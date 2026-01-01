Verano en la ciudad: las mejores opciones de coctelería y cocina de autor con vistas nocturnas únicas

La tendencia de los sky bar en Buenos Aires transforma las noches porteñas con propuestas innovadoras y vistas únicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano en Buenos Aires impulsa una transformación en la forma de vivir la gastronomía. La búsqueda de experiencias integrales incorpora aspectos como el entorno, la arquitectura y el paisaje, que adquieren protagonismo junto a los sabores en la elección de cómo y dónde disfrutar del tiempo libre.

En este contexto, los skybars suman terrazas y rooftops que ofrecen vistas de la ciudad y una propuesta que une coctelería de autor y cocina. Estos espacios se destacan por integrar el paisaje urbano a la vivencia gastronómica, permitiendo observar el horizonte, el río y los íconos arquitectónicos desde una perspectiva diferente.

Durante los meses de calor, los skybars pasan a ser protagonistas de la escena y se consolidan como una alternativa para quienes buscan compartir atardeceres y noches al aire libre.

Infobae consultó a chefs y bartenders que describieron el pulso de esta escena.

El bartender Seba García está detrás de Tradition and Rebellion

“Una boutique en el cielo, un lugar contenido y alejado de la lógica masiva”. Así define el bartender Sebastián García el concepto detrás de Tradition and Rebellion, en Puerto Madero. García desarrolla su propuesta en distintos momentos de la noche, con la vista al Puente de la Mujer como parte del entorno.

“La vista hacia Buenos Aires, desde Puerto Madero y ascendiendo visualmente hacia la ciudad, tiene un poder casi cinematográfico. La luz, el río y la altura no son paisajes: son pautas. Dictan tempo, color, espíritu. Te obligan a crear cocktails que no sólo acompañen el momento, sino que lo interpreten. Bebidas que respiren al ritmo del atardecer y se vuelvan más profundas cuando la noche cae sobre las cúpulas porteñas”, sumó García.

Entre los platos, la carta incluye Caesar de pato asado, ceja a la plancha con cremoso de papa, lima y manteca de café, y cremoso de chocolate con naranjas asadas y avellanas. La coctelería presenta opciones como Amore Milano, Esperanza y Felicidad, en una barra donde el diseño y la música, a través de una cabina de DJ central y una curaduría de artistas locales e internacionales, forman parte del ambiente. La identidad “Not Chicago” busca transmitir una experiencia de hospitalidad distinta, con énfasis en tradición y rebeldía.

Los bares en altura permiten disfrutar de Buenos Aires desde perspectivas únicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando pensé la coctelería de Tradition & Rebellion, entendí que este bar exigía un lenguaje propio. Trabajé entre dos fuerzas: Tradition, donde la técnica es un homenaje al linaje clásico; y Rebellion, donde permito que la creatividad dialogue con nuevas texturas, clarificaciones y aromas que desafían lo establecido con elegancia”, agregó García sobre la propuesta de coctelería.

“Y es ahí donde creo que un rooftop verdaderamente se distingue. No puede conformarse con decorar la vista. Debe estar a su altura, desafiarla, amplificarla. En Tradition & Rebellion, la coctelería no mira la ciudad: la lee, la traduce, la convierte en un gesto líquido. Ese es, para mí, el corazón del concepto”, concluyó.

“Disfrutar del aire libre en el corazón de la ciudad”. Con esta premisa, The Terrace Bar combina un ambiente relajado y entorno luminoso con vista a una piscina exterior.

El menú está orientado a quienes buscan opciones frescas y ligeras, con propuestas como hummus de zanahoria con pan pita y garbanzos especiados, sándwich Mediterráneo de berenjenas grilladas y queso de cabra, una burger y Caesar de verano. La barra ofrece tragos como el Aperol Spritz y el Summer Sunset, junto a bebidas sin alcohol, jugos naturales y una selección de vinos.

The Terrace Bar invita a disfrutar del aire libre junto a la piscina en el corazón de Buenos Aires (Instaram: @sheratonbuenosaires)

“En The Terrace Bar buscamos una propuesta gastronómica que dialogue con la temporada y con la ciudad: una cocina actual, basada en productos de calidad, sabores de estación y una puesta relajada que acompañe distintos momentos del día. La nueva carta está especialmente pensada para disfrutar el verano, con la pileta como escenario y una experiencia que invita a quedarse”, expresó Marcos Gómez, Sous Chef Ejecutivo de Sheraton Buenos Aires & Convention Center.

“Nos inspiramos en la comida callejera. En cada temporada buscamos cambiar y rotar el estilo o la inspiración del menú, y en esta ocasión la referencia principal son los platos que se pueden encontrar en puestos callejeros de cualquier ciudad del mundo”, describió el chef Luciano Ratti, quien se desempeña en Cielo Sky Bar, otro de los rooftops de la ciudad.

“No le damos prioridad a los productos locales, porque nuestro objetivo es que cada persona que visite el bar sienta que puede estar en cualquier ciudad del mundo. Queremos que, al contemplar la vista espectacular del Sky Bar hacia la ciudad y el Obelisco, en Buenos Aires, también pueda imaginarse comiendo en cualquier otro lugar”, precisó Ratti, chef ejecutivo de Grand Brizo Hoteles.

La gastronomía, la música y el diseño convergen en los principales rooftops de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Entre los platos más destacados de esta temporada se encuentran empanadas de cordero, que sorprenden a quienes nos visitan desde el exterior, mini provoletas grilladas, un hot dog al estilo Nueva York, un sándwich cubano, una pizza de estilo italiano y langostinos al curry de inspiración oriental. Así se compone la carta para esta etapa”, agregó.

En coctelería, la carta suma opciones como Sky Atlantic, con jugo de uva blanca, almíbar de albahaca, limón fresco y hierbas frescas, y “Hasta el cielo ida y vuelta”, que incluye pistacho, bourbon y emulsión de estrellas.

“Una celebración, con detalles que asombran y una puesta integral que abarca gastronomía, tragos y ambientación”. Así es la filosofía del bartender Gastón “Tonga” Rodríguez, detrás de la barra de Bestial Fly Bar en Palermo, con vista a la ciudad, el río y el campo de polo.

La cocina a cargo de Javier Recalde explora influencias nikkei, latinoamericanas y europeas, con entradas como vieiras con sofrito de ají amarillo, langostinos en panko con salsa de maracuyá y croquetas de ají de gallina; principales como ojo de bife, risotto con lomo salteado, mariscos, pollo al curry, ensalada poke y sushi, incluyendo alternativas veganas. La coctelería ofrece tragos como Jack, Frida y Gardel, con mezclas de destilados, frutas y café.