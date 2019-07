Mariana es fanática de las orquídeas "la gente que me quiere, y me conoce sabe que me tiene que regalar orquídeas. Tienen eso de especial que crecen en lugares donde no crece nada. Empecé en este mundo, con una que me regalaron, otra que compré, siempre se me terminan muriendo, por eso estoy atrás de consejos para poder tenerlas lindas. Me atrae algo que tiene que ver con lo efímero, duran un tiempito y después caen para que vuelvan a nacer", resalta Mariana.