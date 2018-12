"Su intervención en este tipo de casos es fundamental por los problemas graves de institucionalidad que hay en nuestro país", explica a Infobae Reggie Pérez, periodista de Nicaragua. "Si uno pone una denuncia de este tipo sin un contacto o sin tener una pata política, es probable que duerma el sueño de los justos, o que el actor de la violación quede impune, que es lo que ha ocurrido muchas veces. Si no no hay una instancia de Derechos Humanos que vaya registrando la denuncia y dando seguimiento, lo más seguro es que no prospere".