Los cortes de cabello que deslumbran en Coachella 2026: cómo el festival redefine la moda capilar

La autenticidad y la actitud marcan la verdadera tendencia en Coachella 2026, donde el cabello se convierte en expresión única de identidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coachella no es solo música: es una pasarela global donde el estilo personal se convierte en identidad. Y si algo quedó claro en esta edición 2026, es que el cabello dejó de ser complemento para transformarse en protagonista absoluto.

Hoy, más que nunca, los peinados hablan de libertad, autenticidad y expresión. Las tendencias combinan nostalgia, maximalismo y practicidad, en una mezcla perfecta entre lo bohemio y lo futurista.

Según expertos y reportes de tendencias, el festival apuesta por looks voluminosos, trenzas relajadas, accesorios llamativos y una estética “effortless” pero pensada.

Como hairstylist, lo veo claro: el cabello en Coachella 2026 no busca perfección: busca actitud.

El entorno manda: entender antes de crear

Trabajar el cabello para Coachella implica aceptar una realidad: el clima no negocia.

El calor abre la cutícula capilar, la humedad altera las formas, el viento desarma estructuras y el polvo opaca el brillo. Por eso, los looks que realmente funcionan no son los más elaborados, sino los mejor pensados.

La edición 2026 del festival impulsa el uso de pañuelos, clips, cadenas y tonos pastel, haciendo del cabello una declaración de personalidad y creatividad en cada jornada (REUTERS/Daniel Cole)

Preparación: el secreto que no se ve

Antes de hablar de tendencias, hay que hablar de base.

Un cabello preparado para Coachella debe estar:

Hidratado en profundidad

Protegido contra el sol

Sellado contra el frizz

Esto no se logra el mismo día. Requiere anticipación. Mascarillas nutritivas, aceites ligeros y protectores térmicos hacen la diferencia entre un look que dura y uno que colapsa en horas.

1. Ondas boho con volumen natural: el regreso del espíritu libre

Las ondas boho con volumen natural evocan el espíritu libre y bohemio característico de Coachella 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las clásicas ondas playeras evolucionan hacia versiones más amplias, con movimiento y textura. Este estilo conecta con la esencia bohemia del festival, pero con un acabado más trabajado.

Este año, lo que domina es el llamado “boho blowout”, un brushing con volumen que evoca los años 70 pero con técnica actual.

Mi consejo como Leonardo Rocco:

Trabajo estas ondas con productos de Rocco Donna Professional que aportan hidratación y control del frizz, especialmente en climas secos como el desierto. La clave está en lograr brillo sin apelmazar.

Ideal para: cabellos largos o medios que necesitan movimiento y cuerpo.

La clave está en:

Ondas irregulares

Acabado mate o texturizado

Movimiento natural

Este estilo no lucha contra el clima, lo incorpora.

Cómo lograrlo paso a paso:

Aplicar Rocco Donna Professional Volumizing Mousse sobre cabello húmedo. Secar con brushing utilizando cepillo redondo, levantando raíces. Marcar ondas amplias con buclera o plancha. 4. Abrir las ondas con los dedos para un efecto natural. Finalizar con Shine Spray para brillo y movimiento.

Mi consejo:

Yo siempre busco que estas ondas se vean vivas, no rígidas. El secreto está en el producto justo: volumen en raíz y liviandad en medios y puntas.

2. Trenzas relajadas y “windswept braids”

Las trenzas relajadas y los mechones sueltos aportan practicidad y estilo frente al clima del desierto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trenzas siguen siendo protagonistas, pero ya no rígidas ni estructuradas. En 2026 se llevan sueltas, despeinadas y con un aire natural.

Desde baby braids hasta trenzas laterales o múltiples micro trenzas, este estilo es perfecto porque combina estética y funcionalidad (resiste calor, viento y largas horas de festival)

Se combinan con:

Mechones sueltos

Accesorios metálicos

Hilos de color

Son prácticas, resistentes y visualmente ricas. Perfectas para varios días sin mantenimiento intensivo.

Mi experiencia profesional:

Siempre recomiendo preparar el cabello con un texturizador ligero antes de trenzar. En mi línea, utilizo productos que aportan grip sin endurecer, logrando ese efecto “vivido” que hoy es tendencia.

Ideal para: todo tipo de cabello, especialmente ondulados o con textura natural.

Cómo lograrlas:

1. Preparar el cabello con Texturizing Spray.

2. Realizar una o varias trenzas sueltas (no tensar demasiado).

3. Aflojar ligeramente con los dedos para un efecto “despeinado”.

4. Sellar con Flexible Hold Spray.

Tip profesional:

Este look mejora con el paso de las horas. Es perfecto para festivales largos.

3. Space buns y recogidos creativos

Los space buns y los recogidos creativos ofrecen comodidad, frescura y un toque divertido a los looks festivaleros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los icónicos space buns regresan con fuerza, pero ahora combinados con trenzas, accesorios o mechones sueltos. También vemos top knots descontracturados y recogidos híbridos.

Estos looks tienen una gran ventaja: son frescos, cómodos y muy fotogénicos.

Se llevan con:

Mechones sueltos

Trenzas integradas

Textura ligera

Son prácticos y mantienen el cabello fuera del rostro.

Tip:

Para quienes tienen cabello fino, recomiendo trabajar previamente con productos de volumen en raíz. Esto permite que el peinado tenga estructura y dure todo el día.

Paso a paso:

1. Aplicar Root Lift Spray en raíces.

2. Dividir el cabello en dos secciones.

3. Crear dos rodetes altos (buns), dejando mechones sueltos si se desea.

4. Fijar con invisibles.

5. Finalizar con Strong Hold Spray.

Consejo:

Ideal para quienes tienen cabello fino: el volumen previo es clave para que el look tenga impacto.

