzado en un cambio político, desde lo peor hasta lo mejor, el llamado a sufragar para un futuro, la movilización para ejercer la soberanía en el artículo 5 de la Constitución Nacional para ir del actual estado de cosas, cuyo principal carácter, es la corrupción y la tracalería, la deslealtad, el engaño, el perjurio, la traición y la felonía al mandato popular a otro distinto, donde ese charco de inmundicias políticas evidencian que un triunfo de la oposición el 28J con cualquiera de los candidatos postulados y registrados en el CNE será cambiar un bagre por otro similar”.

“Más de lo mismo, un quítate tu pa’ ponerme yo. Un mantenimiento del statu quo o un regreso al pasado sin haber aprendido la lección de los 25 años de revolución”.

Asegura que en el país “está corriendo libremente la desesperanza y la decepción en el cauce opositor. Es bastante complicado levantar el actual estado de ánimo electoral ante la cercanía del 28J mientras se procesa el duelo ante la evidencia de una traición y el incumplimiento de pactos”.

“El puñal de Bruto en los Idus de marzo es el mismo estoque de la medianoche, antes del canto del gallo bíblico en los episodios de los cinco minutos rasputinescos en los pasillos del CNE. Frente a la baranda de los resultados con tendencia irreversible. Era más fácil comprometerse con Pablo Escobar o cualquier capo del Cartel de Medellín”.

“Lo dijimos de entrada. Más honor y respeto tiene la mafia. Don Vito cuando decía “le haré una oferta que no podrá rechazar”, se distancia bien lejos en integridad con esos cinco minutos de la medianoche del 25M”, finaliza diciendo el coronel Guevara Fernández.

La filósofa de verdad

Ángel Alberto Bellorín es coronel y doctor en Derecho Constitucional

El Coronel y doctor en Derecho Constitucional, Ángel Alberto Bellorín, considera una tragedia que “tantos los “socialistas de la 4ta república” como los “comunistas de la quinta”, han evitado elaborar una ley para acabar con el desfile mediocre de candidatos queriendo ser presidente. En descarga de los primeros, era otra ética y guardaban mejor las apariencias. En cambio, actualmente la torpeza es de tal magnitud, que vemos al “ilegítimo filósofo del Zulia” ocupando el puesto de candidato que corresponde por legitimidad a una filósofa de verdad”.

“Venezuela, hoy más que nunca, necesita y se merece un presidente “sobre calificado” en talento y con el brillo que otorga la probidad. Una persona que pueda reencontrar la política con la ética, conceptos que hoy son antagónicos”.

Considera el coronel Bellorín que “el día 25 de marzo mostró al mundo lo peor de la política de albañal que se practica en Venezuela. Esa noche de los cuchillos largos, salpicó a la nación del fétido excremento de arreglos oscuros y traiciones certeras. Sin embargo al llegar la mañana brilló una luz”.

“Al día siguiente también observamos a una señora Machado erguida y sin mácula. Con ese brillo que irradia de la probidad, sin ser ensuciada por gota alguna del baño de excremento que, entre gallos y medianoche, corrió desbordada por las cañerías en lo que se ha convertido la política venezolana”.

“Para ser presidente de la República no hay requisitos de Ley; solo la Constitución y no se cumple. La trillada frase “Siempre que reúna los requisitos de ley”, aplicada a candidatos opositores, desde más de veinte años ha sido una espada de Damocles para dejar en suspenso a aspirantes a la presidencia de la República y otros cargos de elección popular que no son del agrado del gobierno”.

“La historia demuestra que, en reiteradas elecciones presidenciales, el gobierno se ha encargado de elegir al opositor conveniente. En estos momentos de desespero radical son más evidentes fraudes y arreglos inmorales que antes eran algo más disimulados”.

“Ninguna Ley puede restringir el derecho a ejercer cargos de elección popular. Solo la Constitución puede hacerlo, tal como está previsto en su Artículo 65, que solo prohíbe postularse a cargo de elección popular al inhabilitado por sentencia penal firme. En caso del cargo de presidente de la República, está restricción se repite en forma idéntica en el Artículo 227″.

“Por tal razón, es una afirmación categórica que las inhabilitaciones administrativas existen para cargos públicos, pero también es categórico que no aplican para los cargos de elección popular. Menos aún para el cargo de Presidente que lo reafirma en su artículo específico de requisitos”.

“Para estás postulaciones tampoco aplican los delitos inventados o por inventar si en este momento no tienen sentencia firme condenatoria. Mientras esté esta Carta Magna no hay ninguna ley actual o futura que pueda restringir el derecho a postularse, solo la Constitución”.

Dice que, revisando con lupa, el artículo 64, de la Ley de Procesos Electorales, estuvo buscando dónde aparece que las sustituciones solo pueden hacerse con candidatos ya admitidos por el CNE tal como afirmó Cabello. “No perderé mi tiempo buscando reglamentos o instructivos procedimentales de ese CNE; más allá de no ser leyes, como ordenó Cabello; en caso de existir alguno en el sentido que pretende el diputado, violaría tanto la Constitución como esa Ley que ellos hicieron a su medida”, dice el coronel Bellorín.