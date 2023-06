El ex diputado Freddy Superlano formalizó su inscripción en las primarias opositoras de Venezuela

Freddy Superlano (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El ex diputado venezolano Freddy Superlano formalizó este viernes su inscripción como candidato a las primarias de la oposición venezolana que se celebrarán el próximo 22 de octubre, convirtiéndose en el noveno político antichavista en postularse en este proceso.

”Es un compromiso que uno asume con el país (...) quién lo diría que este humilde provinciano estaría postulándose para ser candidato de todos los venezolanos después de ganar, por supuesto, las elecciones primarias de este 22 de octubre”, señaló Superlano en declaraciones a los medios tras inscribirse ante la Comisión Nacional de Primarias (CNP), en Caracas.

El ingeniero de 47 años fue diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en el período 2015-2020, en el que el antichavismo fue mayoría.

Además, resultó ganador en las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021 como gobernador de Barinas, cuna de Hugo Chávez, aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la elección con el argumento de que Superlano se presentó pese a estar inhabilitado, una circunstancia que -aseguró- nunca le fue comunicada ni le impidió inscribirse como candidato regional.

El opositor defendió el proceso de primarias como mecanismo para elegir al abanderado ante las elecciones presidenciales.

”Aquellos que asumen que vamos a una elección convencional, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, están completamente equivocados. Aquellas personas que asuman este proceso como una elección convencional le mienten al pueblo venezolano”, añadió.

Superlano se suma a la lista de candidaturas formales a las primarias en la que ya figuran los también ex diputados Roberto Enríquez, Tamara Adrián y Delsa Solórzano, los ex gobernadores Andrés Velásquez y César Pérez Vivas, la ex jueza Gloria Pinho, el empresario César Almeida y el productor agropecuario Luis Farías.

El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, habla durante un evento para anunciar la fecha de las elecciones primarias (AP Foto/Matias Delacroix)

La oposición venezolana prevé usar iglesias, escuelas privadas, sedes gremiales y plazas públicas como centros de votación en las elecciones internas, informó este lunes el presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), Jesús María Casal.

“Hay una pesquisa preliminar de las juntas regionales que indica (...) esa ruta de consolidar acuerdos con distintas instituciones, entidades privadas, ONG, centros empresariales y gremiales, para que se puedan utilizar algunos espacios y, tal vez, acondicionar algunos en plazas u otros espacios públicos para organizar la votación”, dijo Casal en una entrevista en la radio Circuito Éxitos.

Recordó que la decisión de hacer unas primarias sin apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) implica “un esfuerzo grande” que requiere “de la colaboración de todos los factores”, en tanto no esperan poder contar con los centros de votación tradicionales dispuestos por la institución.

El pasado viernes, tras la renuncia de tres de los cinco rectores principales del CNE, la CNP informó que no contará con el apoyo técnico de este ente para las primarias, y explicó que se trata de un escenario en el se ha trabajado “desde hace varios meses”.

Posteriormente, varios de los precandidatos y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria respaldaron esta decisión y ofrecieron su apoyo para concretar la realización de las elecciones internas.

(Con información de EFE)

