Receta de keppe frito, rápida y fácil

La inmigración sirio-libanesa dejó una huella profunda en la gastronomía argentina, y el keppe frito es uno de sus aportes más populares. En muchas provincias argentinas, especialmente en el noroeste, Córdoba y Buenos Aires, se lo disfruta tanto como aperitivo en picadas como en almuerzos informales.
Más allá de su origen árabe, hoy es un clásico local, adaptado al gusto nacional y parte del recetario cotidiano de miles de familias.
Receta de keppe frito
El keppe frito es una croqueta alargada elaborada con carne picada (generalmente de vaca), trigo burgol hidratado y condimentos, que se modela a mano y se fríe en aceite hasta lograr una corteza dorada y crocante. Suele rellenarse con cebolla salteada y a veces frutos secos, aunque la versión rápida y fácil va directo al aceite.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora
- Preparación: 40 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 g de carne picada vacuna (preferentemente magra)
- 250 g de trigo burgol fino
- 2 cebollas medianas
- 1 huevo
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- Sal a gusto
- Aceite de girasol (para freír)
Cómo hacer keppe frito, paso a paso
- Hidratar el trigo burgol: Colocar el trigo en un bowl y cubrir con agua fría. Dejar reposar 20 minutos y luego escurrir y apretar bien para quitar el exceso de agua.
- Preparar la mezcla: Picar las cebollas y los ajos bien finitos. En un bowl grande, mezclar la carne picada, el trigo hidratado, la cebolla, el ajo, el huevo, el comino, la pimienta, el pimentón y el perejil. Salar a gusto y amasar hasta obtener una masa homogénea.
- Dar forma: Mojarse las manos y tomar porciones de la mezcla (del tamaño de una nuez grande). Formar croquetas alargadas y compactas, apretando bien para que no se desarmen al freír.
- Freír: Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto (el aceite debe estar bien caliente, pero no humeante). Sumergir los keppe de a tandas y cocinar hasta que estén dorados y crujientes por fuera (evitá moverlos demasiado para que no se rompan).
- Retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
- Servir calientes, acompañados con rodajas de limón o salsa de yogur.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 18 y 20 keppe fritos (4 a 6 porciones, dependiendo del tamaño).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar ya fritos por hasta 2 meses; para recalentarlos, llevar al horno o sartén sin aceite para recuperar la crocancia.