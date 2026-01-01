Tendencias

Verano en la ciudad: las mejores opciones de coctelería y cocina de autor con vistas nocturnas únicas

Los skybars reinventan propuestas multisensoriales, tragos exclusivos y escenarios que invitan a descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Las recomendaciones de los expertos

Guardar
La tendencia de los sky
La tendencia de los sky bar en Buenos Aires transforma las noches porteñas con propuestas innovadoras y vistas únicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano en Buenos Aires impulsa una transformación en la forma de vivir la gastronomía. La búsqueda de experiencias integrales incorpora aspectos como el entorno, la arquitectura y el paisaje, que adquieren protagonismo junto a los sabores en la elección de cómo y dónde disfrutar del tiempo libre.

En este contexto, los skybars suman terrazas y rooftops que ofrecen vistas de la ciudad y una propuesta que une coctelería de autor y cocina. Estos espacios se destacan por integrar el paisaje urbano a la vivencia gastronómica, permitiendo observar el horizonte, el río y los íconos arquitectónicos desde una perspectiva diferente.

Durante los meses de calor, los skybars pasan a ser protagonistas de la escena y se consolidan como una alternativa para quienes buscan compartir atardeceres y noches al aire libre.

Infobae consultó a chefs y bartenders que describieron el pulso de esta escena.

El bartender Seba García está
El bartender Seba García está detrás de Tradition and Rebellion

“Una boutique en el cielo, un lugar contenido y alejado de la lógica masiva”. Así define el bartender Sebastián García el concepto detrás de Tradition and Rebellion, en Puerto Madero. García desarrolla su propuesta en distintos momentos de la noche, con la vista al Puente de la Mujer como parte del entorno.

“La vista hacia Buenos Aires, desde Puerto Madero y ascendiendo visualmente hacia la ciudad, tiene un poder casi cinematográfico. La luz, el río y la altura no son paisajes: son pautas. Dictan tempo, color, espíritu. Te obligan a crear cocktails que no sólo acompañen el momento, sino que lo interpreten. Bebidas que respiren al ritmo del atardecer y se vuelvan más profundas cuando la noche cae sobre las cúpulas porteñas”, sumó García.

Entre los platos, la carta incluye Caesar de pato asado, ceja a la plancha con cremoso de papa, lima y manteca de café, y cremoso de chocolate con naranjas asadas y avellanas. La coctelería presenta opciones como Amore Milano, Esperanza y Felicidad, en una barra donde el diseño y la música, a través de una cabina de DJ central y una curaduría de artistas locales e internacionales, forman parte del ambiente. La identidad “Not Chicago” busca transmitir una experiencia de hospitalidad distinta, con énfasis en tradición y rebeldía.

Los bares en altura permiten
Los bares en altura permiten disfrutar de Buenos Aires desde perspectivas únicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando pensé la coctelería de Tradition & Rebellion, entendí que este bar exigía un lenguaje propio. Trabajé entre dos fuerzas: Tradition, donde la técnica es un homenaje al linaje clásico; y Rebellion, donde permito que la creatividad dialogue con nuevas texturas, clarificaciones y aromas que desafían lo establecido con elegancia”, agregó García sobre la propuesta de coctelería.

“Y es ahí donde creo que un rooftop verdaderamente se distingue. No puede conformarse con decorar la vista. Debe estar a su altura, desafiarla, amplificarla. En Tradition & Rebellion, la coctelería no mira la ciudad: la lee, la traduce, la convierte en un gesto líquido. Ese es, para mí, el corazón del concepto”, concluyó.

“Disfrutar del aire libre en el corazón de la ciudad”. Con esta premisa, The Terrace Bar combina un ambiente relajado y entorno luminoso con vista a una piscina exterior.

El menú está orientado a quienes buscan opciones frescas y ligeras, con propuestas como hummus de zanahoria con pan pita y garbanzos especiados, sándwich Mediterráneo de berenjenas grilladas y queso de cabra, una burger y Caesar de verano. La barra ofrece tragos como el Aperol Spritz y el Summer Sunset, junto a bebidas sin alcohol, jugos naturales y una selección de vinos.

The Terrace Bar invita a
The Terrace Bar invita a disfrutar del aire libre junto a la piscina en el corazón de Buenos Aires (Instaram: @sheratonbuenosaires)

“En The Terrace Bar buscamos una propuesta gastronómica que dialogue con la temporada y con la ciudad: una cocina actual, basada en productos de calidad, sabores de estación y una puesta relajada que acompañe distintos momentos del día. La nueva carta está especialmente pensada para disfrutar el verano, con la pileta como escenario y una experiencia que invita a quedarse”, expresó Marcos Gómez, Sous Chef Ejecutivo de Sheraton Buenos Aires & Convention Center.

“Nos inspiramos en la comida callejera. En cada temporada buscamos cambiar y rotar el estilo o la inspiración del menú, y en esta ocasión la referencia principal son los platos que se pueden encontrar en puestos callejeros de cualquier ciudad del mundo”, describió el chef Luciano Ratti, quien se desempeña en Cielo Sky Bar, otro de los rooftops de la ciudad.

