La dictadura de Maduro liberó al estudiante John Álvarez como parte del acuerdo con EEUU

Venezuela liberó al estudiante John Álvarez como parte del acuerdo con EEUU (X: @ReporteYa)

El régimen de Nicolás Maduro concretó este sábado la liberación del preso político John Álvarez como parte del intercambio con Estados Unidos, que le permitió la vuelta al país del testaferro del chavista, Alex Saab.

En un video difundido en redes sociales se ve al joven universitario, de 24 años, saliendo de la prisión de La Yaguara, donde lo esperaban su familia, amigos y miembros de la institución educativa. Inclusive, horas antes había trascendido que el rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago; el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; y los Fiscales del Ministerio Público estaban en el penal a la espera de la salida del estudiante.

Así, momentos más tarde, por la puerta de la PNB se vio salir al joven vestido con una remera y un short amarillos, yendo al abrazo de su familia.

El joven llevaba casi cuatro meses preso acusado de conspiración, cargo que nunca se pudo explicar

“No tengo idea de cómo se logró esto, sin embargo, agradezco profundamente a las autoridades de la Universidad, a los compañeros y a todas las organizaciones nacionales e internacionales que han estado pendientes de mí y de todos los presos políticos que aún quedan”, dijo aunque remarcó que la lucha no debe frenar sino que debe seguir con fuerza por los tantos privados de su libertad injustamente.

“Creo que lo más importante en este momento es luchar por la libertad de los que quedaron, los que quedan allí adentro”, agregó en ese sentido.

A continuación, sobre su estado de salud, el cual se deterioró considerablemente en los últimos meses por las malas condiciones al interior de la cárcel y como consecuencia de las torturas, dijo que “más allá de celebrar la Navidad, mi prioridad ahorita es la salud. Tengo que realizarme los exámenes de salud necesarios. Al igual que yo, quedan muchos presos políticos que necesitan atención médica y ese es mi deseo real de Navidad, más allá de la libertad”.

Inclusive, se refirió al estado de su ojo izquierdo, en el cual no tiene visión desde que el pasado 27 de septiembre, cuando fue sometido a tratos inhumanos, y comentó que “me molesta mucho, no pude leer más de dos páginas”. En aquel entonces, también le diagnosticaron una inflamación en el riñón izquierdo y una lesión en la pierna derecha pero no hizo mención de ello. Activistas señalaron que habría sido víctima de “golpes con un bate” y “descargas eléctricas”.

El joven pidió que se continúe con la lucha por quienes aún siguen presos injustamente y aseguró que su prioridad es su salud, tras el deterioro que sufrió en los últimos meses

Por su parte, Rago destacó el diálogo entre el régimen y el PUD para conseguir su liberación y confirmó que el joven retomará “su actividad principal como estudiante”.

Álvarez fue encarcelado el 30 de agosto de forma arbitraria por “conspiración”, misma sentencia por la que apenas unos días antes seis dirigentes sindicales habían sido condenados a 16 años de cárcel. Según activistas de derechos humanos, se trató de una represalia por las protestas que encabezaron en reclamo por mejores condiciones laborales en el sector público.

“Dicen que John cometió delitos de conspiración y asociación (para delinquir), que el Ministerio Público ni siquiera supo explicar en la audiencia. Sin embargo, el juez de la causa admitió el escrito acusatorio, admitió todos los órganos de prueba y, en consecuencia, ordenó el pase a juicio oral y público manteniendo a John Álvarez preso”, declaró después de la audiencia preliminar su abogado, Joel García.

Sin embargo, Washington y Caracas alcanzaron un pacto esta semana, en el marco de los Acuerdos de Barbados, que preveía el intercambio de Alex Saab por diez presos estadounidenses en el país centroamericano y la libertad de otros veinte locales detenidos injustamente.

Así, ahora son al menos 265 los presos políticos en Venezuela, según datos de varias ONG y de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).