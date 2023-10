El desesperado intento de Diosdado Cabello por impedir las Primarias de la Oposición

Diosdado Cabello en uno de los tantos programas donde atacó las Primarias de la Oposición

Las elecciones primarias que la gran mayoría de la Oposición venezolana lleva a cabo este domingo, representa una aparatosa derrota para el régimen venezolano, específicamente para el número dos del poder en Venezuela, Diosdado Cabello Rondón quien es el Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Desde el programa El Mazo que conduce, en las ruedas de prensa del partido de Gobierno, así como en mensajes a través de redes sociales ha sido el principal detractor de la iniciativa electoral de quienes elegirán un candidato para enfrentar el poderío del oficialismo. Los solos comicios lo inquietan, pero más aún la candidatura de María Corina Machado, quien ha dicho que se propone ir “hasta el final” y nada parece detenerla.

Freddy Superlano de Voluntad Popular declinó para apoyar a María Corina Machado de Vente Venezuela

A eso se le suma la voluntad de candidatos que no se han entregado a pesar de la adversidad que representa enfrentar el poder establecido en Venezuela. Mientras Henrique Capriles, jefe del partido Primero Justicia, renunció dejando a sus seguidores a la deriva, Freddy Superlano dirigente de Voluntad Popular decidió apoyar a Machado, y Roberto Enríquez también renunció. En la carrera siguen el exdiputado y exgobernador César Pérez Vivas; el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y expresidente de Ferrominera, Andrés Caleca; la exdiputada y fundadora del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano; Carlos Prosperi, candidato de AD, que planteó la suspensión de las elecciones; y la abogada Tamara Adrián.

Te puede interesar: ¿Dejarán competir a María Corina Machado en elecciones limpias en Venezuela?: un camino con pocas certezas y muchas dudas

Para llegar hasta el día de hoy en que se celebren los comicios internos de la Oposición, el camino ha sido muy empedrado. El régimen no se queda en palabras, ha usado todos los recursos legales o no para impedir que las Primarias fueran viable y tiene preparada toda una maquinaria del PSUV, recursos económicos, amenazas contra electores desde las plataformas vecinales por las que distribuye alimentos, recursos económicos, gas doméstico y combustible. Además de la prohibición a las emisoras y televisoras a cubrir dichas elecciones.

“Están preparadas las salas situacionales para los ataques cibernéticos contra páginas de información, redes sociales y cuentas de figuras influyentes en la opinión pública, habrá más trabajo que cuando las internas del PSUV”, le dice a Infobae un dirigente social del chavismo en Caracas.

Carlos Prosperi es el candidato de AD

Ante la pregunta de si la intención es atacar la credibilidad de los dirigentes, periodistas o líderes políticos y sociales, responde que “hay varios frentes; es una estrategia que ya arrancó por ordenarles a jefes bases del PSUV que desestimulen e incluso prohíban a los electores para que sufraguen en las primarias de la Oposición, bajo la amenaza de que perderán el acceso a los beneficios como alimentos y bonos. También muchos sonidos y videos que están enviando producidos por inteligencia artificial con lo que se busca confundir al elector. Hasta los militares tienen su parte, unos acuartelados, la prohibición de votar por la Oposición y algunas acciones de orden público”.

Desesperado

El principal derrotado de que las elecciones opositoras sean una posibilidad cierta, es Diosdado Cabello, quien ha insultado, se ha burlado, retado, amenazado y denigrado provocando a la dirigencia y desestimulando a los electores. Su principal plataforma ha sido el programa El Mazo en unos de los canales de propaganda del régimen venezolano, desde donde emite constantes mensajes generadores de odio, donde llama cobardes a los hombres y se dirige a las mujeres descalificándolas con términos denigrantes. “Ya el escrutinio está listo (…) ya ellos lo tienen, eso es un fraude”, dijo en su más reciente grito de desespero.

La exdiputada Delsa Solórzano se contará en la Primarias de hoy en Venezuela

A propósito de la renuncia del líder de Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, Cabello dijo el 11 de octubre: “Capriles es un cobarde. Tú sabías que estabas inhabilitado desde el principio. Capriles le cerró el paso a Ocariz, Juan Pablo Guanipa y a todos los que aspiraban a la candidatura y ahora renuncia. Eso está como raro”.

Te puede interesar: Tras el triunfo de María Corina Machado en las primarias, la dictadura de Maduro revisa su estrategia

En el programa del 20 de septiembre aseguró: “La decisión es que no hay primaria”. El 27 de septiembre había dicho que si la Oposición se negaba a recibir el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) las primarias no se realizarían. “Las primarias no van”, repitió día tras día en entrevistas, programas y mensajes.

