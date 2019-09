"¿Storni es tu tatarabuela? ¿En serio me decía? ¡Ay! ¡Mi vieja se acaba de desmayar! ¿De verdad? ¿En serio? 'Y si llama él no le digas que estoy, di que me he ido…' Los versos de Alfonsina Storni… Bueno, la playa Alfonsina Storni es un homenaje a ella", indicó, aún sorprendido, uno de los conductores estrella de El Trece.