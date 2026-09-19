La historia oculta detrás de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires

Desde el lastre de barcos que llegó a las calles hasta símbolos de estatus en las fachadas, la ciudad esconde relatos que pocos conocen

Guardar

Cada ciudad guarda secretos en sus fachadas, y Buenos Aires esconde algunos de los más fascinantes de América Latina. Detrás del art déco del Kavanagh, de la numerología del Palacio Barolo y de los adoquines que llegaron desde el otro lado del océano hay relatos que combinan ingeniería, ambición y, en algunos casos, pura leyenda urbana.

El Kavanagh se convirtió en un símbolo de poder con una leyenda de fondo

El Edificio Kavanagh, ubicado en el barrio de Retiro, se inauguró en 1936 y durante once años fue el edificio más alto de Latinoamérica, con 120 metros de altura en estilo art déco.

PUBLICIDAD

Este magnífico rascacielos fue el primero en contar con detalles de lujo, como aire acondicionado. Elegante, enmarcado por un bello entorno que incluye a una de las plazas más hermosas de la ciudad, el Kavanagh es un símbolo arquitectónico de Buenos Aires. Para su construcción se demolió un grupo de casas bajas anexo al Hotel Plaza que había sido inaugurado en 1909.

El Kavanagh, en el barrio de Retiro, fue durante once años el edificio más alto de Latinoamérica

Una leyenda popular sostiene que Corina Kavanagh, la millonaria que financió la obra, lo mandó a construir para taparle la vista a la familia Anchorena, que se había opuesto a que su hijo se casara con ella por no pertenecer a la aristocracia porteña. El edificio se levantó de manera deliberada frente a la basílica que los Anchorena habían construido para observarla desde su mansión.

PUBLICIDAD

Con 120 metros de altura y estilo art déco, la construcción se completó en solo 14 meses

La historia funciona como drama de telenovela, pero los registros la contradicen: Mercedes de Anchorena murió en 1920, dieciséis años antes de que el Kavanagh se inaugurara. Lo que sí está documentado es otro dato: la construcción tardó solo 14 meses, el edificio fue el primero de uso residencial en Buenos Aires con aire acondicionado central.

El Palacio Barolo traduce la Divina Comedia en piedra y hormigón

En 1923, sobre la Avenida de Mayo, se inauguró el Palacio Barolo, considerado uno de los edificios más singulares de Buenos Aires. Su arquitecto, el italiano Mario Palanti, lo diseñó como un homenaje estructural a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Cada medida responde a esa referencia: 100 metros de altura, en alusión a los 100 cantos del poema; 22 pisos, por las 22 estrofas de cada canto; y una división en tres secciones que representan el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.

PUBLICIDAD

El Palacio Barolo, sobre la Avenida de Mayo, homenajea la Divina Comedia de Dante Alighieri

En la cúspide del edificio funcionaba un faro de 300.000 bujías, visible desde Uruguay. El cliente de la obra, Luis Barolo, tenía la intención de trasladar las cenizas de Dante a Buenos Aires para resguardarlas de una Europa en guerra, aunque el mausoleo previsto nunca llegó a utilizarse. Una vez al año, a principios de junio, la constelación de la Cruz del Sur se alinea con el eje del edificio a las 19:45, un efecto que Palanti calculó de forma intencional.

Cada medida del edificio responde a una referencia literaria, desde su altura hasta la cantidad de pisos

Cuando el Palacio Barolo se inauguró, el Concejo Deliberante intentó demolerlo porque excedía la altura permitida por la normativa vigente. Hoy tiene la categoría de Monumento Histórico Nacional.

PUBLICIDAD

Los adoquines porteños llegaron como lastre de los barcos europeos

Buenos Aires conserva 4.000 cuadras adoquinadas, y el origen de esas piedras responde a una lógica comercial poco conocida. Los primeros adoquines llegaron desde Europa como lastre de los barcos que arribaban al puerto en busca de carne y granos argentinos para exportar.

Los primeros adoquines llegaron a Buenos Aires como lastre de barcos europeos

Cuando el país empezó a exportar esos productos de manera masiva, las embarcaciones regresaban vacías y necesitaban peso adicional para mantener la estabilidad en altamar; los adoquines cumplían esa función durante la travesía.

La ciudad conserva 4.000 cuadras adoquinadas que integran su patrimonio urbano

A fines del siglo XIX se probó también con adoquines de madera, que tuvieron tan buen resultado que Argentina llegó a exportarlos. Se utilizaron en París, en Londres y en la Plaza de la Rotonda, en Roma. En la actualidad, esas 4.000 cuadras integran el patrimonio urbano de la ciudad y conservan un origen que atravesó el océano en sentido inverso al habitual.

PUBLICIDAD

Argentina llegó a exportar adoquines de madera a ciudades como París, Londres y Roma

Las cúpulas del centro porteño funcionaron como símbolo de estatus

Buenos Aires reúne una de las mayores concentraciones de cúpulas por metro cuadrado de la región, un rasgo que no responde al azar.

Las cúpulas del microcentro fueron diseñadas como símbolo de poder y prosperidad

A fines del siglo XIX y principios del XX, los arquitectos europeos que llegaron a diseñar los grandes edificios del centro las incorporaron como símbolo de poder y prosperidad de la burguesía local.

Arquitectos europeos incorporaron distintos estilos de cúpula a principios del siglo XX

Existen variantes en forma de media naranja, de piña, aceboladas y con mansardas, y cada estilo revela información sobre quién financió la obra y qué imagen buscaba proyectar con esa inversión.

Cada cúpula del centro de Buenos Aires revela información sobre quién financió el edificio

Las investigaciones sobre estos edificios continúan sumando datos que combinan ingeniería, historia social y, en algunos casos, elementos de leyenda urbana difíciles de comprobar. Especialistas como Eirin sostienen que el análisis de estas construcciones aporta una perspectiva distinta sobre la relación entre el diseño arquitectónico y las dinámicas de poder de cada época.

PUBLICIDAD

Fotos: Ilustrativas Infobae