Receta de keppe frito, rápida y fácil

La receta de keppe frito se destaca como uno de los platos más populares de la gastronomía sirio-libanesa en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmigración sirio-libanesa dejó una huella profunda en la gastronomía argentina, y el keppe frito es uno de sus aportes más populares. En muchas provincias argentinas, especialmente en el noroeste, Córdoba y Buenos Aires, se lo disfruta tanto como aperitivo en picadas como en almuerzos informales.

Más allá de su origen árabe, hoy es un clásico local, adaptado al gusto nacional y parte del recetario cotidiano de miles de familias.

Receta de keppe frito

El keppe frito es una croqueta alargada elaborada con carne picada (generalmente de vaca), trigo burgol hidratado y condimentos, que se modela a mano y se fríe en aceite hasta lograr una corteza dorada y crocante. Suele rellenarse con cebolla salteada y a veces frutos secos, aunque la versión rápida y fácil va directo al aceite.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

Preparación: 40 minutos

Cocción: 20 minutos

El keppe frito argentino combina carne picada, trigo burgol hidratado y especias para lograr una croqueta crujiente y sabrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 g de carne picada vacuna (preferentemente magra)

250 g de trigo burgol fino

2 cebollas medianas

1 huevo

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal a gusto

Aceite de girasol (para freír)

Cómo hacer keppe frito, paso a paso

Hidratar el trigo burgol: Colocar el trigo en un bowl y cubrir con agua fría. Dejar reposar 20 minutos y luego escurrir y apretar bien para quitar el exceso de agua. Preparar la mezcla: Picar las cebollas y los ajos bien finitos. En un bowl grande, mezclar la carne picada, el trigo hidratado, la cebolla, el ajo, el huevo, el comino, la pimienta, el pimentón y el perejil. Salar a gusto y amasar hasta obtener una masa homogénea. Dar forma: Mojarse las manos y tomar porciones de la mezcla (del tamaño de una nuez grande). Formar croquetas alargadas y compactas, apretando bien para que no se desarmen al freír. Freír: Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto (el aceite debe estar bien caliente, pero no humeante). Sumergir los keppe de a tandas y cocinar hasta que estén dorados y crujientes por fuera (evitá moverlos demasiado para que no se rompan). Retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Servir calientes, acompañados con rodajas de limón o salsa de yogur.

Las croquetas de keppe frito, crocantes por fuera y tiernas por dentro, rinden entre 18 y 20 unidades según el tamaño (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 18 y 20 keppe fritos (4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 22 g

Proteínas: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar ya fritos por hasta 2 meses; para recalentarlos, llevar al horno o sartén sin aceite para recuperar la crocancia.