Menos de una semana después aseveró que los tiempos se estaban comiendo a la Comisión Nacional de Primarias. “¿Qué va a pasar el 22 de octubre? Juega Caracas y La Guaira, y voy a Los Tiburones”, dijo en tono burlón.

Te puede interesar: La ONU llamó al régimen de Maduro a que respete los derechos políticos y electorales en Venezuela

No hay que obviar que Cabello le haya dicho públicamente a los militantes del chavismo que podían ir a las elecciones primarias, pero solo a ver, a grabar a quienes peleen. En otra oportunidad aseguró que en las elecciones “una de las cosas que harán es para quemar papeles, puedo decir que va a haber pelea”.

Andrés Caleca una candidatura independiente que se ha convertido en referente político en la Oposición

Desinformando

En un informe del 13 de octubre 2023. Medianálisis.org desglosa cómo ha ocurrido el ataque a las primarias, desde el mazo de Diosdado hasta el uso de la IA para desinformar sobre las elecciones. La Coalición Informativa, C-Informa, en trabajo conjunto con Medianálisis, Efecto Cocuyo. El Estìmulo, ProBox y Cazadores de Fake News destaca que “las primarias estuvieron bajo ataque desde su concepción¨, dicen.

Señalan el impulso de narrativas falsas, la creación de una página web engañosa sobre el registro de votantes y el uso de IA para generar audios usurpando identidades, como parte de los recursos de desinformación que detectaron en un monitoreo realizado hace semanas.

La Comisión Nacional de Primarias (CNdP) ha librado una lucha titánica, combatiendo la descalificación y desconfianza hasta la negación del CNE a prestar apoyo técnico sino cambiaban la fecha del 22 de octubre.

César Pérez Vivas tiene larga experiencia en el Parlamento y fue Gobernador en el fronterizo estado Táchira

Destacaron los audios falsos que corrieron, con las supuestas voces de María Corina Machado y Verónica Gómez. En ese caso Cazadores de Fake News descubrió que la primera difusión tuvo lugar en Facebook por «El Dedal News». Poco después, Carlos Pacheco, diputado y presentador del programa pro-gobierno «Zurda Konducta» del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), lo compartió en TikTok, seguido por Marialex Cerezo, una comunicadora con lazos con el programa “La Hojilla”, también de VTV”.

Hacen mención a los ataques y mensajes desinformativos en redes sociales desde actores del alto gobierno, especialmente Diosdado Cabello en su programación semanal de VTV, Con el mazo dando. “El primer registro de este tipo que identificamos fue a través de la etiqueta #YaTeDijeQueNoVas compartida el 19 de julio de 2023 para referirse a los candidatos de la oposición inhabilitados”.

Resaltan que, en el Mazo del 20 de septiembre de 2023, “se atacó directamente al proceso de primarias a través de #PrimariasNoHay. En este caso los mensajes fueron más explícitos sobre las primarias opositoras, señalando que este es un proceso que excluye a otros candidatos de la oposición por lo que conlleva necesariamente al “fraude y el desastre” electoral”.

“Esta es una narrativa que C-Informa identificó que se ha propagado en otras redes sociales, como Tik Tok, principalmente desde la cuenta Mojino07. la cual compartió un video el pasado 3 de octubre de 2023 en el que Diosdado Cabello señala que el 22 de octubre no ocurrirá nada, y que el proceso electoral que está proponiendo la Comisión de Primarias es de carácter privado, siendo contrario a cualquier tipo de proceso político público en el país”.

Ese mismo usuario de Tik Tok “saca de contexto una declaración de Carlos Prosperi para presentarla (framing) como un ataque a María Corina Machado bajo la misma frase promovida por Diosdado Cabello de ´no te vistas que no vas´. También está un video de Delsa Solórzano en el que promueve esa frase creada desde el programa Con el mazo dando para desinformar sobre la relación entre los candidatos de la oposición para el proceso electoral”.

“En el caso de las primarias opositoras, la desinformación apunta a deslegitimar a la Comisión Nacional de Primarias, al propio proceso, a sus candidatos e incluso sus relaciones internas, con mensajes a veces contradictorios como asegurar que el evento no se realizará y al mismo tiempo, asegurando que sí lo harán, pero no tendrán vinculación política real. Una amenaza que empieza en el ecosistema digital que culmina con consecuencias tangibles como agresiones físicas, insultos, amenazas, persecución judicial y violación del derecho a la participación política”, dice el trabajo de C-Informa.