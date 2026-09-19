Los 15 aperitivos a base de vermut más pedidos: del clásico italiano a las etiquetas locales

El aperitivo se extendió de bares y restaurantes a los hogares por el auge de la coctelería, las nuevas bebidas y el regreso de una costumbre tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy, 19 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día del Aperitivo que, gracias a su popularidad, ha trascendido el universo de las bebidas para consagrarse como uno de los momentos gastronómicos más apreciados por los amantes de la buena vida.

La costumbre de tomar aperitivos lleva siglos, aunque se los comenzó a consumir, tal como se los disfruta hoy, a fines del siglo XVIII. Por eso, al vermut se lo considera una bebida clásica, con marcas globales y nacionales muy conocidas que lo mantienen vigente.

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Para entender la propuesta local, primero hay que saber cuáles son los aperitivos internacionales más admirados, incluso en la Argentina. Si bien hay otras bebidas que se utilizan para “abrir el apetito”, el vermut es el rey.

A continuación, y en este día tan especial, un recorrido por los 15 aperitivos a base de vermut más pedidos.

Los clásicos europeos que marcaron el camino del vermut

Entre los italianos, se puede decir que el Antica Formula es el más prestigioso. Se trata de un legendario vermut dulce italiano creado en 1786 por Antonio Benedetto Carpano, en Turín, Italia. Está considerado el primer vermut de la historia y dio origen a toda la categoría de esta bebida tal como se la conoce hoy.

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Antica Formula, creado en Turín en 1786 por Antonio Benedetto Carpano, está considerado el primer vermut de la historia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carpano combinó vino blanco con una infusión de más de 30 hierbas y especias y logró un perfil dulce y amable que rompió con la tradición de los tónicos amargos de la época. Su receta original permanece inalterada y se caracteriza por su marcado aroma a vainilla, con notas caramelizadas, de frutos secos y sutiles toques florales. En boca ofrece una entrada dulce, seguida de un final agradablemente amargo y complejo, con un retrogusto largo y sofisticado.

Otro de los vermuts íconos de Italia, de estilo Torino —dulce—, es Martini & Rossi, en sus versiones más conocidas: Rosso y Bianco. Actualmente, es la marca más vendida y reconocida del mundo. Fundada en Turín en 1863, su variante Rosso es el estándar mundial del vermut dulce, famoso por su accesibilidad y sus notas de hierbas aromáticas y caramelo.

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Más de un siglo antes, en 1757, los hermanos Cinzano crearon Cinzano Rosso, el gran rival histórico de Martini. Se destaca por un perfil de sabor marcadamente especiado y herbáceo y es un pilar en la cultura del vermut tanto en Europa como en Sudamérica.

Por su parte, de Francia surgieron exponentes que también se convirtieron en globales, dentro del estilo blanco y seco. El más destacado es Noilly Prat Original Dry. Creado en 1813, es el vermut seco francés por excelencia y un ingrediente definitivo para el icónico cóctel Dry Martini. Se distingue por su proceso de envejecimiento en barricas de roble expuestas al aire libre frente al mar Mediterráneo.

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La Argentina amplió su oferta de vermut con etiquetas de bodegas y proyectos como La Fuerza, Lunfa, Único, Tanger y Al Voleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro francés muy presente en las barras es Dolin, también blanco y seco. Se produce en Chambéry, la única región de Francia con denominación de origen para el vermut, y posee un perfil alpino, ligero y fresco. La empresa fue la que inventó el estilo Blanc, un blanco dulce mucho más floral y menos amargo que los italianos.

En España, donde surgió la celebración del Día Internacional del Aperitivo, el vermut también es protagonista, aunque compite con el fino y la manzanilla a la hora del tapeo. El vermut español más reconocido, emblemático e históricamente vendido del mundo es Yzaguirre, originario de Reus, Tarragona, Cataluña.

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Reus es considerada la auténtica cuna del vermut en España. Allí se fundaron las Bodegas Yzaguirre en 1884 y mantienen desde entonces una fórmula secreta que incluye más de 80 botánicos, hierbas y especias. Su etiqueta más aclamada es Yzaguirre Rojo Reserva, galardonada repetidamente por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino como el mejor vermut de España, debido a sus 12 meses de crianza en barrica de roble, que le otorgan un característico toque amaderado y aterciopelado.

Las bodegas argentinas amplían la oferta de vermuts

En la Argentina vitivinícola de hoy, cada vez hay más vermuts de bodegas. Los hay elaborados al estilo italiano, como Vincenzo, de Catena Zapata, o Juana, de Luigi Bosca. También hay propuestas más originales, como Cantieri Navali, elaborado por Bodega Ribera del Cuarzo, del Alto Valle de Río Negro, junto con la bartender Inés de los Santos. Utiliza vinos de la zona fría del país y botánicos del desierto austral, como la jarilla, el tomillo y la menta.

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La Argentina amplió su oferta de vermut con etiquetas de bodegas y proyectos como La Fuerza, Lunfa, Único, Tanger y Al Voleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el caso más emblemático del país es el de La Fuerza. Es un vermut creado por cuatro amigos gastronómicos, que comenzaron con un Rojo y un Blanco, a los que sumaron La Fuerza Primavera, un vermú estacional y fresco elaborado con vino Torrontés de Mendoza, flores, especias y hierbas silvestres que le dan un perfil floral y exótico. También crearon La Fuerza Sideral, una versión más intensa y profunda, a base de vinos mendocinos y hierbas silvestres, con un reposo de 12 meses en barricas de roble. La clave de estos vermuts de los Andes son las hierbas naturales de la cordillera.

