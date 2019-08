“Soy Pichetto, peronista hasta los huesos,

Abogado y senador nacional,

Pero tengo una corazonada muy buena,

Algo tiene que cambiar.

Con Lavanga no me junto ni en p…

Y Massa sé que se va a rajar,

Me parece que voy con ‘MM’,

Mi intuición no va a fallar.

Y me quiero cortar la chot…

Me quiero cortar la chot…

Me quiero cortar la chot…

Y no paro de putear.

Me quiero cortar la chot…

Me quiero cortar la chot…

Me quiero cortar la chot…

Y no paro de putear.

Puse una empresita encuestadora,

Me la juego y mi casa hipotequé,

Ahora yo trabajo para el gobierno,

Yo sé que me va a ir muy bien.

Lo único que me exigen para garparme

Es que el margen de error sea de tres,

Yo les dije: ‘Olvidate que en las PASO,

¡las encuestas me dan bien!’

Me quiero cortar la chot…

Me quiero cortar la chot…

Me quiero cortar la chot…

Y no paro de putear…”