4. Accesorios: el verdadero statement del 2026

Los accesorios como pañuelos, cadenas y clips transforman cualquier peinado en una declaración de creatividad y personalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay un protagonista claro este año, son los accesorios: pañuelos, clips, cadenas, glitter, joyería capilar.

El concepto “Desert Dress-Up” marca tendencia, donde el cabello se convierte en lienzo para expresar creatividad .

Mi mirada como estilista:

Un peinado simple puede transformarse completamente con el accesorio correcto. Personalmente, me gusta combinar texturas naturales con detalles metálicos o piedras para lograr ese efecto wow sin esfuerzo.

Ideal para: quienes buscan destacar sin complicarse demasiado.

Cómo integrarlos:

1. Crear una base simple (ondas, trenza o recogido).

2. Aplicar Anti-Frizz Styling Cream Para controlar frizz.

3. Incorporar pañuelos, clips o cadenas.

4. Fijar suavemente con Flexible Hold Spray.

Mi mirada:

Un accesorio bien elegido puede transformar completamente un look básico.

5. Color fantasía y detalles sutiles

El color fantasía y los detalles sutiles en tonos pastel y dorados reflejan la tendencia de experimentar sin perder salud capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde tonos pastel hasta mechones estratégicos con color, el 2026 apuesta por el contraste. No se trata de teñir todo el cabello, sino de jugar con detalles.

También se ven tonos cálidos, dorados y “sun-kissed” que imitan el efecto del sol del desierto.

Consejo profesional:

Siempre recomiendo cuidar el cabello previamente con tratamientos nutritivos. Un color lindo sin salud capilar pierde impacto.

En mi rutina, utilizo productos que ayudan a proteger la fibra y mantener el brillo incluso en cabellos procesados.

6. Wet look y efecto “recién salido del agua”

El efecto wet look aporta frescura visual y protección contra el polvo, ideal para destacar bajo el sol de Coachella (Freepik)

El acabado mojado sigue siendo tendencia, especialmente en versiones más relajadas o combinadas con trenzas.

Este estilo aporta frescura visual y contrasta con el entorno seco del festival.

Ideal para:

Cabellos cortos o medianos

Estilos hacia atrás

Looks minimalistas

Protege contra el polvo y controla el frizz.

Cómo lograrlo:

Aplicar geles ligeros o cremas de styling en medios y puntas, evitando saturar la raíz.

Paso a paso:

1. Aplicar Rocco Donna Styling Gel Light sobre cabello húmedo.

2. Peinar hacia atrás o con raya marcada.

3. Definir con peine fino.

4. Sellar con spray de brillo.

Consejo:

Menos es más: no saturar para evitar efecto pesado.

7. Bubble Braids (trenzas burbuja)

Las bubble braids se consolidan como el peinado viral del festival, combinando impacto visual y fácil mantenimiento (Freepik)

Uno de los grandes protagonistas de Coachella 2026. Divertidas, modernas y muy visuales.

Uno de los estilos más virales de este año.

Consiste en secciones de cabello atadas a intervalos, creando un efecto de burbujas.

Ventajas:

Alta durabilidad

Fácil mantenimiento

Gran impacto visual

Cómo lograrlas:

1. Hacer una cola alta o baja.

2. Aplicar Smoothing Cream para pulir.

3. Colocar gomitas cada 4–5 cm.

4. Abrir suavemente cada sección para formar las “burbujas”.

5. Fijar con Flexible Hold Spray.

Mi recomendación:

Podés hacerlas dobles, laterales o incluso en mini secciones. Es un look versátil y muy instagramable.

8. Half up con trenzas (semi recogido con trenzado)

El half up con trenzas logra el equilibrio perfecto entre control y movimiento, ideal para quienes buscan un toque romántico y moderno (Freepik)

Un equilibrio perfecto entre naturalidad y detalle. Un equilibrio entre suelto y recogido para lograr lo siguiente:

Control en la parte frontal

Movimiento en el resto del cabello

Versatilidad estética

Paso a paso:

1. Crear ondas suaves con Volumizing Mousse + brushing.

2. Tomar dos mechones frontales.

3. Realizar trenzas finas en cada lado.

4. Unirlas en la parte posterior (half up).

5. Fijar con invisibles y aplicar Flexible Hold Spray.

Consejo de experto:

Este look es ideal si querés algo romántico pero moderno. Funciona increíble en cabellos medios a largos.

El kit esencial del festival

Los productos de preparación y protección capilar son el secreto detrás de peinados duraderos y saludables en entornos extremos (REUTERS/Daniel Cole)

Más allá del estilo, hay algo que siempre recomiendo: preparación práctica.

Un buen kit incluye:

Spray texturizante

Aceite ligero

Protector UV

Elásticos y clips

Shampoo seco

Esto permite mantener el look sin importar las condiciones.

Coachella 2026: más actitud que perfección

Si algo define los peinados de este año es la autenticidad. La tendencia no es copiar un look, sino adaptarlo a tu identidad.

Como siempre digo a mis clientes: el mejor peinado no es el más perfecto, sino el que mejor te representa.

En Coachella 2026, el cabello se mueve, se despeina, brilla y se expresa. Y ahí está la verdadera tendencia.

Hoy el cabello es una extensión de tu personalidad. Mi recomendación es simple: trabajá sobre tu textura natural, potenciá lo que tenés y acompañalo con productos que cuiden tu salud capilar. Porque un look impacta, pero un cabello sano enamora.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.