Otro de los vermús consolidados es Lunfa, elaborado a base de Torrontés, con una estricta receta de Torino, Italia. Actualmente, la línea cuenta con un rosso y un rosado. El vino proviene de Cafayate, Salta, y se combina con un mix de 25 botánicos, entre los que se destacan la chaucha de vainilla, la manzanilla, las flores de rosas, el boldo y la genciana.

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El crecimiento del vermut argentino supera las 100 etiquetas y sumó a Chasqui, presentado como el primer vermut del NOA con Torrontés de Cachi y hierbas de la puna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Patagonia, un grupo de amigos se juntó para crear Único. Se trata de los hermanos gemelos Carlo y Marco Puricelli, junto con su socio Juan Díaz. Este emprendimiento nació en 2018, en Cipolletti, y cuenta con su planta de producción en Cinco Saltos, también en Río Negro.

Combina recetas de tradición familiar italiana con botánicos y vinos de la región. Produce principalmente variedades de vermut rojo —joven y reserva—, un vermut blanco/naranjo y una versión lista para tomar en lata.

El Rojo Joven es el más vendido de la casa: está elaborado a base de vino tinto de la variedad Cabernet Franc y macerado con hierbas locales. Para concebir el Rojo Reserva, parten del mismo vermut rojo joven, pero con un proceso de añejamiento en barricas de roble. Por su parte, el Blanco/Naranjo es más aromático, con notas florales. Está elaborado a base de vino naranjo, con presencia de cítricos y flores. También se los reconoce por haber creado el “vermouthonic”, el primer vermut con agua tónica en lata del país.

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Para variar el clásico Negroni —gin, Campari y vermut rosso— llegó Tanger, el nuevo aperitivo creado por el músico Pedro Aznar junto con su socio Fran Evangelista. Se trata de un vermut de estilo francés, con mandarinas maceradas. Esto influye tanto en su color característico como en su nombre.

La historia cuenta que las mandarinas venían de Oriente: era una fruta que recordaba los colores de los vestidos de los mandarines en China. Cuando se empezó a cultivar en el Mediterráneo, el puerto de salida de las mandarinas al mundo era Tánger, en Marruecos. Es ideal para preparar un “Tangeroni”.

Otro vermut especial es Al Voleo, creado por Osvaldo Gutiérrez, El Negro, quien hace escuela desde su lugar y a través de las redes sociales para que cada vez más consumidores se acerquen a la categoría.

El Día del Aperitivo se celebra el 19 de septiembre y el vermut ocupa un lugar central entre las bebidas para abrir el apetito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus videos muestra los paisajes donde recolecta las hierbas nativas que dan vida a sus vermuts. Con paciencia y sin apuro, esas plantas hablan del lugar y de su cultura a través de la bebida. En esos paisajes puntanos, por ejemplo, al pie del cerro Sololosta, el hacedor encontró la hierba cúralo todo: pequeña por el territorio desgastado, pero con un aroma mineral y profundo que lleva siglos de historia en esas piedras. Es el primer botánico clave del vermut Rosso Al Voleo, un sabor que no existe en ningún otro lugar del país. Una de las frases que hizo famosa a Osvaldo es: “Hay que andar para encontrar los gustos”.

Por eso, Al Voleo es distinto y único por cómo está concebido: dos vermuts argentinos, Blanco y Rosso, elaborados de forma artesanal, que celebran la riqueza de San Luis y su gente. Osvaldo, Federico Ros y Facundo Azzoni se consideran innovadores, pero no por el uso de la tecnología, sino por los yuyos que “curan y humanizan”, con los que crearon recetas inspiradas en los valores de la unión, la familia, la amistad y el respeto por la naturaleza. Son productos y experiencias —cuando se visita el lugar— que regeneran el paisaje y fortalecen su comunidad.

Al Voleo nace en el primer viñedo de altura de San Luis, en Merlo, a 1.100 metros de altura, en tierras que ofrecen una visión privilegiada de las sierras de los Comechingones. Allí intervinieron el paisaje a través de la vid para fundar un viñedo especializado en la producción de vermut.

Más de 100 etiquetas reflejan el crecimiento de la categoría

En los últimos años, muchas bodegas decidieron complementar su propuesta vínica con un vermut y ya hay más de un centenar de etiquetas disponibles en el mercado, en diversos estilos.

El lanzamiento más reciente es el del winemaker Agustín Lanús, que creó el primer vermut del Noroeste Argentino (NOA). Está fortificado con alcohol de algarroba para darle más carácter norteño y aprovecha las hierbas autóctonas de la puna: arca yuyo, rica rica, muña muña, burrito, ajenjo, chañar y molle, entre otras.

Estas se maceran en alcohol al 80% y luego se combinan con un vino blanco a base de Torrontés de Cachi. Se denomina Chasqui y posee 16,5% de alcohol que, servido con soda, baja a unos cinco grados. Aunque su creador recomienda beberlo solo y con un hielo, antes de las comidas. Sus aromas, carácter e historia reflejan que también en el vermut el terruño es tan importante como en los vinos.