“No le damos prioridad a los productos locales, porque nuestro objetivo es que cada persona que visite el bar sienta que puede estar en cualquier ciudad del mundo. Queremos que, al contemplar la vista espectacular del Sky Bar hacia la ciudad y el Obelisco, en Buenos Aires, también pueda imaginarse comiendo en cualquier otro lugar”, precisó Ratti, chef ejecutivo de Grand Brizo Hoteles.

La gastronomía, la música y
La gastronomía, la música y el diseño convergen en los principales rooftops de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Entre los platos más destacados de esta temporada se encuentran empanadas de cordero, que sorprenden a quienes nos visitan desde el exterior, mini provoletas grilladas, un hot dog al estilo Nueva York, un sándwich cubano, una pizza de estilo italiano y langostinos al curry de inspiración oriental. Así se compone la carta para esta etapa”, agregó.

En coctelería, la carta suma opciones como Sky Atlantic, con jugo de uva blanca, almíbar de albahaca, limón fresco y hierbas frescas, y “Hasta el cielo ida y vuelta”, que incluye pistacho, bourbon y emulsión de estrellas.

“Una celebración, con detalles que asombran y una puesta integral que abarca gastronomía, tragos y ambientación”. Así es la filosofía del bartender Gastón “Tonga” Rodríguez, detrás de la barra de Bestial Fly Bar en Palermo, con vista a la ciudad, el río y el campo de polo.

La cocina a cargo de Javier Recalde explora influencias nikkei, latinoamericanas y europeas, con entradas como vieiras con sofrito de ají amarillo, langostinos en panko con salsa de maracuyá y croquetas de ají de gallina; principales como ojo de bife, risotto con lomo salteado, mariscos, pollo al curry, ensalada poke y sushi, incluyendo alternativas veganas. La coctelería ofrece tragos como Jack, Frida y Gardel, con mezclas de destilados, frutas y café.

Temas Relacionados

Sky bars Buenos AiresThe Terrace BarCielo Sky BarBestial Fly BarCoctelería de autorRooftops en Buenos AiresGastronomía innovadoraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Punta del Este: ¿cuánto cuesta comer afuera y llenar el tanque de nafta?

El balneario uruguayo presenta diferentes opciones para todos los bolsillos. Los detalles

Punta del Este: ¿cuánto cuesta

Crisis de enero: las razones detrás de la falta de motivación tras las fiestas, según expertos

Especialistas consultados por Real Simple explican por qué el inicio del año suele traer fatiga y desmotivación, y qué estrategias ayudan a transitar este período con mayor equilibrio emocional

Crisis de enero: las razones

Fresh start effect: cómo las fechas simbólicas motivan nuevos hábitos, pero no garantizan que duren

La energía de los comienzos impulsa a millones a buscar cambios personales, pero la clave para sostener comportamientos está en la planificación, el entorno y la definición de metas concretas

Fresh start effect: cómo las

La tendencia del cuidado de la piel: el exceso de productos y consejos no profesionales pueden dañar la salud cutánea

Especialistas de Cleveland Clinic advierten sobre el riesgo de irritación e incluso empeoramiento de problemas cutáneos al seguir recomendaciones de redes sociales o inteligencia artificial sin consultar con un dermatólogo

La tendencia del cuidado de

Qué es el contagio emocional y por qué puede afectar el estado de ánimo

Cleveland Clinic explica cómo las emociones de las personas pueden influir en otros de forma inconsciente y qué hábitos ayudan a mantener el equilibrio emocional en contextos exigentes

Qué es el contagio emocional
DEPORTES
La leyenda del deporte que

La leyenda del deporte que celebró Año Nuevo con una mujer 23 años menor y generó rumores de romance: “Fueron a un camarote”

Los 7 aspectos que entusiasman a la F1 para la temporada 2026: desde el nuevo reglamento al estreno de un circuito urbano

La oferta de Roma a Paulo Dybala para renovar contrato que podría arruinar el sueño de Boca Juniors

Tras su polémico posteo contra la dirigencia de Vélez, Thiago Fernández fue presentado en su nuevo club de Europa

La lista de futbolistas de Boca Juniors que volvieron al club y se entrenarán separados del plantel

TELESHOW
Ale Lacroix habló del monstruo

Ale Lacroix habló del monstruo que lo abusó sexualmente a los 16 años: “Hace poco lo crucé en el lobby de un hotel”

Entre la arena y los sueños: el verano íntimo de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en Punta del Este

Silvina Scheffler recibió el alta luego de una semana internada

Daniela Christiansson, conmovida por la tragedia de Crans-Montana: “Un lugar lleno de recuerdos de mi infancia”

Horacio Pagani aclaró por qué no acompañará a Beto Casella en América: “No todo es plata”

INFOBAE AMÉRICA

Al Pacino sorprende al revelar

Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

El director ruso Tugan Sokhiev es el elegido para dirigir el Concierto de Año Nuevo 2027 de la Filarmónica de Viena

Cómo la computación analógica puede reducir mil veces el gasto energético de la inteligencia artificial

La policía suiza cree que las bengalas sobre botellas de champaña causaron el incendio mortal en Crans-Montana

Los microplásticos generan nuevas moléculas químicas bajo la acción de la luz solar